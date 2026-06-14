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Laguna Seca rebautizará el mítico 'Sacacorchos' en honor a Alex Zanardi

IndyCar
Indy IndyCar
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Por qué Alex Palou ya es uno de los mejores deportistas españoles de la historia

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Milwaukee Carrera 2
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Horarios de la IndyCar en Laguna Seca: el GP de Monterrey pone fin al 2026

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Alex Palou sigue conquistando América: ¡pentacampeón de IndyCar!

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Palou se queda sin palabras tras ser pentacampeón de IndyCar: "Es difícil expresarlo"

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Milwaukee Carrera 2
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Alex Palou se lleva su quinto título de IndyCar en Milwaukee; Pato O'Ward gana

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Pato O’Ward gana la 'Race 2' de la IndyCar en Milwaukee; el título de Palou sigue esperando

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Milwaukee Carrera 2
Pato O’Ward gana la 'Race 2' de la IndyCar en Milwaukee; el título de Palou sigue esperando

¡Nuevo cambio de horario! La 'Carrera 2' se disputará antes que la 'Carrera 1' de la IndyCar en Milwaukee

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Nuevos horarios de la IndyCar en Milwaukee: las dos carreras, hoy domingo

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Milwaukee Carrera 1
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Palou buscará el título de la IndyCar con pole para una de las dos carreras de Milwaukee

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Fotos: Palou homenajeará a Zanardi con una de las decoraciones más míticas de IndyCar

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El peor día de Alex Palou en IndyCar: "Duele, tío. Duele mucho"

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¡Brutal pole de Palou! Parrilla de salida de la IndyCar en Washington

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