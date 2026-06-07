A qué hora es hoy la IndyCar en Gateway y cómo verlo, con Palou en la pole

Sin descanso después de la Indy 500 y del GP de Detroit, la IndyCar completa su triplete de carreras en Gateway con una edición más del Bommarito Automotive Group 500, en el óvalo World Wide Technology Raceway de Madison.

Apunta aquí los horarios del fin de semana de IndyCar en Gateway, Madison, con clasificación y carrera, donde el líder Alex Palou tratará de mantener su racha después de ganar en Detroit con una brillante actuación y de hacer la pole el sábado.

A qué hora es hoy la IndyCar 2026 en Gateway para España

A qué hora es la carrera de IndyCar en Gateway este domingo: 21:00h locales, 03:00h de la madrugada del domingo al lunes en España

La novena ronda del curso 2026 de IndyCar, en Gateway, tienen unos horarios complicados de seguir para España, especialmente la carrera. Al haber seis horas de diferencia entre el horario ET y España, y siete entre el horario local de Madison y España, será más tarde de lo habitual.

La clasificación de IndyCar 2026 en el óvalo Gateway fue el sábado a las 22:30h de España, 15:30h locales.

Luego, la carrera de IndyCar en Gateway será este domingo a las 20:00h locales, pero cuando ya sea lunes, en la madrugada del domingo al lunes (a las 03:00h de la mañana) en España.

Bastante más cómodo será para los fans de Pato O'Ward, que podrán ver la clasificación de IndyCar en Gateway el sábado a las 14:30h de México y la carrera el domingo a las 19:00h de México.

Parrilla de salida de la carrera de IndyCar en Gateway

Cómo ver por la TV en directo la carrera de IndyCar en Gateway

En España, Movistar + tiene los derechos de retransmisión de la IndyCar, y retransmitirán su carrera mediante el canal #Vamos, en los canales 8 y 50 de la plataforma, donde no tienes que tener contratado el paquete motor, solo tener contratado Movistar +.

Si nos lees desde Latam, tu canal es ESPN mediante Disney +, y por supuesto, aquí en nuestra web, en Motorsport.com España tendrás las crónicas de clasificación y carrera, así como lo que le pase a Alex Palou.

Dónde es la carrera de Gateway de IndyCar: así el óvalo

El óvalo de Gateway, cuyo nombre oficial es el World Wide Technology Raceway, se encuentra a las afuertas de St. Louis, Missouri, en la ciudad de Madison, Illinois. Se trata de un óvalo apasionante de 2,01 km de longitud (1,25 millas), cuya forma y grados de inclinación o peralte hace que sea tan bien valorado por los pilotos y por los aficionados.

Las curvas 1 y 2 recuerdan al New Hampshire Motor Speedway, y las curvas 3 y 4 más al Phoenix Raceway, con una forma ovalada similar a la del óvalo del antiguo Twin Ring Motegi en Japón.

Desde que volvió al calendario de la IndyCar en 2017, bien podría decirse que Gateway es el jardín de un Josef Newgarden que ganó allí en 2017, 2020, 2021, 2022 y 2024. Scott Dixon ganó la otra carrera de 2020 (hubo dos) y la de 2023, mientras que Will Power se impuso en 2018, Takuma Sato en 2019 y Kyle Kirkwood, el último en hacerlo, en 2025.

Alex Palou no ha pasado de la cuarta posición (lo hizo en 2024) en Gateway, y busca su mejor resultado allí. El año pasado fue 8º.

Horarios completos de la IndyCar 2026 en Gateway para España

Día Sesión Hora Viernes 5 de junio Entrenamientos Libres 1 (Resultados) 18:30h Sábado 6 de junio Clasificación (Resultados) 22:30h Madrugada del sábado al domingo Práctica Final (Resultados) 03:00h Madrugada del domingo al lunes Carrera 03:00h

Así está el campeonato 2026 de IndyCar antes de Gateway: puntos y posiciones

(Tras 8 carreras de 18 disputadas)