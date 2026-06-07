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IndyCar Madison

A qué hora es hoy la IndyCar en Gateway y cómo verlo, con Palou en la pole

Apunta los horarios de la IndyCar 2026 en Gateway, Madison, y cómo puedes verlo. Atento, porque la carrera es de madrugada...

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fuegos artificiales durante la salida

Fuegos artificiales durante la salida de 2025

Foto de: Brandon Badraoui / Motorsport Images via Getty Images

Sin descanso después de la Indy 500 y del GP de Detroit, la IndyCar completa su triplete de carreras en Gateway con una edición más del Bommarito Automotive Group 500, en el óvalo World Wide Technology Raceway de Madison.

Apunta aquí los horarios del fin de semana de IndyCar en Gateway, Madison, con clasificación y carrera, donde el líder Alex Palou tratará de mantener su racha después de ganar en Detroit con una brillante actuación y de hacer la pole el sábado.

A qué hora es hoy la IndyCar 2026 en Gateway para España

  • A qué hora es la carrera de IndyCar en Gateway este domingo: 21:00h locales, 03:00h de la madrugada del domingo al lunes en España

La novena ronda del curso 2026 de IndyCar, en Gateway, tienen unos horarios complicados de seguir para España, especialmente la carrera. Al haber seis horas de diferencia entre el horario ET y España, y siete entre el horario local de Madison y España, será más tarde de lo habitual.

La clasificación de IndyCar 2026 en el óvalo Gateway fue el sábado a las 22:30h de España, 15:30h locales.

Así fue:

Luego, la carrera de IndyCar en Gateway será este domingo a las 20:00h locales, pero cuando ya sea lunes, en la madrugada del domingo al lunes (a las 03:00h de la mañana) en España.

Bastante más cómodo será para los fans de Pato O'Ward, que podrán ver la clasificación de IndyCar en Gateway el sábado a las 14:30h de México y la carrera el domingo a las 19:00h de México.

Parrilla de salida de la carrera de IndyCar en Gateway

Orden de salida

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Tiempo Mph
1 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10

51.6195

 87.176
2 United States D. Malukas Team Penske 12

+0.3305

51.9500

 86.622
3 United States K. Kirkwood Andretti Global 27

+0.3417

51.9612

 86.603
4 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60

+0.4178

52.0373

 86.476
5 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3

+0.4430

52.0625

 86.435
6 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66

+0.5597

52.1792

 86.241
7 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9

+0.5612

52.1807

 86.239
8 United States J. Newgarden Team Penske 2

+0.5801

52.1996

 86.208
9 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5

+0.7085

52.3280

 85.996
10 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20

+0.7295

52.3490

 85.962
11 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15

+0.8652

52.4847

 85.739
12 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28

+0.8941

52.5136

 85.692
13 Netherlands R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76

+0.9506

52.5701

 85.600
14 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8

+0.9664

52.5859

 85.574
15 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14

+1.0157

52.6352

 85.494
16 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7

+1.0255

52.6450

 85.478
17
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45

+1.1450

52.7645

 85.285
18 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47

+1.2315

52.8510

 85.145
19
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21

+1.2888

52.9083

 85.053
20 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4

+1.2894

52.9089

 85.052
21 Australia W. Power Andretti Global 26

+1.4247

53.0442

 84.835
22
N. Siegel Arrow McLaren
 6

+1.6139

53.2334

 84.533
23 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18

+1.6297

53.2492

 84.508
24 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19

+1.7199

53.3394

 84.365
25
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77

+1.9319

53.5514

 84.031
Ver resultados

Cómo ver por la TV en directo la carrera de IndyCar en Gateway

En España, Movistar + tiene los derechos de retransmisión de la IndyCar, y retransmitirán su carrera mediante el canal #Vamos, en los canales 8 y 50 de la plataforma, donde no tienes que tener contratado el paquete motor, solo tener contratado Movistar +.

Si nos lees desde Latam, tu canal es ESPN mediante Disney +, y por supuesto, aquí en nuestra web, en Motorsport.com España tendrás las crónicas de clasificación y carrera, así como lo que le pase a Alex Palou.

Apunta también:

Dónde es la carrera de Gateway de IndyCar: así el óvalo

El óvalo de Gateway, cuyo nombre oficial es el World Wide Technology Racewayse encuentra a las afuertas de St. Louis, Missouri, en la ciudad de Madison, Illinois. Se trata de un óvalo apasionante de 2,01 km de longitud (1,25 millas), cuya forma y grados de inclinación o peralte hace que sea tan bien valorado por los pilotos y por los aficionados.

Las curvas 1 y 2 recuerdan al New Hampshire Motor Speedway, y las curvas 3 y 4 más al Phoenix Raceway, con una forma ovalada similar a la del óvalo del antiguo Twin Ring Motegi en Japón.

Desde que volvió al calendario de la IndyCar en 2017, bien podría decirse que Gateway es el jardín de un Josef Newgarden que ganó allí en 2017, 2020, 2021, 2022 y 2024. Scott Dixon ganó la otra carrera de 2020 (hubo dos) y la de 2023, mientras que Will Power  se impuso en 2018, Takuma Sato en 2019 y Kyle Kirkwood, el último en hacerlo, en 2025.

Alex Palou no ha pasado de la cuarta posición (lo hizo en 2024) en Gateway, y busca su mejor resultado allí. El año pasado fue 8º.

Horarios completos de la IndyCar 2026 en Gateway para España

Día Sesión Hora
Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1

 (Resultados)

 18:30h
Sábado 6 de junio

Clasificación

 (Resultados)

 22:30h
Madrugada del sábado al domingo

Práctica Final

 (Resultados)

 03:00h
Madrugada del domingo al lunes Carrera 03:00h

 

Así está el campeonato 2026 de IndyCar antes de Gateway: puntos y posiciones

(Tras 8 carreras de 18 disputadas)

Pos. Piloto Puntos
Alex Palou 327
Kyle Kirkwood 265
David Malukas 248
Christian Lundgaard 226
Pato O'Ward 220
Felix Rosenqvist 205
Scott McLaughlin 192
Josef Newgarden 187
Graham Rahal 186
10º Marcus Armstrong 174
11º Scott Dixon 173
12º Marcus Ericsson 153
13º Rinus VeeKay 143
14º Alexander Rossi 140
15º Kyffin Simpson 138
16º Santino Ferrucci 129
17º Dennis Hauger (R) 128
18º Will Power 121
19º Louis Foster 121
20º Nolan Siegel 110
21º Romain Grosjean 102
22º Caio Collet (R) 90
23º Sting Ray Robb 78
24º Christian Rasmussen 76
25º Mick Schumacher (R) 75
26º Conor Daly 24
27º Takuma Sato 20
28º Jack Harvey 8
29º Jacob Abel (R) 6
30º Helio Castroneves  5
31º Ed Carpenter 5
32º Ryan Hunter-Reay 5
33º Katherine Legge 5

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