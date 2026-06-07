A qué hora es hoy la IndyCar en Gateway y cómo verlo, con Palou en la pole
Apunta los horarios de la IndyCar 2026 en Gateway, Madison, y cómo puedes verlo. Atento, porque la carrera es de madrugada...
Fuegos artificiales durante la salida de 2025
Foto de: Brandon Badraoui / Motorsport Images via Getty Images
Sin descanso después de la Indy 500 y del GP de Detroit, la IndyCar completa su triplete de carreras en Gateway con una edición más del Bommarito Automotive Group 500, en el óvalo World Wide Technology Raceway de Madison.
Apunta aquí los horarios del fin de semana de IndyCar en Gateway, Madison, con clasificación y carrera, donde el líder Alex Palou tratará de mantener su racha después de ganar en Detroit con una brillante actuación y de hacer la pole el sábado.
A qué hora es hoy la IndyCar 2026 en Gateway para España
- A qué hora es la carrera de IndyCar en Gateway este domingo: 21:00h locales, 03:00h de la madrugada del domingo al lunes en España
La novena ronda del curso 2026 de IndyCar, en Gateway, tienen unos horarios complicados de seguir para España, especialmente la carrera. Al haber seis horas de diferencia entre el horario ET y España, y siete entre el horario local de Madison y España, será más tarde de lo habitual.
La clasificación de IndyCar 2026 en el óvalo Gateway fue el sábado a las 22:30h de España, 15:30h locales.
Luego, la carrera de IndyCar en Gateway será este domingo a las 20:00h locales, pero cuando ya sea lunes, en la madrugada del domingo al lunes (a las 03:00h de la mañana) en España.
Bastante más cómodo será para los fans de Pato O'Ward, que podrán ver la clasificación de IndyCar en Gateway el sábado a las 14:30h de México y la carrera el domingo a las 19:00h de México.
Parrilla de salida de la carrera de IndyCar en Gateway
Orden de salida
|Cla
|Piloto
|#
|Tiempo
|Mph
|1
|A. Palou Chip Ganassi Racing
|10
|
51.6195
|87.176
|2
|D. Malukas Team Penske
|12
|
+0.3305
51.9500
|86.622
|3
|K. Kirkwood Andretti Global
|27
|
+0.3417
51.9612
|86.603
|4
|F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|60
|
+0.4178
52.0373
|86.476
|5
|S. McLaughlin Team Penske
|3
|
+0.4430
52.0625
|86.435
|6
|M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|66
|
+0.5597
52.1792
|86.241
|7
|S. Dixon Chip Ganassi Racing
|9
|
+0.5612
52.1807
|86.239
|8
|J. Newgarden Team Penske
|2
|
+0.5801
52.1996
|86.208
|9
|P. O'Ward Arrow McLaren
|5
|
+0.7085
52.3280
|85.996
|10
|A. Rossi Ed Carpenter Racing
|20
|
+0.7295
52.3490
|85.962
|11
|G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing
|15
|
+0.8652
52.4847
|85.739
|12
|M. Ericsson Andretti Global
|28
|
+0.8941
52.5136
|85.692
|13
|R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing
|76
|
+0.9506
52.5701
|85.600
|14
|K. Simpson Chip Ganassi Racing
|8
|
+0.9664
52.5859
|85.574
|15
|S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises
|14
|
+1.0157
52.6352
|85.494
|16
|C. Lundgaard Arrow McLaren
|7
|
+1.0255
52.6450
|85.478
|17
|
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
|45
|
+1.1450
52.7645
|85.285
|18
|M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing
|47
|
+1.2315
52.8510
|85.145
|19
|
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
|21
|
+1.2888
52.9083
|85.053
|20
|C. Collet A.J. Foyt Enterprises
|4
|
+1.2894
52.9089
|85.052
|21
|W. Power Andretti Global
|26
|
+1.4247
53.0442
|84.835
|22
|
N. Siegel Arrow McLaren
|6
|
+1.6139
53.2334
|84.533
|23
|R. Grosjean Dale Coyne Racing
|18
|
+1.6297
53.2492
|84.508
|24
|D. Hauger Dale Coyne Racing
|19
|
+1.7199
53.3394
|84.365
|25
|
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
|77
|
+1.9319
53.5514
|84.031
|Ver resultados
Cómo ver por la TV en directo la carrera de IndyCar en Gateway
En España, Movistar + tiene los derechos de retransmisión de la IndyCar, y retransmitirán su carrera mediante el canal #Vamos, en los canales 8 y 50 de la plataforma, donde no tienes que tener contratado el paquete motor, solo tener contratado Movistar +.
Si nos lees desde Latam, tu canal es ESPN mediante Disney +, y por supuesto, aquí en nuestra web, en Motorsport.com España tendrás las crónicas de clasificación y carrera, así como lo que le pase a Alex Palou.
Dónde es la carrera de Gateway de IndyCar: así el óvalo
El óvalo de Gateway, cuyo nombre oficial es el World Wide Technology Raceway, se encuentra a las afuertas de St. Louis, Missouri, en la ciudad de Madison, Illinois. Se trata de un óvalo apasionante de 2,01 km de longitud (1,25 millas), cuya forma y grados de inclinación o peralte hace que sea tan bien valorado por los pilotos y por los aficionados.
Las curvas 1 y 2 recuerdan al New Hampshire Motor Speedway, y las curvas 3 y 4 más al Phoenix Raceway, con una forma ovalada similar a la del óvalo del antiguo Twin Ring Motegi en Japón.
Desde que volvió al calendario de la IndyCar en 2017, bien podría decirse que Gateway es el jardín de un Josef Newgarden que ganó allí en 2017, 2020, 2021, 2022 y 2024. Scott Dixon ganó la otra carrera de 2020 (hubo dos) y la de 2023, mientras que Will Power se impuso en 2018, Takuma Sato en 2019 y Kyle Kirkwood, el último en hacerlo, en 2025.
Alex Palou no ha pasado de la cuarta posición (lo hizo en 2024) en Gateway, y busca su mejor resultado allí. El año pasado fue 8º.
Horarios completos de la IndyCar 2026 en Gateway para España
|Día
|Sesión
|Hora
|Viernes 5 de junio
|
Entrenamientos Libres 1
|18:30h
|Sábado 6 de junio
|
Clasificación
|22:30h
|Madrugada del sábado al domingo
|
Práctica Final
|03:00h
|Madrugada del domingo al lunes
|Carrera
|03:00h
Así está el campeonato 2026 de IndyCar antes de Gateway: puntos y posiciones
(Tras 8 carreras de 18 disputadas)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1º
|Alex Palou
|327
|2º
|Kyle Kirkwood
|265
|3º
|David Malukas
|248
|4º
|Christian Lundgaard
|226
|5º
|Pato O'Ward
|220
|6º
|Felix Rosenqvist
|205
|7º
|Scott McLaughlin
|192
|8º
|Josef Newgarden
|187
|9º
|Graham Rahal
|186
|10º
|Marcus Armstrong
|174
|11º
|Scott Dixon
|173
|12º
|Marcus Ericsson
|153
|13º
|Rinus VeeKay
|143
|14º
|Alexander Rossi
|140
|15º
|Kyffin Simpson
|138
|16º
|Santino Ferrucci
|129
|17º
|Dennis Hauger (R)
|128
|18º
|Will Power
|121
|19º
|Louis Foster
|121
|20º
|Nolan Siegel
|110
|21º
|Romain Grosjean
|102
|22º
|Caio Collet (R)
|90
|23º
|Sting Ray Robb
|78
|24º
|Christian Rasmussen
|76
|25º
|Mick Schumacher (R)
|75
|26º
|Conor Daly
|24
|27º
|Takuma Sato
|20
|28º
|Jack Harvey
|8
|29º
|Jacob Abel (R)
|6
|30º
|Helio Castroneves
|5
|31º
|Ed Carpenter
|5
|32º
|Ryan Hunter-Reay
|5
|33º
|Katherine Legge
|5
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