Palou: "Tenemos que empezar a apretar para conseguir mejores resultados; se están acercando"

Alex Palou tuvo que afrontar otra carrera de 'supervivencia' en Mid-Ohio, en la undécima cita de la temporada 2026 de la IndyCar. Aunque el piloto español se mostró rápido en los entrenamientos libres, pronto se dio cuenta de que iba a tener ante sí un fin de semana más complejo. El sábado, en la clasificación, tras venir de cinco poles consecutivas, se quedó fuera del Fast 6, octavo en el Fast 12. Circunstancia que le iba a obligar a remontar en la carrera del domingo.

El de Sant Antoni de Vilamajor no empezó mal, ganando un par de posiciones en los primeros compases. Pero entendió que su ritmo no le iba a permitir luchar por la victoria en la pista ubicada en Lexington, habida cuenta del infernal ritmo que mostraron los McLaren, con victoria de Pato O'Ward y un segundo puesto de Christian Lundgaard. Además, en una carrera sin banderas amarillas, Chip Ganassi Racing tampoco pudo mover mucho el árbol estratégico para el coche #10. Con todo, Palou se las arregló para finalizar quinto, tras Rinus VeeKay y Kyle Kirkwood, uno de sus principales rivales por el título.

Con todo, el resultado de Palou sigue siendo bueno, un Top 5 cuando las cosas no salen tan de cara. Pero es cierto que continúa una racha, no mala, pero no tan positiva como podría ser y como el catalán había acostumbrado tras su brutal 2025. En las cinco primeras carreras de este 2026, Palou ganó en St. Petersburg, Barber y Long Beach y fue segundo en Arlington. Su único infortunio fue en el óvalo de Phoenix, fuera de carrera tras un accidente con Rinus VeeKay.

En el GP de Indianápolis, una mala estrategia y el timing de las banderas amarillas hicieron que no transformase la pole en victoria en uno de sus circuitos predilectos, aunque pudo terminar quinto. En la siempre difícil Indy 500 le pasó lo mismo, séptimo. La gran noticia es que en Detroit volvió a ganar. Pero, en el óvalo de Gateway, el barcelonés cometió un error al exceder el límite de velocidad en el pitlane, lo que le perjudicó hasta terminar 17º.

Las expectativas eran mayores para Road America y Mid-Ohio, circuitos ruteros que siempre se le habían dado bien. De hecho, en Ohio nunca había terminado fuera del podio corriendo con los colores de CGR. Pero se ha visto que, junto a determinadas acciones de mala fortuna, su coche con motor Honda ha padecido algo de falta de ritmo ante sus rivales, por más que a una vuelta se esté mostrando fortísimo.

Es algo de lo que Palou es consciente. Analizando su carrera en declaraciones a FOX, explicó qué le había ocurrido este domingo: "Necesitábamos más velocidad hoy. Hemos empezado bien con los neumáticos blandos, y lo hemos pasado peor con los duros. Son días complicados, pero estoy contento porque la estrategia ha funcionado y hemos sido quintos. A pensar en la siguiente carrera", indicó.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto de: Penske Entertainment

En palabras más extensas al medio 'IndyStar', Palou reconoció la falta de ritmo, achacándola entre otras cosas a la falta de test en Ganassi, que sí están teniendo sus rivales, lo que les está permitiendo poner sus coches más a punto. Por ello, es consciente de que en este final de curso le toca apretar para asegurar su quinto título de la IndyCar.

"Estar cerca del final de la temporada va a ser crítico. Por eso creo que todo el mundo, toda la parrilla, está haciendo test. Así que será divertido", comenzó detallando. "Hay algunos coches que están siendo mucho más rápidos que en el pasado. Nosotros nos perdimos el test en Road America. Cuando das a todos la oportunidad de probar y entender algunas cosas, van más rápido. Esperemos que ahora nos toque a nosotros".

Palou abordó cómo está siendo su cambio de mentalidad respecto a 2025, cuando arrasó con 8 victorias: "Lo del año pasado fue mágico, fue algo más, algo que no creo que yo vuelva a experimentar otra vez. Pero ojalá podamos. Pero quiero decir, este año, hasta ahora, ha sido increíble. Ha sido genial".

"Dicho eso, nada está hecho y tenemos que empezar a apretar para conseguir mejores resultados. Creo que todo el mundo se está acercando muchísimo. Y digamos que el campeonato va a empezar a agitarse ahora. Además de eso, tenemos muchas carreras consecutivas. Así que será divertido".

Lo próximo para Palou y para el campeonato será el óvalo de Nashville, una cita para la que tiene altas expectativas, sobre todo porque podrá hacer un test previo: "Creo que el año pasado estuvimos bien allí. Así que ojalá podamos estar bien. Y hacer un test en Milwaukee la semana que viene será importante para nosotros, para intentar ver si podemos ser más rápidos".

Con todo, cabe destacar que la situación de Palou en la general de la IndyCar sigue siendo cómoda. A falta de 7 carreras del final, sigue siendo líder con 401 puntos, con más de una prueba de ventaja sobre Kyle Kirkwood, segundo a 56, Christian Lundgaard, tercero a 65, y David Malukas, cuarto a 66.