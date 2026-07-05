Parrilla de salida de IndyCar en Mid-Ohio: pole de Lundgaard; Palou tendrá que remontar

Christian Lundgaard, piloto de Arrow McLaren, desbancó a su compañero Pato O'Ward de lo más alto de la clasificación en el último momento para hacerse con la pole de la ronda de IndyCar del domingo en el Mid-Ohio Sports Car Course.

Tras un retraso de dos horas y 33 minutos debido a repetidas interrupciones por rayos, Lundgaard, inminente agente libre, guardó lo mejor para el final y firmó una vuelta lanzada de 1:04.839, destronando a O'Ward por 0.0253s en el circuito rutero de terreno natural de 2.258 millas y 13 curvas. Es la primera pole de la temporada para Lundgaard, y la cuarta de su carrera.

Cuando FOX Sports le preguntó qué mensaje está enviando Lundgaard sobre sus capacidades ahora que va a ser agente libre, dio una respuesta breve: "Creo que todo el mundo lo sabe. Creo que todo el mundo conoce las capacidades, así que no necesito decir más que eso".

Alex Palou, que venía de cinco poles consecutivas y es el líder destacado del campeonato, lideró su grupo en la primera fase de la clasificación, pero luego no pudo progresar en la Round of 12 hacia el Fast Six, clasificándose octavo.

La carrera, hoy domingo a las 18:30h de España.

Fast Six de la clasificación de la IndyCar en Mid-Ohio

Christian Rasmussen marcó la primera vuelta rápida de 1:05.619 en el Chevrolet #21 de ECR, pero en los últimos 30s de la ronda los rivales comenzaron a batir sus respectivos tiempos rápidos.

Justo cuando ondeó la bandera a cuadros en la sesión, O'Ward superó a Rasmussen con un 1:04.864s. Sin embargo, Lundgaard, compañero de O'Ward, seguía en pista y fue el último piloto en cruzar la línea, y fue aún más rápido con su vuelta lanzada de 1:04.839s, capaz de auparle a lo más alto.

Will Power, piloto de Andretti Global, se quedó a 0.0382s de la mejor marca para acabar tercero, con David Malukas, piloto de Team Penske, cuarto a 0.0687s.

Rasmussen cayó al quinto puesto, por delante de VeeKay en sexto.

Round of 12 de la clasificación de IndyCar en Mid-Ohio

La mayor sorpresa de la sesión llegó en el Round of 12, ya que Alex Palou, piloto de Chip Ganassi Racing y autor de las últimas cinco poles consecutivas, acabó octavo y quedó eliminado para avanzar.

"Cometí un gran error en la curva 1 en mi primera vuelta de ataque y luego no pude realmente juntar mi mejor vuelta", dijo Palou. "Así que sí, es una pena. Teníamos un coche realmente rápido, pero simplemente estaba esforzándome mucho. Sabía que iba a estar muy muy apretado, pero me pasé".

Malukas fue el más rápido de esa ronda con una vuelta lanzada de 1:04.709s, que le permitió superar a Rasmussen por 0.1266s por la primera posición.

Lundgaard fue tercero ahí, por delante de Power en cuarto, O'Ward en quinto y VeeKay en sexto.

Marcus Ericsson, piloto de Andretti Global, fue el primer piloto en quedar fuera, perdiendo la plaza de pase para luchar por la pole por 0.0109s para acabar séptimo, justo por delante de Palou.

Josef Newgarden (Team Penske) fue noveno, mientras que Kyle Kirkwood (Andretti Global) fue 10º.

El rookie de AJ Foyt Racing Caio Collet acabó 11º, con el Honda #15 de Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) de Graham Rahal en 12º.

Grupos de la clasificación de IndyCar en Mid-Ohio

En el primer grupo, Kirkwood firmó la monstruosa vuelta lanzada de 1:04.893s para situarse en lo más alto de la tabla.

Rasmussen fue un distante segundo a 0.2419s, seguido por O'Ward en tercero. Malukas fue el cuarto más rápido, con VeeKay pasando en quinto. La última plaza de pase fue para Rahal.

Felix Rosenqvist, piloto de Meyer Shank Racing, fue el primer piloto en quedarse sin pasar, perdiendo el corte por un ajustado 0.0130s. Al sueco le siguieron Nolan Siegel (Arrow McLaren), Scott McLaughlin (Team Penske) y Louis Foster (RLL), que acabó 10º.

El seis veces campeón de la IndyCar Series Scott Dixon acabó 11º del grupo, lo que se vio afectado después de que Dirección de Carrera impusiera una sanción por interferencia en clasificación por obstaculizar a Romain Grosjean, piloto de Dale Coyne Racing. Dixon perdió sus dos vueltas más rápidas como resultado. Grosjean acabó 12º - último - dentro del primer grupo.

Palou lideró el segundo grupo, marcando una vuelta rápida de 1:04.865s cuando quedaban aproximadamente 45s. Lundgaard le siguió segundo, a solo 0.0496s. Ericsson se colocó tercero, con Newgarden cuarto y Power quinto. Collet aseguró la última plaza de pase en sexto.

Sting Ray Robb, piloto de Juncos Hollinger Racing, se quedó fuera por 0.080s para situarse séptimo, pero incurrirá en una sanción de seis puestos en parrilla por un cambio de motor. El rookie de RLL Mick Schumacher fue octavo, seguido por Alexander Rossi, de ECR, y Kyffin Simpson, de CGR.

Santino Ferrucci (AJ Foyt Racing) fue 11º, por delante de Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing) y el rookie Dennis Hauger (Dale Coyne Racing).