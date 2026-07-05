IndyCar Mid-Ohio: O’Ward se impone en el duelo de los Arrow McLaren

Pato O'Ward lideró el doblete de Arrow McLaren en su camino hacia la victoria en la Honda Indy 200, celebrada en el Mid-Ohio Sports Car Course.

El mexicano aprovechó un error de su compañero y poleman Christian Lundgaard en la vuelta 42 y mantuvo el liderato hasta lograr su primera victoria de la temporada, superando al danés por 0,9877s.

"Sí, ha sido un año... Sin duda, ha sido duro", afirmó O’Ward. "Hoy ha sido un ejemplo perfecto de ejecución. Esperé el momento perfecto para lanzarme. Y a partir de ahí, simplemente lo controlamos. Los chicos estuvieron increíbles en boxes. Sé que han estado trabajando muy, muy duro para darme eso cada fin de semana y ha sido un placer pilotar este coche durante todo el fin de semana".

Kyle Kirkwood, de Andretti Global, convirtió su décima posición en la parrilla de salida en un sólido tercer puesto, lo que le permitió subir al último escalón del podio.

Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, terminó cuarto, por delante del actual y cuatro veces campeón de la IndyCar, Alex Palou (Chip Ganassi Racing), que acabó quinto.

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La carrera de la IndyCar 2026 en Mid-Ohio

Lundgaard lideró el pelotón hasta la bandera verde saliendo desde la pole, mientras O’Ward se colocaba justo detrás de él al entrar en la curva 4.

Palou, que salió con un juego de neumáticos blandos, se lanzó al ataque desde el principio y, tras salir octavo, remontó hasta la sexta posición en la vuelta 2. Kirkwood, que empezó décimo, subió hasta la séptima posición, justo detrás de Palou, tras tres giros. Ambos rodaron rueda a rueda, pero Palou logró defenderse de su rival por el título.

Durante las cinco primeras vueltas, Lundgaard mantuvo una ventaja de 1,2s sobre O’Ward, con Malukas en tercera posición.

Tras salir 23º y rodar en 20ª posición, Scott Dixon fue el primero en entrar en boxes en la vuelta 8. Kirkwood entró en boxes en la vuelta 10. La esperanza de Dixon de tener pista libre para marcar tiempos de vuelta rápidos se vio frustrada por Alexander Rossi, de ECR, quien también entró en boxes y salió justo por delante de él.

Palou siguió sacando más partido a los neumáticos más blandos que los demás y fue subiendo hasta la cuarta posición mientras otros pilotos con ese compuesto ya habían entrado en boxes. Se detuvo en boxes en la vuelta 15 y cambió a un juego de neumáticos más duros, usados durante una vuelta.

Palou regresó a la pista justo por delante de Kirkwood, pero no pudo mantenerlo a raya con los neumáticos fríos.

Lundgaard, O’Ward y Malukas siguieron en pista, ya que todos ellos habían comenzado la carrera con los neumáticos más duros, los preferidos para esta carrera.

En la vuelta 20, Lundgaard tenía una ventaja de 1,8s sobre O’Ward, con Malukas a 3,9s.

Malukas fue el primero de los líderes en entrar en boxes, en la vuelta 25. O’Ward lo hizo en la vuelta 27, junto con Josef Newgarden, de Penske, quizá intentando una estrategia de dos paradas. Lundgaard entró en boxes en la vuelta siguiente para cubrir a O’Ward y montó un juego nuevo de neumáticos más duros.

Mientras Lundgaard se mantenía firme en cabeza con una ventaja de 1,7s sobre O’Ward, otros pilotos comenzaron a realizar sus segundas paradas en boxes poco después. En la vuelta 37, pilotos como Kirkwood, Caio Collet y Rinus VeeKay se dirigieron al pitlane.

Mientras tanto, Dirección de Carrera se vio obligada a revisar un incidente entre Rossi y Dixon en la curva 2, en el que se consideró que Rossi había sido el culpable, razón por la que se le obligó a ceder dos posiciones en pista.

Acto seguido, Palou entró en boxes en la vuelta 41.

Fue un momento de tensión para Lundgaard, que pisó las virutas al entrar en la curva 2, lo que bastó para que O’Ward le alcanzara —y luego le adelantara en la curva 5 con un ligero toque— para hacerse con el liderato de la carrera en la vuelta 42.

Al llegar al ecuador de la carrera, O’Ward tenía una ventaja de 0,7254 s sobre Lundgaard.

Lundgaard entró en boxes en la vuelta 47 y cambió de neumáticos, mientras que O’Ward lo hizo en la vuelta 48 y también montó el compuesto blando; Malukas también pasó por los boxes. Este ciclo de paradas permitió a VeeKay situarse justo detrás de Lundgaard y equiparar su estrategia a la de los líderes. Malukas cayó a la quinta posición tras una larga parada en boxes, mientras que Kirkwood subió al cuarto puesto.

En la vuelta 55, la ventaja de O’Ward era de 0,8208s sobre Lundgaard, con VeeKay a 2,3633s en tercera plaza —y recortando distancias con los neumáticos duros—.

O’Ward adelantó al novato Dennis Hauger, que iba rezagado, en la vuelta 63, abriendo una brecha con respecto a Lundgaard y VeeKay. Sin embargo, Lundgaard y VeeKay entraron en boxes momentos despué, y VeeKay perdió terreno en la parada mientras Kirkwood le adelantaba. Mientras tanto, O’Ward aún no había entrado en boxes.

A 25 vueltas del final, O’Ward se metió por fin en el pitlane y cambió neumáticos. Salió casi una recta por delante de Lundgaard.

La ventaja de O’Ward sobre Lundgaard era de 2,5519s a falta de 20 vueltas.

Cinco giros más tarde, Lundgaard comenzó a acercarse poco a poco a O’Ward, y la diferencia entre ambos en ese momento era de 2,1755s.

A 10 vueltas del final, la ventaja de O’Ward se redujo a 1,4655s sobre Lundgaard.

En la vuelta 85, la diferencia entre O’Ward y Lundgaard se redujo todavía más hasta los 1,1640s. Kirkwood se mantuvo tercero, a 2,5263s del líder. VeeKay ocupaba la cuarta posición, con Palou quinto.

O’Ward siguió liderando al pasar la bandera blanca, con una ventaja de 1,0979s sobre Lundgaard. Al final, O’Ward aguantó para conseguir su primera victoria del año.

Resultados de la carrera de la IndyCar en Mid-Ohio

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