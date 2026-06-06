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Crónica de clasificación
IndyCar Madison

IndyCar Gateway: Palou vuela hasta en óvalos con una pole descomunal

Aunque los óvalos no son su territorio predilecto, Alex Palou firmó este sábado otra actuación estratosférica al lograr la pole para la carrera de la IndyCar en el óvalo de Gateway, sacando más de una milla al resto.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

Cuando parece que Alex Palou ya no puede sorprendernos más, sigue recordando a todo el panorama internacional por qué es uno de los mejores pilotos del momento, si no el que más. Los óvalos no son su territorio predilecto, habida cuenta de su crecimiento en Europa, y así lo dictan sus estadísticas: su desempeño es mejor en pistas ruteras o urbanas. Pero los techos están para superarse, y es lo que ha hecho el español, con una pole descomunal en el óvalo de Gateway.

Se trata de la cuarta consecutiva del de Sant Antoni de Vilamajor, en el único territorio que le faltaba, los óvalos cortos, tras lograrla en el GP de Indianápolis, en la Indy 500 y en el urbano de Detroit, hace unas semanas.

Palou ya había dado muestras de que podía revertir su tendencia en este tipo de trazados en los Libres 1, en los que finalizó segundo. Pero David Malukas había puesto un listón muy alto en la pole provisional, con un promedio en dos vueltas de 173.244 millas por hora. El catalán, sin embargo, se lo cargó. Siendo el último en salir a la clasificación, con una primera vuelta insuperable de 174.965, y una segunda de 173.745, hizo una media de 174.353, que le sirvió para sacarle más de una milla por hora a todos sus rivales.

"No sé cómo lo hago. Es increíble. Mi coche ha funcionado como un reloj hoy. Este es el circuito que más me ha costado hasta ahora. Espero que mañana podamos darle la vuelta a la situación en carrera. Ya sabía esta mañana que nuestro coche era increíblemente rápido. El Honda #10 tenía mucha potencia, pero, sinceramente, no esperaba conseguir la pole aquí hoy... Estoy muy orgulloso y estoy deseando que llegue mañana por la noche", fueron las modestas palabras del #10 en sus declaraciones a 'FOX Sports' tras su hazaña, una más en este curso en el que va a por su quinto título.

 

Detrás de Malukas, Kyle Kirkwood, de Andretti Global, se clasificó tercero, por delante de Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, y Scott McLaughlin, del Team Penske, que completaron el Top 5.

Pato O’Ward, de Arrow McLaren, que fue el más rápido en los primeros entrenamientos libres, tuvo dificultades para lograr un rendimiento competitivo y se situó sexto inicialmente, con un promedio de 171,992 mph en dos vueltas. Sin embargo, le acabaron superando Marcus Armstrong, Scott Dixon y Josef Newgarden, maestro de esta pista con cinco victorias. Alexander Rossi cerró el Top 10.

La carrera de la IndyCar en Gateway será, en horario español, en la madrugada del domingo al lunes, a partir de las 03:00 horas de la noche.

Apunta:

Resultados de la clasificación de la IndyCar 2026 en Gateway

Q

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph
1 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 0

51.6195

   87.176
2 United States D. Malukas Team Penske 12 0

+0.3305

51.9500

 0.3305 86.622
3 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 0

+0.3417

51.9612

 0.0112 86.603
4 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 0

+0.4178

52.0373

 0.0761 86.476
5 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 0

+0.4430

52.0625

 0.0252 86.435
6 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 0

+0.5597

52.1792

 0.1167 86.241
7 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 0

+0.5612

52.1807

 0.0015 86.239
8 United States J. Newgarden Team Penske 2 0

+0.5801

52.1996

 0.0189 86.208
9 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 0

+0.7085

52.3280

 0.1284 85.996
10 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 0

+0.7295

52.3490

 0.0210 85.962
11 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 0

+0.8652

52.4847

 0.1357 85.739
12 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 0

+0.8941

52.5136

 0.0289 85.692
13 Netherlands R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 0

+0.9506

52.5701

 0.0565 85.600
14 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 0

+0.9664

52.5859

 0.0158 85.574
15 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 0

+1.0157

52.6352

 0.0493 85.494
16 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 0

+1.0255

52.6450

 0.0098 85.478
17
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 0

+1.1450

52.7645

 0.1195 85.285
18 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 0

+1.2315

52.8510

 0.0865 85.145
19
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 0

+1.2888

52.9083

 0.0573 85.053
20 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 0

+1.2894

52.9089

 0.0006 85.052
21 Australia W. Power Andretti Global 26 0

+1.4247

53.0442

 0.1353 84.835
22
N. Siegel Arrow McLaren
 6 0

+1.6139

53.2334

 0.1892 84.533
23 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 0

+1.6297

53.2492

 0.0158 84.508
24 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 0

+1.7199

53.3394

 0.0902 84.365
25
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 0

+1.9319

53.5514

 0.2120 84.031
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