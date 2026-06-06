IndyCar Gateway: Palou vuela hasta en óvalos con una pole descomunal

Cuando parece que Alex Palou ya no puede sorprendernos más, sigue recordando a todo el panorama internacional por qué es uno de los mejores pilotos del momento, si no el que más. Los óvalos no son su territorio predilecto, habida cuenta de su crecimiento en Europa, y así lo dictan sus estadísticas: su desempeño es mejor en pistas ruteras o urbanas. Pero los techos están para superarse, y es lo que ha hecho el español, con una pole descomunal en el óvalo de Gateway.

Se trata de la cuarta consecutiva del de Sant Antoni de Vilamajor, en el único territorio que le faltaba, los óvalos cortos, tras lograrla en el GP de Indianápolis, en la Indy 500 y en el urbano de Detroit, hace unas semanas.

Palou ya había dado muestras de que podía revertir su tendencia en este tipo de trazados en los Libres 1, en los que finalizó segundo. Pero David Malukas había puesto un listón muy alto en la pole provisional, con un promedio en dos vueltas de 173.244 millas por hora. El catalán, sin embargo, se lo cargó. Siendo el último en salir a la clasificación, con una primera vuelta insuperable de 174.965, y una segunda de 173.745, hizo una media de 174.353, que le sirvió para sacarle más de una milla por hora a todos sus rivales.

"No sé cómo lo hago. Es increíble. Mi coche ha funcionado como un reloj hoy. Este es el circuito que más me ha costado hasta ahora. Espero que mañana podamos darle la vuelta a la situación en carrera. Ya sabía esta mañana que nuestro coche era increíblemente rápido. El Honda #10 tenía mucha potencia, pero, sinceramente, no esperaba conseguir la pole aquí hoy... Estoy muy orgulloso y estoy deseando que llegue mañana por la noche", fueron las modestas palabras del #10 en sus declaraciones a 'FOX Sports' tras su hazaña, una más en este curso en el que va a por su quinto título.

Detrás de Malukas, Kyle Kirkwood, de Andretti Global, se clasificó tercero, por delante de Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, y Scott McLaughlin, del Team Penske, que completaron el Top 5.

Pato O’Ward, de Arrow McLaren, que fue el más rápido en los primeros entrenamientos libres, tuvo dificultades para lograr un rendimiento competitivo y se situó sexto inicialmente, con un promedio de 171,992 mph en dos vueltas. Sin embargo, le acabaron superando Marcus Armstrong, Scott Dixon y Josef Newgarden, maestro de esta pista con cinco victorias. Alexander Rossi cerró el Top 10.

La carrera de la IndyCar en Gateway será, en horario español, en la madrugada del domingo al lunes, a partir de las 03:00 horas de la noche.

Resultados de la clasificación de la IndyCar 2026 en Gateway