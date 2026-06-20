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Crónica de clasificación
IndyCar Road America

IndyCar Road America: Palou da otro golpe en la mesa con su quinta pole consecutiva

Alex Palou buscará desquitarse de lo que le pasó en Gateway buscando una nueva victoria en la IndyCar 2026, tras conseguir en Road America su quinta pole seguida, todo un hito.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Siempre se ha resaltado el desempeño de Alex Palou los sábados, pero el cuatro veces campeón de la IndyCar también es capaz de dejar sin palabras los domingos. El piloto español saldrá desde la pole este domingo en Road America tras conseguir su quinta consecutiva, tras el GP de Indianápolis, la Indy 500, Detroit y Gateway. El barcelonés dominó su primer grupo de la cronometrada y el Fast 6 final, y tendrá la oportunidad de meter puntos a Kyle Kirkwood, segundo de la general, que se quedó fuera del Fast 12.

Recuerda:

Fast 6 de la clasificación de la IndyCar en Road America

La primera referencia de la sesión que iba a decidir la pole, de 8 minutos, la marcó Scott McLaughlin, aunque fue muy lenta, de 1:46.245. Los primeros cronos rápidos no se marcaron, precisamente, hasta el final del Fast 6.

Y fue precisamente Alex Palou quien se llevó la pole. El español, líder de la general, se plantó en 1:43.661 a un minuto del final, un registro que ya fue inalcanzable. Así, el español aseguró su quinta pole consecutiva, por delante de David Malukas, a quien le sacó nada menos que 292 milésimas.

Detrás, Marcus Armstrong fue tercero, a tres décimas del #10 de Ganassi, sobre Felix Rosenqvist. Marcus Ericsson quedó ya a más de medio segundo, y Scott McLaughlin finalizó sexto, a más de un segundo.

Fast 12 de la clasificación de la IndyCar en Road America

En el Fast 12 posterior a los grupos, Alex Palou, que había pasado con el mejor tiempo, empezó mandando pese a montar neumáticos blandos usados, con un crono de 1:44.454 que le dejó primero, con casi dos décimas de ventaja sobre Nolan Siegel.

En los minutos finales, aunque Palou rebajó su tiempo hasta el 1:44.042, se vio superado en la clasificación por David Malukas, con un 1:43.652, Felix Rosenqvist y Marcus Armstrong, que rodaron en 1:43.8. Pero, sea como fuere, como sus tres rivales, el de Sant Antoni de Vilamajor se coló directo en el Fast 6. Por detrás, también lo hicieron Marcus Ericsson y Scott McLaughlin.

Santino Ferrucci estuvo a punto de robarle el último puesto de pase al #3 del Team Penske, pero en su intento final se quedó a apenas 25 milésimas de la hazaña. Tras el estadounidense, también se quedaron fuera Nolan Siegel, Caio Collet, Pato O'Ward, Will Power y Scott Dixon.

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph
1 United States D. Malukas Team Penske 12 6

1'43.6520

   139.413
2 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 7

+0.1672

1'43.8192

 0.1672 139.188
3 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 6

+0.2194

1'43.8714

 0.0522 139.118
4 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 6

+0.3901

1'44.0421

 0.1707 138.890
5 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 6

+0.4435

1'44.0955

 0.0534 138.819
6 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 6

+0.4509

1'44.1029

 0.0074 138.809
7 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 5

+0.4750

1'44.1270

 0.0241 138.777
Ver resultados

Grupos de la clasificación de la IndyCar en Road America

El primer grupo de la clasificación estuvo dominado por David Malukas, que dominó bajando al 1:43.638, siendo uno de los tres únicos pilotos que rompió la barrera del 1:44, junto al rookie Caio Collet, en una gran actuación para ser segundo, y Marcus Armstrong.

Por detrás, también superaron el corte Nolan Siegel, Marcus Ericsson y Felix Rosenqvist. Las sorpesas fueron las eliminaciones de Christian Lundgaard, por apenas una décima, y de Josef Newgarden, ganador de la última carrera en Gateway. Tampoco pasaron el corte Dennis Hauger, Kyffin Simpson, Alexander Rossi y Mick Schumacher.

Grupo 1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph
1 United States D. Malukas Team Penske 12 5

1'43.6382

   139.431
2 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 6

+0.2524

1'43.8906

 0.2524 139.092
3 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 6

+0.3463

1'43.9845

 0.0939 138.967
4
N. Siegel Arrow McLaren
 6 6

+0.3741

1'44.0123

 0.0278 138.930
5 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 6

+0.3753

1'44.0135

 0.0012 138.928
6 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 7

+0.4601

1'44.0983

 0.0848 138.815
7 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 6

+0.5638

1'44.2020

 0.1037 138.677
Ver resultados

El segundo grupo fue el que contó con la presencia de Alex Palou. Mientras que Christian Rasmussen marcó la primera referencia, de 1:44.285, el español se posicionó segundo, aunque a mitad de la sesión le superó Santino Ferrucci. Sin embargo, el #10 de Chip Ganassi Racing aún tenía mucho que decir, y con una última vuelta de 1:43.498, Palou se posicionó primero para liderar el grupo.

Junto a él, con el mejor tiempo, también pasaron al Fast 12 Will Power, pese a que Romain Grosjean le molestó saliendo de boxes al inicio de su vuelta cronometrada, Scott McLaughlin, y ya por encima de 1:44, Pato O'Ward, Santino Ferrucci y Scott Dixon, sobre la bocina y por apenas 6 milésimas sobre Grosejan, llegando a irse fuera en su mejor giro. Fuera, también se quedaron Christian Rasmussen, Kyle Kirkwood, segundo clasificado de la general, Graham Rahal, Rinus VeeKay, Louis Foster y Sting Ray Robb.

Grupo 2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Mph
1 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 6

1'43.4984

   139.620
2 Australia W. Power Andretti Global 26 5

+0.2912

1'43.7896

 0.2912 139.228
3 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 6

+0.3798

1'43.8782

 0.0886 139.109
4 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 5

+0.6091

1'44.1075

 0.2293 138.803
5 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 6

+0.6495

1'44.1479

 0.0404 138.749
6 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 7

+0.7780

1'44.2764

 0.1285 138.578
7 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 6

+0.7840

1'44.2824

 0.0060 138.570
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