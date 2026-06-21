IndyCar Road America: Lundgaard gana con drama y Palou, 5º, sobrevive en un día movido

Road America ha sido testigo de una de las carreras más movidas de la temporada 2026 de la IndyCar. En una prueba con cinco banderas amarillas y múltiples paradas, Christian Lundgaard logró para Arrow McLaren su segunda victoria del curso, al aprovechar una rotura de motor final de Marcus Armstrong.

Mientras que David Malukas y Kyffin Simpson completaron el podio, Alex Palou pudo acabar quinto en una jornada de auténtica montaña rusa. Tras liderar durante la primera parte de la prueba, perdió el liderato por un mal 'timing' de una bandera amarilla. Una penalización por exceso de velocidad en el pitlane le hizo perder varias posiciones, pero otra 'caution', una gran remontada y un accidente en la última vuelta entre Graham Rahal y Will Power cuando peleaban por el podio le permitieron recuperarse, salvando un magnífico botín de puntos para seguir líder.

Qué pasó el sábado en la clasificación: IndyCar IndyCar Road America: Palou da otro golpe en la mesa con su quinta pole consecutiva

La carrera de la IndyCar en Road America iba a estar marcada, desde antes de empezar, por la variedad estratégica. Por un lado, Alex Palou y David Malukas, primero y segundo en parrilla, iban a empezar con neumáticos blandos, como Marcus Armstrong, tercero, o Scott McLaughlin, sexto. En el Top 10, otros hombres, como Felix Rosenqvist y Marcus Ericsson, cuarto y quinto respectivamente, iban a partir con los compuestos duros de Firestone.

En la salida, Alex Palou fue capaz de mantener la pole, ante Armstrong, que le robó la segunda plaza a Malukas. Sin embargo, el lituano-estadounidense fue capaz de recuperar la posición pasados unos virajes. Quien se quedó atrás fue Christian Lundgaard, con serios problemas al tener el alerón doblado y tocando un neumático tras un toque en la arrancada con Scott Dixon. El danés volvió a boxes pasado el giro inicial.

Palou logró un segundo de ventaja en el paso por la primera vuelta, y a partir de ahí comenzó a gestionar su ventaja sobre sus perseguidores. Armstrong volvió a ponerse segundo, y Rosenqvist y McLaughlin pasaron a completar el Top 5, aunque el neozelandés fue superado por Ericsson. Pasadas 5 vueltas, Palou ya tenía casi tres segundos de colchón, mientras que Malukas y Rosenqvist protagonizaron un bonito duelo por la tercera plaza, en el que se acabó imponiendo el del Team Penske.

Justo al comenzar la vuelta 12, Rosenqvist, con gomas duras, fue capaz de encontrar el hueco para adelantar a Malukas y ponerse tercero. En cuanto le pasó, comenzó a marcharse a por Armstrong, que estaba a 4 segundos de Palou. Detrás, McLaughlin y el 'rookie' Caio Collet empezaron a batallar por el sexto lugar, aunque el neozelandés no dio su brazo a torcer ante el brasileño. De hecho, al no poder batir al #3, Collet fue adelantado una vuelta después por O'Ward.

Al comenzar la vuelta 14, comenzó la primera ronda de paradas. Y la abrió Palou, para cambiar de neumáticos blandos a duros. También lo hicieron David Malukas, Kyle Kirkwood, Graham Rahal y Scott McLaughlin, con la misma estrategia. Otro de los pilotos que entró fue Romain Grosjean, pero su detención fue más problemática, como se pudo ver en cuanto salió.

Y, de hecho, el ex piloto de F1 no tardó ni una vuelta en perder su goma trasera izquierda para finalmente trompear, lo que provocó la primera bandera amarilla. Un incidente que, por el momento en que se produjo, le costó el liderato a Palou, puesto que Felix Rosenqvist, que estaba líder con su misma estrategia, justo estaba entrando a boxes para montar blandos. El de Sant Antoni de Vilamajor no pudo seguir delante del sueco por los pelos, y también quedó por detrás de Josef Newgarden. Eso sí, el estadounidense de Penske, con gomas duras, aún tenía pendiente su primera detención, que hizo al comienzo de la vuelta 17, aún bajo bandera amarilla.

Así, la carrera se reanudó al comienzo de la vuelta 20 de las 55 previstas. Rosenqvist, el único con neumáticos rojos del Top 10, mantuvo la delantera sobre Palou en la relanzada, con Marcus Ericsson tercero sobre Armstrong, O'Ward y Siegel. Además, hubo un aluvión de sanciones, un stop and go a Grosjean por un unsafe release, y un drive through a Scott Dixon y Mick Schumacher por entrar en boxes después de haber recibido una penalización de reposicionamiento.

Pese a la diferencia de neumáticos, Palou tenía un buen ritmo y no dejó que Rosenqvist se escapara en cabeza, manteniéndose siempre a algunas décimas o a un segundo. Y en la vuelta 29, el barcelonés optó por hacer su segunda parada, para repostar y montar un nuevo juego de neumáticos duros. Con él, también entraron Will Power y Louis Foster.

Palou quería lanzarle el 'undercut' a Rosenqvist con un claro cambio de estrategia, pero tuvo un gran contratiempo: en su parada, excedió el límite de velocidad en el pitlane y fue sancionado al momento, con un 'drive through'. El tetracampeón de la IndyCar cumplió su penalización en la vuelta siguiente, y parecía con ello que sus opciones de victoria estaban acabadas, saliendo fuera del Top 20 y saliendo detrás de todos los pilotos que habían parado junto a él.

Sin embargo, en cuanto cumplió la penalización, Palou también recibió un golpe de suerte: Christian Rasmussen se quedó parado en la pista, lo que provocó la segunda 'caution' del día, con la consiguiente aparición del Pace Car, que iba a provocar una nueva parada de quienes aún no habían entrado.

Así, prácticamente toda la parrilla tuvo que entrar, lo que devolvió a Palou a la parte delantera de la tabla, octavo. De esta manera, con una parada por delante, Armstrong quedó líder de carrera, sobre Malukas, Alexander Rossi, Power, Rahal, Kyffin Simpson, Foster y el #10 de Chip Ganassi Racing, todos ellos con neumáticos duros.

La carrera volvió a reiniciarse al comienzo de la vuelta 33, con estrategia 'unánime' para todos. El orden en la clasificación se mantuvo, pero la bandera verde no duraría mucho. Y es que la carrera volvió a detenerse por restos del coche de Marcus Ericsson en pista, mientras que el líder hasta antes de la bandera amarilla, Rosenqvist, perdió posiciones junto a Mick Schumacher tras una batalla en pista, bajando a la 18ª plaza.

Todo volvió a recomenzar para la vuelta 36, con 20 por delante. La nueva resalida ya permitió a Palou ganar posiciones, pasando a Louis Foster para colocarse séptimo. Tras ello, en la misma vuelta, el catalán empezó a pelear con su compañero de garaje, Simpson, por la P6. El americano no se dejó adelantar, y de hecho atacó a Will Power con éxito para meterse en el Top 5.

Así, la batalla quedó entre Palou y Power. El español trató de pasarle en la primera curva, al comienzo del 38º giro, pero Power pudo devolvérsela. Sin embargo, después de unas curvas, el multicampeón se deshizo del australiano para subir al sexto puesto e intentar seguir hacia delante.

A 14 vueltas de la conclusión, Palou optó por hacer su última parada, al tener claro que no iban a llegar hasta el final. Así, montó neumáticos duros y se cubrió de una posible bandera, como también hicieron Kirkwood, Rossi y Rahal. El español salió justo delante de Alexander Rossi, ganándole la posición por una mala parada, y quedó pegado a Kyffin Simpson.

Una vuelta después, también entraron Armstrong, Malukas, Power, McLaughlin y Siegel. El de McLaren se encontró con Palou en su salida de boxes, y estuvieron a punto de tocarse, con Alex teniendo que irse hacia la escapatoria. Pero el #10 se las ingenió, con neumáticos metidos en temperatura, para ganarle también la plaza de manera clara, para seguir detrás del Ganassi con el dorsal #8.

Con el paso de las vueltas, los corredores que rodaban delante fueron poco a poco entrando en boxes, al ser conscientes de que llegar hasta el final sin más banderas amarillas iba a ser casi imposible. Eso dejó a Marcus Armstrong, sexto provisional y el primero de los que ya habían entrado, como principal candidato a la victoria, a la espera de ver qué hacían los rivales que tenía delante en las últimas 10 vueltas.

A 8 vueltas de la conclusión, otra tanda de paradas dejó a Armstrong tercero, a expensas de lo que hicieran Josef Newgarden y Patricio O'Ward, pegados en cabeza y con 14 segundos de margen, y a Palou noveno, a dos segundos de Simpson. Pero, a 7 giros de la bandera a cuadros, finalmente los dos líderes tuvieron que entrar por última vez.

Así, Armstrong saltó a la primera plaza, con 3.7 segundos sobre Lundgaard, quien tras una dura batalla encontró la manera de adelantar a Malukas, y Rahal tercero, mientras que Power, Simpson y Palou ganaron dos posiciones.

De cara a las últimas 5 vueltas, Lundgaard, ya segundo, pasó a apretar, con neumáticos blandos, para intentar llegar a Armstrong, con los duros. Parecía que el #66 de Meyer Shark Racing, pese a todo, lo tenía todo de cara... Pero le esperaba un drama final. A 4 vueltas del final, el neozelandés empezó a tener problemas, perdiendo velocidad y viéndose superado por su rival de McLaren. A los pocos segundos, su coche dijo basta y empezó a humear, por una aparente rotura de motor, lo que para colmo provocó la aparición de una última bandera amarilla.

La carrera se reanudó para completar una única vuelta bajo bandera verde en Road America. Lundgaard dio un tirón temprano para intentar abrir hueco sobre Malukas, objetivo que pudo cumplir. Así, el danés pudo irse directo a por su segunda victoria en la IndyCar, tras la que consiguió en el GP de Indianápolis. Malukas quedó segundo.

El gran drama vino en la batalla por el último cajón del podio. Will Power perdió el tercer puesto por irse largo, favoreciendo que le adelantara Graham Rahal. Sin embargo, el estadounidense hizo un movimiento en frenada en plena defensa, y el australiano le tocó. El resultado fue dramático, con Rahal fuera de carrera y una última bandera amarilla.

Los grandes beneficiados fueron Kyffin Simpson y Alex Palou, que ganaron una plaza para acabar cuarto y quinto, respectivamente. Power pudo terminar tercero, aunque en principio cruzó la línea de meta quinto, pero Dirección de Carrera entendió que los dos hombres de Ganassi le habían superado con bandera amarilla. El Top 10 lo cerraron Rossi, Mclaughlin, Rosenqvist, Newgarden y Ferrucci.

Resultados de la carrera de la IndyCar 2026 en Road America