IndyCar Gateway: Newgarden gana entre la lluvia, las banderas rojas y el caos

Josef Newgarden, del Team Penske, se impuso a pesar de la lluvia, las banderas rojas y el caos para ganar la Bommarito Automotive Group 500.

El piloto de Tennessee salió vencedor de una reñida lucha hasta el final contra Marcus Ericsson, del equipo Andretti, manteniéndolo a raya durante las últimas 35 vueltas para ganar por 0,6613 segundos en el óvalo de 1,25 millas. Se trata de la 34ª victoria de su carrera y la sexta en este circuito a las afueras de St. Louis.

Ericsson, que lideró 114 de las 260 vueltas, logró su mejor resultado de la temporada con un segundo puesto. Christian Rasmussen, de ECR, remontó 16 posiciones para acabar tercero.

Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing, cruzó la línea de meta en la cuarta posición, por delante de Scott McLaughlin, del Team Penske.

La carrera de la IndyCar 2026 en Gateway

Álex Palou, que salía desde la pole, tuvo un gran inicio, con Malukas siguiéndole de cerca.

En las primeras 10 vueltas, Caio Collet bajó seis puestos hasta el 14º, mientras que Marcus Ericsson igualó esa caída y remontó del 12º al 6º. Ericsson se coló entre los cinco primeros en la vuelta 20.

Palou fue intocable durante las primeras 30 vueltas, liderando y manteniéndose firme con una ventaja de 1,4 segundos sobre Malukas, con Newgarden tercero. Sin embargo, Malukas recortó esa diferencia en la vuelta 42, pero fue adelantado de repente por Newgarden y Ericsson, cayendo al cuarto puesto.

Ericsson adelantó a Newgarden en la curva 3 en la vuelta 45, y Newgarden cayó al cuarto puesto cuando Malukas también le adelantó.

Tras verse frenado por el rezagado Sting Ray Robb (Juncos Hollinger Racing), Palou perdió el liderato a favor de Ericsson en la vuelta 47.

Ericsson entró en boxes desde la cabeza de carrera en la vuelta 51, una vuelta más tarde que Palou. Como resultado, Scott Dixon se hizo con el liderato de la carrera.

Una vez completado el ciclo de paradas, Ericsson mantenía una sólida ventaja de 0,3s sobre Newgarden y Palou. Sin embargo, momentos después, Palou y el rezagado Nolan Siegel se tocaron al entrar en la curva 1, lo que envió a este último contra el muro de la curva 1 y provocó la salida de la bandera amarilla. La dirección de carrera no tomó medidas contra Palou por el incidente.

En la reanudación de la vuelta 64, Ericsson se defendió de un ataque de Newgarden, y ambos tuvieron un ligero contacto.

A pesar del toque, Ericsson logró ampliar su ventaja a 0,7s sobre Newgarden, con Palou a 1,7s.

Tras 75 vueltas, Ericsson lideraba, seguido de Newgarden, Palou, Malukas y Kirkwood. Dixon era sexto, con el novato Caio Collet séptimo y Rinus VeeKay octavo.

La ventaja de Ericsson sobre Newgarden aumentó a 1s en la vuelta 88, con Palou en un distante tercer puesto a 4,2s.

Ericsson siguió manteniéndose firme en cabeza con 1,1 segundos de ventaja tras 100 vueltas, pero se encontró con el tráfico de los rezagados. Newgarden se acercó a 0,3 segundos mientras Ericsson se abría paso entre el tráfico dos vueltas más tarde.

Newgarden se metió en boxes en la vuelta 106, pero sufrió una parada lenta. Veekay y Malukas pararon al mismo tiempo, saliendo el primero por delante. Ericsson entró en boxes en la vuelta 108, cediendo el liderato a Collet.

Collet se metió en boxes en la vuelta 114, y la bandera amarilla ondeó momentos después tras un fuerte accidente de Graham Rahal en la curva 4. Dixon asumió el liderato, pero aún no había entrado en boxes hasta unos instantes más tarde. Le devolvió el liderato a Ericsson, con Collet en segunda posición y Dixon saliendo tercero.

Bajo la bandera amarilla prolongada, Kyffin Simpson tuvo que parar en la curva 3 tras quedarse sin combustible. Salió de su Honda #8 de Chip Ganassi Racing indignado, sacudiendo la cabeza al salir.

Primera bandera roja por el tiempo

Las gotas de lluvia comenzaron a caer durante las vueltas de bandera amarilla, lo que provocó una bandera roja en la vuelta 137. Como consecuencia, Ericsson llevó a todo el pelotón al pit lane.

Tras una bandera roja de 38 minutos, durante la cual los pilotos salieron brevemente de sus coches, el pelotón volvió a la pista y completó vueltas bajo bandera amarilla preparándose para la reanudación.

Algunos pilotos se dirigieron al pit lane en la vuelta 141 con el objetivo de aguantar una parada más, encabezados por Dixon, Palou, Scott McLaughlin, Pato O’Ward, Felix Rosenqvist y Malukas. El equipo de Simpson empujó su coche de vuelta al pitlane y repostaron, aunque con 20 vueltas ya perdidas.

Ericsson lideraba por delante de Collet al reiniciarse la carrera en la vuelta 144, mientras que Marcus Armstrong adelantaba al líder para recuperar su vuelta perdida.

Newgarden intentó adelantar por el exterior a Collet en la vuelta 145, pero no lo consiguió. Sin embargo, dos vueltas más tarde, Newgarden superó a Collet para colocarse segundo. Ericsson mantenía una ventaja de 0,7s.

Ericsson siguió atascado detrás de Armstrong, lo que permitió a Newgarden acercarse a 0,3s en la vuelta 152. Ericsson logró finalmente adelantarlo al final de la vuelta, con Newgarden siguiéndole en la curva 1.

A 100 vueltas del final, Ericsson mantenía una ventaja de 0,9s sobre Newgarden, con Collet tercero a 4,4s. Christian Rasmussen, de ECR, fue el que se movió y se colocó tercero.

VeeKay superó a Kirkwood y a Power para ascender al quinto puesto, y se situó a menos de 1s de Rasmussen, cuarto. La ventaja de Ericsson era de 1,5s sobre Newgarden en la vuelta 171, con Collet a 9s.

Kirkwood se metió en boxes en la vuelta 172, y VeeKay lo hizo en el siguiente giro. Rasmussen y Power entraron en boxes en la vuelta 174. Ericsson entró en boxes desde la cabeza en la vuelta 178, justo cuando alcanzaba al rezagado Robb. Newgarden entró en boxes en la siguiente vuelta. Collet entró en boxes en la vuelta 180.

Tras esta ronda de paradas, Newgarden se situó por delante de Ericsson, mientras que Dixon asumió el liderato de la carrera.

Segunda bandera roja

Se mostró la bandera amarilla en la vuelta 197 debido a las condiciones, con Dixon en cabeza. Palou era segundo, con Newgarden tercero, Ericsson cuarto y Rasmussen quinto.

Pero rápidamente salió una segunda bandera roja en la vuelta 200, con Dixon liderando el pelotón hacia el pitlane.

Tras 14 minutos de neutralización, se retiró la bandera roja y el pelotón volvió a salir del pitlane. Dixon se vio obligado a entrar en el pit lane para recibir asistencia de emergencia en la vuelta siguiente, cediendo el liderato a su compañero Palou.

Palou lideró al pelotón hacia el pitlane, pero se quedó sin combustible y redujo la velocidad hasta su parada en boxes. Mientras tanto, el resto de los coches de la vuelta del líder también entraron en boxes, y Newgarden salió en cabeza del pitlane, por delante de Rasmussen, Ericsson, VeeKay y Collet.

Newgarden lideró el pelotón en la reanudación a 48 vueltas del final, con Rasmussen siendo adelantado por su compañero de equipo en ECR, Alexander Rossi, que se encontraba entre él y el líder. Rasmussen alcanzó a Newgarden y se lanzó en la curva 1 a 46 vueltas del final, y ambos estuvieron a punto de tocarse.

Rasmussen aventajaba a Newgarden en 0,4s, con Ericsson a 0,7s y VeeKay a 1,2s, en una carrera entre cuatro pilotos.

Newgarden respondió con un movimiento por el interior sobre Rasmussen en la curva 3 a 42 vueltas del final, pero éste último contraatacó para recuperar el liderato al entrar en la curva 1 en la siguiente vuelta. Newgarden volvió a ponerse en cabeza en el siguiente giro, sin que Rasmussen pudiera responder.

Ericsson se colocó por el interior de Rasmussen para hacerse con el segundo puesto al entrar en la curva 3 a 35 vueltas del final, y la bandera amarilla volvió a salir cuando el Chevrolet #4 de Collet, del equipo AJ Foyt Racing, empezó a echar humo.

La batalla por la victoria

A 26 vueltas del final, Newgarden lideraba por delante de Ericsson, Rasmussen, VeeKay y Kirkwood al dar la salida. McLaughlin, con un juego de neumáticos nuevos, se lanzó al ataque tras reiniciar en novena posición, subiendo hasta la sexta una vuelta más tarde. McLaughlin subió al quinto puesto un giro más tarde con un adelantamiento por el exterior a Kirkwood en la curva 3.

Newgarden seguía liderando a 20 vueltas del final, con Ericsson aguantando a 0,3s.

VeeKay intentó colarse por debajo de Rasmussen para hacerse con el tercer puesto a 12 vueltas del final, pero no lo consiguió.

La diferencia era de 0,5s entre Newgarden y Ericsson, con Rasmussen en un distante tercer puesto a 1,7s.

A cinco vueltas del final, Ericsson estaba a 0,7s de Newgarden. La diferencia se mantuvo igual durante las dos vueltas siguientes.

Al final, Newgarden se mantuvo firme por delante de Ericsson, mientras que Rasmussen se hizo con el último puesto del podio.

Resultados de la carrera de la IndyCar 2026 en Gateway