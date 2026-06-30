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IndyCar Mid-Ohio

Horarios de la IndyCar 2026 en Mid-Ohio y cómo verlo en TV

La IndyCar afronta este fin de semana, del 3 al 5 de julio, la undécima cita de la temporada 2026, en Mid-Ohio, con Alex Palou líder. Apunta los horarios y cómo verlo todo en televisión.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Penske Entertainment

¡La IndyCar sigue adelante! Tras una carrera complicada para Alex Palou en Road America, en la que Christian Lundgaard resultó ganador, la principal categoría de monoplazas de Estados Unidos llega a otro circuito rutero icónico, y con el español líder de la general. Del 3 al 5 de julio, el campeonato desembarca en la mítica pista de Mid-Ohio para la undécima cita de la temporada 2026. Apunta todos los horarios y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

Recuerda:

Horarios completos de la IndyCar 2026 en Mid-Ohio para España

Día Sesión Hora

Viernes 3 de julio

Entrenamientos Libres 1

 21:00h
Sábado 4 de julio Entrenamientos Libres 2 16:00h
Sábado 4 de julio

Clasificación de la IndyCar 2026 en Mid-Ohio

 20:30h
Domingo 5 de julio Warm Up 15:00
Sábado 5 de julio

Carrera de la IndyCar 2026 en Mid-Ohio

18:30

La undécima ronda de la IndyCar 2026, en el circuito de Mid-Ohio, tendrá lugar en tres días, con buenos horarios para España. El viernes 3 de julio serán los primeros entrenamientos libres, desde las 21:00 horas de la noche.

El sábado 4, será el turno de los Libres 2 y de la clasificación, que empezará a las 20:30 horas de la tarde para España, o lo que es lo mismo, a las 14:30 horas locales (puesto que hay 6 horas de diferencia entre nuestro país y Ohio, que tiene el horario de la Costa Este de Estados Unidos).

El domingo, 5 de julio, será el momento de la carrera de la IndyCar 2026 en Mid-Ohio, con cobertura televisiva a partir de las 18:30 horas de la tarde en España. La carrera comenzará, con la bandera verde, a las 18:52h en nuestro país, esto es, a las 12:52h locales. Se darán un total de 90 vueltas al circuito de Mid-Ohio, con Alex Palou buscando una nueva victoria en una de las pistas en las que mejor le ha ido.

A qué hora es la carrera de la IndyCar 2026 en Mid-Ohio

  • A qué hora es la carrera de Mid-Ohio de la IndyCar 2026 en España: domingo 5 de julio a las 18:52h

Cómo ver por la tele la carrera de la IndyCar 2026 en Mid-Ohio en España

Como viene pasando desde hace años en España, la IndyCar 2026 puede verse en directo en televisión en Movistar +, en sus canales de Movistar + Deportes (incluidos en el paquete 'Deportes'), y en los distintos canales de #Vamos, que es un canal que se encuentra en el paquete básico (para todos los abonados, pagando únicamente 9.99 euros al mes).

La clasificación de la IndyCar en Mid-Ohio se retransmitirá en TV el sábado a las 20:30h, en Movistar + Deportes 8 (dial 199), a causa de la retransmisión de la primera semana de Wimbledon.

El domingo 5 de julio, la carrera de la IndyCar en Mid-Ohio, a las 18:30h de la tarde, se emitirá en #Vamos 3, en el dial 52, que como el Vamos principal es gratis para todos los abonados a la plataforma.

Además, puedes contratar la plataforma de streaming de la IndyCar, el 'IndyCar Live!', si quieres ver los entrenamientos libres y la clasificación de Mid-Ohio desde España, siendo un servicio de pago.

Así es el circuito rutero de Mid-Ohio de la IndyCar

El circuito de Mid-Ohio Sports Car Course, situado en Lexington (Ohio), a mitad de camino entre Columbus y Cleveland, es un circuito rutero de 3,6 kilómetros y 13 curvas que ofrece de todo: cambios de desnivel, curvas de alta velocidad, fluidas y cerradas, una pista estrecha y una complicada entrada al pitlane.

Alex Palou venció en Mid-Ohio en 2023 y fue segundo en 2022, 2024 y 2025, y tercero en 2021, ya con Chip Ganassi Racing. Los ganadores en los últimos tiempos han sido variados, con Scott Dixon, Pato O'Ward, Scott McLaughlin, Josef Newgarden, Will Power o Colton Herta.

Dato Información
Nombre del circuito Mid-Ohio Sports Car Course
Ubicación Lexington (Ohio)
Tipo de circuito Rutero
Longitud 3.634 km
Longitud en millas 2.258 millas
Número de curvas 13
Sentido Horario
Vueltas de carrera 90
Distancia total 325.9 km
Primera carrera 1980
Poleman en 2025 Alex Palou
Ganador en 2025 Scott Dixon

Así llega la clasificación de la IndyCar 2026 a Mid-Ohio

Pos Piloto Puntos United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States
1 SpainA. PalouChip Ganassi Racing 374 53/1 6/24 41/2 54/1 51/1 32/5 36/7 54/1 15/17 32/5
2 United StatesD. MalukasTeam Penske 314 17/13 39/3 28/6 32/4 26/7 43/2 51/2 12/18 26/7 40/2
3 United StatesK. KirkwoodAndretti Global 313 32/4 41/2 53/1 30/5 32/4 22/9 14/16 41/2 28/6 20/10
4 DenmarkC. LundgaardArrow McLaren 297 36/3 18/13 26/7 41/2 10/20 51/1 13/17 31/5 20/10 51/1
5 MexicoP. O'WardArrow McLaren 257 30/5 33/4 30/5 13/17 30/5 12/18 40/4 32/4 19/11 18/12
6 SwedenF. RosenqvistMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 248 18/12 18/12 12/19 17/13 44/2 7/23 60/1 29/6 16/14 27/8
7 New ZealandS. McLaughlinTeam Penske 248 42/2 24/8 19/11 14/16 28/6 14/16 40/3 11/19 30/5 26/7
8 United StatesJ. NewgardenTeam Penske 247 27/7 51/1 15/15 20/10 17/14 32/4 5/28 20/10 51/1 9/22
9 SwedenM. EricssonAndretti Global 213 29/6 14/17 34/4 22/9 5/25 8/22 17/13 24/8 43/2 17/13
10 New ZealandS. DixonChip Ganassi Racing 211 8/23 27/7 24/8 26/7 35/3 28/6 19/15 6/24 19/12 19/11
11 New ZealandM. ArmstrongMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 203 19/11 31/5 20/10 28/6 6/24 19/11 31/5 20/11 22/9 7/24
12 United StatesG. RahalRahal Letterman Lanigan Racing 200 12/18 22/9 12/18 36/3 24/8 35/3 10/20 35/3 7/23 7/23
13 NetherlandsR. van KalmthoutJuncos Hollinger Racing 187 22/9 8/22 16/14 16/14 17/13 15/15 31/6 18/12 32/4 12/18
14 AustraliaW. PowerAndretti Global 180 8/22 15/16 36/3 18/12 12/19 18/13 5/29 9/22 24/8 35/3
15 United StatesA. RossiEd Carpenter Racing 180 14/16 28/6 22/9 19/11 22/9 5/25 17/30 13/17 12/18 28/6
16 United StatesK. SimpsonChip Ganassi Racing 179 15/15 20/10 10/20 10/20 20/10 18/12 23/14 22/9 9/21 32/4
17 United StatesS. FerrucciA.J. Foyt Enterprises 168 6/24 19/11 13/17 24/8 12/18 16/14 32/8 7/23 17/13 22/9
18
L. FosterRahal Letterman Lanigan Racing
 147 17/14 7/23 17/13 5/25 14/16 26/7 9/21 26/7 10/20 16/14
19 NorwayD. HaugerDale Coyne Racing 143 20/10 16/15 14/16 7/23 19/11 24/8 11/19 17/13 5/25 10/20
20 FranceR. GrosjeanDale Coyne Racing 132 24/8 5/25 7/23 15/15 9/21 9/21 23/9 10/20 15/15 15/15
21
N. SiegelArrow McLaren
 125 10/20 10/20 6/24 12/18 18/12 20/10 19/11 15/15 6/24 9/21
22
C. RasmussenEd Carpenter Racing
 117 11/19 17/14 5/25 11/19 15/15 6/24 6/27 5/25 36/3 5/25
23 BrazilC. ColletA.J. Foyt Enterprises 113 13/17 11/19 18/12 9/21 8/22 11/19 6/26 14/16 9/22 14/16
24 GermanyM. SchumacherRahal Letterman Lanigan Racing 102 5/25 12/18 8/22 6/24 13/17 10/20 12/18 9/21 14/16 13/17
25
R. Robb StingJuncos Hollinger Racing
 100 9/21 9/21 9/21 8/22 7/23 13/17 7/23 16/14 11/19 11/19
26 United StatesC. DalyDreyer & Reinbold Racing 24 - - - - - - 24/12 - - -
27 JapanT. SatoRahal Letterman Lanigan Racing 20 - - - - - - 20/10 - - -
28 United KingdomJ. HarveyDreyer & Reinbold Racing 8 - - - - - - 8/22 - - -
29
J. AbelAbel Motorsports
 6 - - - - - - 6/24 - - -
30 BrazilH. CastronevesMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 5 - - - - - - 5/25 - - -
31 United StatesE. CarpenterEd Carpenter Racing 5 - - - - - - 5/31 - - -
32 United StatesR. Hunter-ReayArrow McLaren 5 - - - - - - 5/32 - - -
33 United KingdomK. LeggeHMD Motorsports with A.J. Foyt Racing 5 - - - - - - 5/33 - - -

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