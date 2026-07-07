Gasly culpa a Alpine tras haber perdido ante Colapinto: "Estoy un poco cabreado"
Pierre Gasly se muestra molesto por una parada en boxes que le hizo perder la posición con Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña 2026 de F1.
Alpine logró que sus dos pilotos sumaran puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña, con el noveno puesto de Franco Colapinto y el décimo de Pierre Gasly, aunque este último no se mostró del todo satisfecho con cómo se desarrollaron los acontecimientos en las últimas vueltas de la carrera.
A pesar de una penalización de tres puestos en la parrilla por haber obstaculizado a Lance Stroll en la Q1, el francés partía por delante del argentino. Al inicio de la carrera, ambos remontaron rápidamente hasta la 11ª y 12ª posición, rodando muy pegados.
Colapinto hizo su parada una vuelta antes que Gasly, para quien el cambio de neumáticos se alargó mucho, con un tiempo de parada de 7,49s. Esto permitió a Colapinto colocarse por delante y mantenerse ahí hasta la meta dentro del top 10 tras aprovechar los problemas de Andrea Kimi Antonelli y el abandono de Max Verstappen.
Gasly realizó una segunda parada sin consecuencias bajo el coche de seguridad al final de la carrera, pero, una vez acabado el gran premio, al francés aún le dolía haber perdido en boxes la posición en favor de su compañero de equipo.
"Estoy muy contento por el equipo, sumamos tres puntos", dijo Gasly en Canal+. "Pero, la verdad, estoy un poco cabreado por haberme dejado adelantar por Franco en boxes porque hicimos una parada demasiado lenta. Estaba tres segundos detrás y ha salido cinco segundos por delante. Es un poco fastidio perder un punto así para el mundial".
Pierre Gasly, Alpine
Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images
Ante los medios de comunicación internacionales, entre ellos Motorsport.com, Gasly expresó su deseo de discutir la situación a nivel interno: "El noveno y décimo puesto son lo mismo para el equipo, pero para mí no lo son, y vamos a hablar de ello".
Por su parte, Franco Colapinto descartó la idea de que hubiera una estrategia a su favor, insistiendo en el problema que hubo durante la parada de Gasly: "No fue un undercut. Creo que simplemente tuvo una parada lenta, así que es una pena".
"Ha tenido un poco de mala suerte. Yo también he tenido mala suerte a veces, por ejemplo intercambiamos nuestras posiciones en Barcelona, si lo recordáis. Es un trabajo para el equipo. Para el equipo, creo que realmente no importa quién termine delante".
"Hemos sumado puntos con los dos coches, uno detrás del otro, así que es bueno para el equipo, y eso es lo que queremos, sacar el máximo partido a lo que teníamos este fin de semana. Ha sido duro, el coche era muy irregular y difícil de pilotar", explicó.
Gasly parece destacar sobre todo la acumulación de pequeños errores por parte de Alpine a lo largo del fin de semana, y sus consecuencias directas en su resultado.
"[El sábado] fue un problema de radio lo que me costó la penalización por obstaculizar a Stroll; luego, [el domingo] el problema en boxes y otras cosas que nos costaron un poco de rendimiento. Creo que todo eso se suma", concluyó el francés.
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