Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Previo
IndyCar Road America

Horarios de la IndyCar en Road America 2026 y cómo ver a Alex Palou

La temporada 2026 de la IndyCar sigue avanzando y llega al mítico Road America, mira los horarios completos para el fin de semana cómo verlo por TV.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Tras un periodo más que vibrante con las carreras Indianápolis, la Indy 500 y Detroit, los equipos pudieron volver a sus fábricas, descansar y trabajar para regresar a la acción este fin de semana en Road America.

Con ocho citas por delante para definir la temporada 2026 de la IndyCar, la emoción es máxima y la categoría regresa a un circuito que la pasada campaña fue conquistado por Alex Palou. Mira y apunta los horarios para no perderte nada, así como la forma de ver la cita de Road America por la TV en España.

Horarios del GP de Road America de la IndyCar 2026 en España

Día Sesión Hora
Viernes 19 de junio Entrenamientos Libres 1 22:00h
Sábado 20 de junio Entrenamientos Libres 2 17:00h
Sábado 20 de junio Clasificación 20:00h
Domingo 21 de junio Warm Up 17:00h
Domingo 21 de junio Carrera 20:00h

A diferencia de otras citas de la IndyCar, la de Road America, un circuito ubicado en Elkhart Lake, con una diferencia horaria de -7h respecto a la España peninsular, tendrá horarios que no serán del todo incómodo para los aficionados españoles que quieran ver a Palou luchar por un nuevo campeonato en territorio estadounidense.

La acción empezará el viernes 19 de junio con los primeros entrenamientos a las 22:00h de la noche en España, mientras que el sábado 20 de junio se llevarán a cabo los Libres 2 desde las 17:00h de la tarde, antes de disputar la clasificación a las 20:00h.

El domingo 21 de junio será el día grande, con un Warm Up que arrancará a las 17:00h y una carrera que está previsto que empiece a las 20:00h, con Palou defendiendo su victoria de la temporada pasada en este trazado.

En México, los aficionados que quieran seguir a Pato O'Ward podrán ver la clasificación del sábado y la carrera del domingo a las 12:00h, mientras que en Argentina la cita de Road America arrancará a las 15:00h de la tarde.

¿Cómo fue la última ronda de la IndyCar 2026?:

Cómo ver por televisión el GP de Road America de la IndyCar 2026

Como viene siendo habitual esta temporada, para ver la IndyCar en España hay que tener contratado Movistar+. La carrera del domingo en Road America se podrá ver en vivo y en directo a través de 'Vamos', en el dial 8 de la plataforma, desde las 20:00h. Para ver las demás sesiones del fin de semana, también habrá que acceder a Movistar+.

Mientras que en Latinoamérica la cobertura estará a cargo de ESPN y Disney+.

Y estamos en la obligación de recordarte que en Motorsport.com España tendrás la cobertura completa del GP de Road America de la IndyCar 2026, con crónicas de la clasificación y la carrera, análisis, fotos y declaraciones de Alex Palou.

¿Cuántas vueltas da la IndyCar en la carrera de Road America?

Un año más, la carrera de la IndyCar en Road América se llevará a cabo a 55 vueltas.

Teniendo en cuenta que se recorren un total de 4 millas (6,5 kilómetros) en cada vuelta, los pilotos que acaben la prueba habrán completado un total de 220.55 millas.

Así es el circuito de Road America en la IndyCar

El famoso circuito de Road America es uno de los más míticos de la IndyCar, ya que se estrenó en el calendario de 1982 y se mantuvo presente de forma ininterrumpida hasta 2004, para luego volver en 2006 y 2007, antes de un nuevo parón hasta 2016, desde esa fecha ya no ha vuelto a desaparecer del calendario.

Con sus 6.515 km y sus 14 curvas, Road America supone un gran reto para los pilotos, al ser un circuito permanente en el que los errores pueden pagarse muy caros.

Dato Información
Nombre del circuito Road America
Ubicación Elkhart Lake, Wisconsin
Tipo de circuito Permanente
Longitud 6.515 km
Longitud en millas 4 millas
Número de curvas 14
Sentido Horario
Vueltas de carrera 55
Distancia total 358,3 km
Primera carrera 1982
Poleman en 2025 Louis Foster
Ganador en 2025 Alex Palou

Así llega la clasificación de la IndyCar 2026 a Road America

A falta de ocho rondas por disputar, Alex Palou busca su quinto título y por el momento lidera el campeonato americano gracias a sus 342 puntos, con una gran ventaja de 49 unidades sobre Kyle Kirkwood y otros 68 puntos por delante de David Malukas, quien completa el top 3 en estos momentos.

Pos Piloto Puntos
1 SpainA. PalouChip Ganassi Racing 342
2 United StatesK. KirkwoodAndretti Global 293
3 United StatesD. MalukasTeam Penske 274
4 DenmarkC. LundgaardArrow McLaren 246
5 MexicoP. O'WardArrow McLaren 239
6 United StatesJ. NewgardenTeam Penske 238
7 New ZealandS. McLaughlinTeam Penske 222
8 SwedenF. RosenqvistMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 221
9 SwedenM. EricssonAndretti Global 196
10 New ZealandM. ArmstrongMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 196
11 United StatesG. RahalRahal Letterman Lanigan Racing 193
12 New ZealandS. DixonChip Ganassi Racing 192
13 NetherlandsR. van KalmthoutJuncos Hollinger Racing 175
14 United StatesA. RossiEd Carpenter Racing 152
15 United StatesK. SimpsonChip Ganassi Racing 147
16 United StatesS. FerrucciA.J. Foyt Enterprises 146
17 AustraliaW. PowerAndretti Global 145
18 NorwayD. HaugerDale Coyne Racing 133
19
L. FosterRahal Letterman Lanigan Racing
 131
20 FranceR. GrosjeanDale Coyne Racing 117
21
N. SiegelArrow McLaren
 116
22
C. RasmussenEd Carpenter Racing
 112
23 BrazilC. ColletA.J. Foyt Enterprises 99
24
R. Robb StingJuncos Hollinger Racing
 89
25 GermanyM. SchumacherRahal Letterman Lanigan Racing 89
26 United StatesC. DalyDreyer & Reinbold Racing 24
27 JapanT. SatoRahal Letterman Lanigan Racing 20
28 United KingdomJ. HarveyDreyer & Reinbold Racing 8
29
J. AbelAbel Motorsports
 6
30 BrazilH. CastronevesMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 5
31 United StatesE. CarpenterEd Carpenter Racing 5
32 United StatesR. Hunter-ReayArrow McLaren 5
33 United KingdomK. LeggeHMD Motorsports with A.J. Foyt Racing 5

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior IndyCar Gateway: Newgarden gana entre la lluvia, las banderas rojas y el caos

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

¿Hasta cuándo puede aguantar Aston Martin F1 sin ver ninguna mejora?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
¿Hasta cuándo puede aguantar Aston Martin F1 sin ver ninguna mejora?

El mensaje motivacional de Williams con 'dardo' a otros equipos de F1 tras Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
El mensaje motivacional de Williams con 'dardo' a otros equipos de F1 tras Barcelona

McLaren y Red Bull recurren ante la FIA la anulación de la sanción a Gasly en Mónaco

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
McLaren y Red Bull recurren ante la FIA la anulación de la sanción a Gasly en Mónaco

Últimas noticias

Kawase, actual director técnico de Honda, elegido para relevar a Alberto Puig como team manager

MotoGP
MGP MotoGP
Kawase, actual director técnico de Honda, elegido para relevar a Alberto Puig como team manager

Francesco Guidotti se incorpora a Trackhouse como team manager

MotoGP
MGP MotoGP
GP de República Checa
Francesco Guidotti se incorpora a Trackhouse como team manager

Horarios de Moto2 y Moto3 en Brno y cómo verlo

Moto2
MOT2 Moto2
Brno
Horarios de Moto2 y Moto3 en Brno y cómo verlo

Horarios de la IndyCar en Road America 2026 y cómo ver a Alex Palou

IndyCar
Indy IndyCar
Road America
Horarios de la IndyCar en Road America 2026 y cómo ver a Alex Palou