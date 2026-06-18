Horarios de la IndyCar en Road America 2026 y cómo ver a Alex Palou

Tras un periodo más que vibrante con las carreras Indianápolis, la Indy 500 y Detroit, los equipos pudieron volver a sus fábricas, descansar y trabajar para regresar a la acción este fin de semana en Road America.

Con ocho citas por delante para definir la temporada 2026 de la IndyCar, la emoción es máxima y la categoría regresa a un circuito que la pasada campaña fue conquistado por Alex Palou. Mira y apunta los horarios para no perderte nada, así como la forma de ver la cita de Road America por la TV en España.

Horarios del GP de Road America de la IndyCar 2026 en España

Día Sesión Hora Viernes 19 de junio Entrenamientos Libres 1 22:00h Sábado 20 de junio Entrenamientos Libres 2 17:00h Sábado 20 de junio Clasificación 20:00h Domingo 21 de junio Warm Up 17:00h Domingo 21 de junio Carrera 20:00h

A diferencia de otras citas de la IndyCar, la de Road America, un circuito ubicado en Elkhart Lake, con una diferencia horaria de -7h respecto a la España peninsular, tendrá horarios que no serán del todo incómodo para los aficionados españoles que quieran ver a Palou luchar por un nuevo campeonato en territorio estadounidense.

La acción empezará el viernes 19 de junio con los primeros entrenamientos a las 22:00h de la noche en España, mientras que el sábado 20 de junio se llevarán a cabo los Libres 2 desde las 17:00h de la tarde, antes de disputar la clasificación a las 20:00h.

El domingo 21 de junio será el día grande, con un Warm Up que arrancará a las 17:00h y una carrera que está previsto que empiece a las 20:00h, con Palou defendiendo su victoria de la temporada pasada en este trazado.

En México, los aficionados que quieran seguir a Pato O'Ward podrán ver la clasificación del sábado y la carrera del domingo a las 12:00h, mientras que en Argentina la cita de Road America arrancará a las 15:00h de la tarde.

Cómo ver por televisión el GP de Road America de la IndyCar 2026

Como viene siendo habitual esta temporada, para ver la IndyCar en España hay que tener contratado Movistar+. La carrera del domingo en Road America se podrá ver en vivo y en directo a través de 'Vamos', en el dial 8 de la plataforma, desde las 20:00h. Para ver las demás sesiones del fin de semana, también habrá que acceder a Movistar+.

Mientras que en Latinoamérica la cobertura estará a cargo de ESPN y Disney+.

Y estamos en la obligación de recordarte que en Motorsport.com España tendrás la cobertura completa del GP de Road America de la IndyCar 2026, con crónicas de la clasificación y la carrera, análisis, fotos y declaraciones de Alex Palou.

¿Cuántas vueltas da la IndyCar en la carrera de Road America?

Un año más, la carrera de la IndyCar en Road América se llevará a cabo a 55 vueltas.

Teniendo en cuenta que se recorren un total de 4 millas (6,5 kilómetros) en cada vuelta, los pilotos que acaben la prueba habrán completado un total de 220.55 millas.

Así es el circuito de Road America en la IndyCar

El famoso circuito de Road America es uno de los más míticos de la IndyCar, ya que se estrenó en el calendario de 1982 y se mantuvo presente de forma ininterrumpida hasta 2004, para luego volver en 2006 y 2007, antes de un nuevo parón hasta 2016, desde esa fecha ya no ha vuelto a desaparecer del calendario.

Con sus 6.515 km y sus 14 curvas, Road America supone un gran reto para los pilotos, al ser un circuito permanente en el que los errores pueden pagarse muy caros.

Dato Información Nombre del circuito Road America Ubicación Elkhart Lake, Wisconsin Tipo de circuito Permanente Longitud 6.515 km Longitud en millas 4 millas Número de curvas 14 Sentido Horario Vueltas de carrera 55 Distancia total 358,3 km Primera carrera 1982 Poleman en 2025 Louis Foster Ganador en 2025 Alex Palou

Así llega la clasificación de la IndyCar 2026 a Road America

A falta de ocho rondas por disputar, Alex Palou busca su quinto título y por el momento lidera el campeonato americano gracias a sus 342 puntos, con una gran ventaja de 49 unidades sobre Kyle Kirkwood y otros 68 puntos por delante de David Malukas, quien completa el top 3 en estos momentos.