Varios miembros de la F1 se unen contra el acoso online, entre ellos Alonso y Colapinto

Este 7 de julio de 2026 se ha celebrado el primer Día de la UAOA (Unidos Contra el Acoso Online), una jornada que ha ideado la FIA en su campaña por hacer más seguros los espacios online relacionados con el deporte.

Y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha revelado que en el acto, celebrado durante el GP de Gran Bretaña de F1 reciente, asistieron además del presidente Mohammed Ben Sulayem, y otras personalidades, los pilotos Fernando Alonso, Franco Colapinto, Andrea Kimi Antonelli y Esteban Ocon, así como el director de McLaren, Zak Brown.

La campaña llega después de numerosos episodios donde un grupo desgraciadamente alto de "aficionados" ha atacado a un piloto tras un duelo con su favorito o simplemente por ganar.

"No importa si estás en un equipo diferente o apoyas colores diferentes, todos merecen respeto. Juntos, podemos hacer del deporte y del mundo un lugar mejor. Necesitamos trabajar todos juntos en esto", dijo Fernando Alonso.

Después de que un incidente con Colapinto llevara a Esteban Ocon a recibir amenazas de muerte en redes sociales, el piloto francés de Haas F1 declaró: "Si empiezas a aceptar eso [el acoso online], aceptas que esto es la realidad, esto es la normalidad, y eso no es así".

Alguien que podría empezar a recibir peores comentarios de los deseados podría ser Kimi Antonelli, que lidera el campeonato de pilotos de F1 2026 con solvencia y que podría recorrer el camino que otros hicieron: pasar de ser adorado por nuevo ganador, a vilipendiado si vence con suficiencia.

"Aunque seamos atletas profesionales, seguimos siendo humanos. Que seamos figuras públicas no significa que merezcamos el acoso online", explicó el joven de Mercedes.

Por su parte el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem , comentó: "El acoso online socava nuestras competiciones y pone en peligro a nuestros deportistas, comisarios y aficionados. Erosiona el espíritu mismo del deporte. Pero juntos, podemos cambiar eso".

Por último, Zak Brown, representante de McLaren, añadió: "Creo que una excelente manera para que los aficionados y la comunidad se involucren es alzando la voz. Cuantas más noticias positivas recibamos, más sepultarán a quienes propagan el odio".

La FIA pretende que el Día de la UAOA ayude a construir espacios oline más seguros y respetuosos en el automovilismo, con el objetivo de crear espacios online más seguros y respetuosos en el deporte. La UOA ofrece activaciones tales como campañas en redes sociales, talleres educativos, participación de deportistas y embajadores, mesas redondas y otras campañas.