OFICIAL: McLaren confirma el fichaje de Scott Dixon y Rosenqvist en la IndyCar para 2027

El equipo Arrow McLaren ha anunciado una importante reestructuración de su alineación de pilotos para la temporada 2027 de la IndyCar, confirmando las llegadas del seis veces campeón de la categoría, Scott Dixon, y del vigente ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Felix Rosenqvist, con acuerdos multianuales.

El dúo se unirá a Patricio O'Ward para completar la alineación de tres coches a tiempo completo. Además, el ganador de la Indy 500 en 2014, Ryan Hunter-Reay, volverá a correr en mayo de 2027 para pilotar un cuarto coche en la 111ª edición de la gran cita de Indianápolis, una de las carreras más importantes del mundo.

"Nunca es una decisión fácil, pero cuando tienes la oportunidad de traer pilotos de este calibre a tu equipo, te la tomas en serio", dijo Tony Kanaan, Team Principal de Arrow McLaren.

"Los logros de Scott Dixon hablan por sí solos, Felix es el ganador de la Indy 500 de este año y es constantemente rápido y competitivo, y Ryan tiene la experiencia y la capacidad para volver a ganar las 500, sin duda. Añade ese talento a lo que tenemos con Pato, que está llamando a la puerta de su propia victoria en las 500, y somos la amenaza que hemos estado construyendo para el campeonato y para Indianápolis".

"Mantendremos nuestro foco en la lucha por el campeonato de Christian Lundgaard y Patricio, y en el trabajo de Nolan Siegel para lograr acabar en el Top 10 durante el resto de la temporada. Christian y Nolan han sido compañeros de equipo fantásticos, y han dado mucho para ayudarnos a construir este equipo durante los dos últimos años".

Felix Rosenqvist, Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Honda Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Con tres ganadores de las Indy 500 y uno de los mejores competidores de la categoría en óvalos, la formidable alineación subraya el gran objetivo de McLaren, que no es otro que la búsqueda continua por lograr la prestigiosa Triple Corona del Automovilismo: victorias en las 500 Millas de Indianápolis, las 24 Horas de Le Mans y el GP de Mónaco.

Zak Brown, CEO de McLaren Racing, añadió: "Nuestro equipo de IndyCar ha mostrado un impulso fantástico, y esta alineación de Pato, Scott, Felix y Ryan reforzará todos los aspectos de nuestro programa. Tenemos la vista firmemente puesta en el campeonato, así como en ganar las 500 Millas de Indianápolis para asegurar la Triple Corona en la 'era papaya'. Estos cuatro pilotos aportan una gran cantidad de experiencia, así como una gran química, y sin duda tendrán un impacto positivo en todo nuestro equipo".

"Las contribuciones de Christian y Nolan han ayudado a dar forma al progreso sobre el que estamos construyendo hoy, y agradezco la energía y el empuje que han aportado al equipo desde que se unieron".

Una alineación de mucho peso

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Scott Dixon se une a Arrow McLaren como uno de los pilotos más laureados de la historia de los monoplazas. Además de los seis títulos de IndyCar del neozelandés (2003, 2008, 2013, 2015, 2018 y 2020), también es el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2008. Actualmente ocupa el segundo puesto histórico con 59 victorias en el campeonato americano, además de poseer el récord de participaciones en carreras y de haber ganado carreras en 23 temporadas diferentes, toda una era con Chip Ganassi Racing de un cuarto de siglo que ahora se acaba.

Fuera de las carreras de monoplazas, Dixon es tres veces ganador absoluto de las 24 Horas de Daytona, miembro del Motorsports Hall of Fame of America desde 2024, y fue incluido en el Indianapolis Motor Speedway Museum Hall of Fame el pasado mayo.

"Unirme a Arrow McLaren en 2027 es un siguiente paso emocionante en mi carrera", dijo Dixon. "Fue una gran decisión para mí, para mi familia, y tengo ganas de contribuir a lo que el equipo, Zak y Tony están construyendo allí. Como neozelandés, formar parte del legado de Bruce McLaren será especial; su espíritu y determinación siguen muy arraigados en ese equipo, y estoy emocionado por continuar con eso".

Felix Rosenqvist regresa a territorio conocido, después de haber competido anteriormente para Arrow McLaren de 2021 a 2023. El sueco entra en el programa tras ganar la Indy 500, con el final más ajustado en la historia de más de un siglo de la carrera. Cuenta con dos victorias, siete poles y fue nombrado Rookie del Año de la IndyCar en 2019. En 2023, consiguió para Arrow McLaren su primera salida desde la primera fila en la Indy 500 desde la pole de Johnny Rutherford en 1976.

"Estoy emocionado por volver a Arrow McLaren la próxima temporada y reunirme con Pato, por supuesto, y también con Tony, Zak y el equipo y los ingenieros con los que trabajé anteriormente", dijo Rosenqvist. "Hay muchas caras conocidas, y tenemos una alineación increíble con Scott uniéndose y Ryan regresando para las 500. Creo que nuestra experiencia colectiva será un gran beneficio. Todavía tengo trabajo que hacer para terminar esta temporada con fuerza, pero tengo ganas de ver lo que está por venir en Arrow McLaren".

Ryan Hunter-Reay, que fue nombrado director deportivo de Arrow McLaren el mes pasado, aporta una inmensa presencia veterana al esfuerzo que llevará a cabo McLaren para la Indy 500 de 2027. Con 296 carreras a sus espaldas, 18 victorias y 47 podios, además de ganar el campeonato de IndyCar en 2012, Hunter-Reay sigue siendo el único piloto estadounidense que ha conseguido victorias en IndyCar, CART, Champ Car, la American Le Mans Series y la Grand-Am Rolex Sports Car Series.

"Tengo asuntos pendientes con las 500, y este equipo también", explicó Hunter-Reay. "Nuestro foco está en Indy; aprender del pasado, y nuestro objetivo número uno es ganar las 500. Tenemos tiempo de sobra para estar completamente preparados trabajando hacia un gran mes de mayo en 2027, compitiendo junto a Pato, Scott y Felix. Los cuatro ciertamente conocemos bien el óvalo".

"Mientras tanto, trabajar con el equipo a tiempo completo como director deportivo ofrece una oportunidad única de tener un impacto directo en nuestros ambiciosos planes de desarrollo para la temporada 2027, la Indy 500 y más allá". Se anunciarán más detalles sobre la asignación de dorsales de los coches en el futuro.