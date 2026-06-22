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IndyCar Road America

Palou lamenta su error en Road America, pero ya lidera la IndyCar por más de una carrera

Alex Palou pidió disculpas por el exceso de velocidad en el pitlane que le costó un resultado mejor en Road America. Aun así, salvó una gran quinta posición que le mantiene líder de la IndyCar por más de una ronda de ventaja.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Aunque Alex Palou pudo conseguir un botín aún mayor en la carrera de la IndyCar a Road America, la manera en la que el español salvó el día puede tener grandes consecuencias de cara a la consecución de su quinto título en la máxima competición de monoplazas de Estados Unidos.

Recuerda:

El piloto español tenía la expectativa de convertir su quinta pole consecutiva, algo que no hacía nadie desde el recientemente desaparecido Alex Zanardi desde 1996 y 1997, tras las dos de Indianápolis, Detroit y Gateway, en victoria. Y no iba mal encaminado tras su comienzo de carrera. Pero las cosas comenzaron a torcerse después de su primera parada en boxes.

Una bandera amarilla le hizo perder la primera posición, lo que le llevó a adelantar la segunda parada, para lanzar el 'undercut'. Pero ahí, el de Sant Antoni de Vilamajor cometió un error fatal: se pasó de velocidad en el pitlane, siendo sancionado con otro paso por boxes, un 'drive through', en el siguiente giro.

A partir de ahí, tuvo que ir a remolque. Bien es verdad que al #10 de Chip Ganassi Racing le ayudó otra 'caution' posterior, que le devolvió a la parte delantera de la clasificación. Además, su remontada, la estrategia final y un accidente en la última vuelta entre Graham Rahal y Will Power cuando peleaban por el podio le ayudó a llegar a la quinta plaza (que pudo ser incluso la cuarta). 

Al término de la carrera, un afligido Palou admitió su error y pidió disculpas al equipo Ganassi con un post en redes sociales: "Duele cometer un gran error como el de hoy, ha sido totalmente mi responsabilidad. Aún así, estoy feliz con el resultado, teniendo suerte y terminando en quinto lugar. Una vez más, ha sido una sensación increíble conducir este coche en Road America, gracias a todos los fans que vinieron este fin de semana", comentó.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Por un lado, el resultado del barcelonés puede parecer insuficiente, habida cuenta de que el objetivo no era otro que la victoria. Pero lo cierto es que no lo es tanto, porque le sirvió para seguir abriendo brecha en lo más alto de la clasificación general de la IndyCar.

Y es que a quien era hasta el domingo su principal rival en la lucha por el campeonato, Kyle Kirkwood, le fue aún peor en la pista ubicada en Wisconsin. El estadounidense de Andretti Global se quedó fuera del Top 15 en la parrilla de salida, al no pasar del primer grupo de la clasificación. En carrera, pudo remontar, pero acabó décimo, perdiendo una nada desdeñable cantidad de puntos.

La consecuencia es que Kirkwood perdió la segunda plaza de la tabla de pilotos, en favor de David Malukas. El lituano-estadounidense del Team Penske realizó una magnífica carrera para terminar segundo. De esta manera, ahora es el principal perseguidor de Palou, aunque está a más de una carrera de distancia, concretamente a 60 puntos, ya que solamente pudo recortarle 8 este fin de semana.

Así las cosas, la perspectiva es muy buena para Palou. Por más que sea consciente de que aún tendrá que sudar para acumular la quinta corona, tiene un buen colchón de más de una ronda (en la IndyCar se reparten 54 por evento). Y es que hay que estar atento al horizonte: el catalán saca más de una carrera... Y quedan únicamente ocho para el final de la temporada 2026.

Ahora, la IndyCar parará una semana y se dirigirá al circuito rutero de Mid-Ohio (5 de julio). 14 días después, coincidiendo con la final del Mundial de Fútbol, tocará una visita al óvalo de Nashville. El mes de agosto traerá nada menos que cinco carreras: en el rutero de Portland (día 9), en los nuevos circuitos urbanos de Markham (día 16) y Washington D.C. (día 23) y en el óvalo de la Milla de Milwaukee, con una doble carrera (días 29 y 30). Finalmente, el campeonato se cerrará en Laguna Seca, donde Palou siempre suele ser favorito, el 6 de septiembre.

Así está la clasificación general de la IndyCar 2026 tras Road America

Pos Piloto Puntos United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States
1 SpainA. PalouChip Ganassi Racing 374 53/1 6/24 41/2 54/1 51/1 32/5 36/7 54/1 15/17 32/5
2 United StatesD. MalukasTeam Penske 314 17/13 39/3 28/6 32/4 26/7 43/2 51/2 12/18 26/7 40/2
3 United StatesK. KirkwoodAndretti Global 313 32/4 41/2 53/1 30/5 32/4 22/9 14/16 41/2 28/6 20/10
4 DenmarkC. LundgaardArrow McLaren 297 36/3 18/13 26/7 41/2 10/20 51/1 13/17 31/5 20/10 51/1
5 MexicoP. O'WardArrow McLaren 257 30/5 33/4 30/5 13/17 30/5 12/18 40/4 32/4 19/11 18/12
6 SwedenF. RosenqvistMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 248 18/12 18/12 12/19 17/13 44/2 7/23 60/1 29/6 16/14 27/8
7 New ZealandS. McLaughlinTeam Penske 248 42/2 24/8 19/11 14/16 28/6 14/16 40/3 11/19 30/5 26/7
8 United StatesJ. NewgardenTeam Penske 247 27/7 51/1 15/15 20/10 17/14 32/4 5/28 20/10 51/1 9/22
9 SwedenM. EricssonAndretti Global 213 29/6 14/17 34/4 22/9 5/25 8/22 17/13 24/8 43/2 17/13
10 New ZealandS. DixonChip Ganassi Racing 211 8/23 27/7 24/8 26/7 35/3 28/6 19/15 6/24 19/12 19/11
11 New ZealandM. ArmstrongMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 203 19/11 31/5 20/10 28/6 6/24 19/11 31/5 20/11 22/9 7/24
12 United StatesG. RahalRahal Letterman Lanigan Racing 200 12/18 22/9 12/18 36/3 24/8 35/3 10/20 35/3 7/23 7/23
13 NetherlandsR. van KalmthoutJuncos Hollinger Racing 187 22/9 8/22 16/14 16/14 17/13 15/15 31/6 18/12 32/4 12/18
14 AustraliaW. PowerAndretti Global 180 8/22 15/16 36/3 18/12 12/19 18/13 5/29 9/22 24/8 35/3
15 United StatesA. RossiEd Carpenter Racing 180 14/16 28/6 22/9 19/11 22/9 5/25 17/30 13/17 12/18 28/6
16 United StatesK. SimpsonChip Ganassi Racing 179 15/15 20/10 10/20 10/20 20/10 18/12 23/14 22/9 9/21 32/4
17 United StatesS. FerrucciA.J. Foyt Enterprises 168 6/24 19/11 13/17 24/8 12/18 16/14 32/8 7/23 17/13 22/9
18
L. FosterRahal Letterman Lanigan Racing
 147 17/14 7/23 17/13 5/25 14/16 26/7 9/21 26/7 10/20 16/14
19 NorwayD. HaugerDale Coyne Racing 143 20/10 16/15 14/16 7/23 19/11 24/8 11/19 17/13 5/25 10/20
20 FranceR. GrosjeanDale Coyne Racing 132 24/8 5/25 7/23 15/15 9/21 9/21 23/9 10/20 15/15 15/15
21
N. SiegelArrow McLaren
 125 10/20 10/20 6/24 12/18 18/12 20/10 19/11 15/15 6/24 9/21
22
C. RasmussenEd Carpenter Racing
 117 11/19 17/14 5/25 11/19 15/15 6/24 6/27 5/25 36/3 5/25
23 BrazilC. ColletA.J. Foyt Enterprises 113 13/17 11/19 18/12 9/21 8/22 11/19 6/26 14/16 9/22 14/16
24 GermanyM. SchumacherRahal Letterman Lanigan Racing 102 5/25 12/18 8/22 6/24 13/17 10/20 12/18 9/21 14/16 13/17
25
R. Robb StingJuncos Hollinger Racing
 100 9/21 9/21 9/21 8/22 7/23 13/17 7/23 16/14 11/19 11/19
26 United StatesC. DalyDreyer & Reinbold Racing 24 - - - - - - 24/12 - - -
27 JapanT. SatoRahal Letterman Lanigan Racing 20 - - - - - - 20/10 - - -
28 United KingdomJ. HarveyDreyer & Reinbold Racing 8 - - - - - - 8/22 - - -
29
J. AbelAbel Motorsports
 6 - - - - - - 6/24 - - -
30 BrazilH. CastronevesMeyer Shank Racing with Curb-Agajanian 5 - - - - - - 5/25 - - -
31 United StatesE. CarpenterEd Carpenter Racing 5 - - - - - - 5/31 - - -
32 United StatesR. Hunter-ReayArrow McLaren 5 - - - - - - 5/32 - - -
33 United KingdomK. LeggeHMD Motorsports with A.J. Foyt Racing 5 - - - - - - 5/33 - - -

 

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