Antonelli terminó la carrera de Silverstone pesa a perder 100 puntos de eficiencia

No sumó puntos, pero lo intentó hasta el final. No se rindió y no se dirigió abatido a boxes, sino que quiso terminar el Gran Premio de Gran Bretaña con su Mercedes, que ya no era más que un caballo cojo... El muro de boxes del equipo le llamó varias veces por radio, aconsejándole que se detuviera, pero no hizo caso.

Los técnicos temían un fallo estructural en la parte delantera izquierda del W17, mientras que el joven italiano estaba convencido de que podría domar al corcel desbocado y su esperanza era llevarse a casa al menos un punto para la clasificación del mundial de pilotos, con el objetivo de asegurarse de seguir al frente del campeonato con más ventaja, cubierto incluso en caso de un futuro abandono.

Mientras completaba su remontada sobre Charles Leclerc (se había acercado a menos de tres segundos) para aspirar quizá a la victoria, el joven de 19 años de Mercedes, en la vuelta 39, sufrió un fallo repentino en Copse: parecía una rotura de la suspensión delantera izquierda, pero, en realidad, no se trataba de nada estructural.

Lo que falló fue el "wheel shield". ¿De qué se trata? De la cubierta de carbono impuesta por el reglamento que se integra en el conducto de frenos.

Hay quien achaca a Kimi una conducción demasiado agresiva al pasar por encima de los bordillos, lo que justificaría la rotura. Toto Wolff ha defendido a su piloto, haciendo hincapié en la falta de fiabilidad que le ha costado a Mercedes tres abandonos.

Antonelli se vio obligado a realizar dos paradas en boxes: en la primera, le sustituyeron el morro y el alerón delantero, mientras que en la segunda le retiraron la pieza que provocaba fricción entre lo que quedaba del "wheel shield" y la llanta.

Mercedes W17: así es el «wheel shield» Foto de: AG Photo

Es muy probable que los tornillos que fijan el protector de materiales compuestos al conducto de frenos no hayan aguantado más debido a las vibraciones y que se haya producido el desprendimiento del protector de rueda, que, al quedar sin fijación, comenzó a moverse como si fuera una veleta incontrolable y descontrolada.

El brazo de dirección ya no podía deslizarse con normalidad porque rozaba contra el protector de la rueda, y también los movimientos del puntal se veían condicionados por un objeto desprendido que hizo que la conducción resultara muy problemática. Girar a la izquierda era completamente diferente a girar a la derecha, sobre todo porque el volante ya no estaba recto. En esas condiciones era imposible trazar líneas, hasta tal punto que Antonelli acumuló una serie de salidas de pista que le valieron una penalización de 5 segundos que se sumó a su tiempo de carrera al pasar por la bandera a cuadros.

Antonelli demostró una extraordinaria capacidad de adaptación ante un W17 dañado (cerró la vuelta 45 marcando un 1:33.812 y la siguiente en un 1:33.503, lo que, de todos modos, fueron dos de los mejores registros en esa fase de la carrera).

Lo que se supo después es que el italiano estaba pilotando un F1 asimétrico que, en el lado izquierdo, había perdido algo así como 100 puntos de eficiencia aerodinámica. No solo eso, sino que también se vio comprometida la capacidad de la entrada de aire para la refrigeración de los frenos (disco y pinza) y para el suministro de aire fresco a la carcasa.

El piloto de Mercedes, con un coche muy mermado, cruzó la línea de meta heroicamente en novena posición, demostrando que su voluntad de continuar estaba justificada, pero luego fue relegado hasta la 16ª plaza debido a la penalización de cinco segundos, ya que apreció el coche de seguridad en la vuelta 46 por el accidente de Max Verstappen en Stowe, lo que compactó el pelotón hasta llegar a la bandera a cuadros.