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NASCAR Cup

La suspensión del partido de Francia en el Mundial de fútbol, relacionada con la NASCAR

El partido entre Francia e Irak en el Mundial de fútbol fue interrumpido por una situación rutinaria en los últimos años en la NASCAR.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Los aficionados reaccionan a la carrera detenida por la lluvia y los relámpagos

Fans react to race stopped for rain and lightning

Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

El pasado 11 de junio empezó la Copa del Mundo de fútbol, y con partidos en Estados Unidos, México y Canadá, existía una preocupación por la posibilidad de que se tuvieran que suspender o posponer a causa de las condiciones climáticas. Este lunes, el partido entre Francia e Irak, por la segunda jornada del Grupo I, fue interrumpido en Filadelfia, aunque esa situación inoportuna para los aficionados al fútbol tiene relación directa con el automovilismo.

En 2012, un aficionado que asistió a la ronda de Pocono de la NASCAR Cup Series,Brian Zimmerman, murió cerca de su coche, en el aparcamiento del circuito. El motivo: un rayo que cayó cerca de él, que también llevó a otros ocho heridos al hospital. Los aficionados que también seguían la prueba informaron en las redes sociales en ese momento que no recibieron ningún aviso sobre la presencia de rayos en la región.

La viuda y los heridos presentaron una demanda contra la NASCAR y la dirección del Pocono Raceway. Un jurado del estado de Pensilvania absolvió a la categoría y al autódromo, en 2016.

Eso hizo que se creara un protocolo, al que también se adhirieron otras modalidades. Los procedimientos parten de que si un rayo cae en un área de hasta ocho millas (casi 13 kilómetros), los eventos deben ser detenidos durante 30 minutos y todos los que están presentes en él deben buscar refugio seguro.

Esos 30 minutos pueden prorrogarse si cae otro rayo. Por ejemplo, en caso de que una nueva descarga eléctrica caiga después de transcurridos 28 minutos de la primera intervención, se añadirán otros 30 minutos aunque solo quedaran dos minutos para la reanudación.

Eso ocurre en diversos deportes, pero como la NASCAR se disputa durante todo el período primavera/verano, con varios episodios de tormentas, rayos y similares, los aficionados de la mayor categoría de las Américas están acostumbrados a ello.

Esa situación ya se dio el verano anterior en el Mundialito de clubes de fútbol, también en Estados Unidos. 

La meteorología y las leyes estadounidenses ya afectó este año al GP de Miami de F1... 

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