¿Cuándo es la próxima carrera de F1? ¿Y de MotoGP, IndyCar, WRC y más?

Todo aficionado a las carreras tiene que saber cuándo es la siguiente carrera y cuando, por tanto, reducir sus planes para no perderse nada relacionado con su pasión. Este es el artículo que necesitabas, actualizado cada día para que estés enterado.

¿Cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1, cuál y dónde?

Tras el doblete inicial de la temporada 2026 en Australia y China, la siguiente carrera de F1 es el GP de Japón del 27 al 29 de marzo. Luego habrá una pausa de un mes de abril sin carreras tras cancelarse por la guerra los GP de Bahrein y GP de Arabia Saudí.

Próxima carrera de F1: Domingo, 29 de marzo de 2026

Carrera: Gran Premio de Japón

Circuito: Circuito Internacional de Suzuka

Hora de inicio (hora de España): 07:00

Hora de inicio (hora local): 14:00

¿Cuándo es la próxima carrera de MotoGP, cuál y dónde?

Después de empezar el mundial 2026 en Buriram y de dos semanas sin carrera, la siguiente cita de MotoGP es este fin de semana del 20 al 22 de abril en el GP de Brasil.

¿Y cuándo es la siguiente carrera de Moto2 y Moto3? En Brasil también, ya que van siempre unidas a MotoGP.

Pero, ¡ojo! Que hay varios cambios de fecha respecto al plan original.

¿Cuándo es la próxima carrera de IndyCar, cuál y dónde?

La siguiente carrera de la IndyCar es el 29 de marzo en Barber, como cuarta ronda de la temporada 2026.

¿Cuándo es el próximo rally del WRC, cuál y dónde?

El próximo evento del WRC es el Rally de Croacia, del 9 al 12 de abril como cuarta ronda de la temporada 2026.

¿Cuándo es la próxima carrera de F2, cuál y dónde?

La siguiente carrera de Fórmula 2 tras su inicio en Australia y después de cancelarse Bahrein y Arabia Saudí, sería el 6 y 7 de junio en Mónaco, salvo cambio de última hora que rellene el enorme hueco sin carreras hasta entonces.

¿Cuándo es la próxima carrera de F3, cuál y dónde?

La siguiente carrera de Fórmula 2 tras su inicio en Australia y después de cancelarse Bahrein, sería el 6 y 7 de junio en Mónaco, salvo cambio de última hora que rellene el enorme hueco sin carreras hasta entonces.

¿Cuándo es la próxima carrera de Fórmula E, cuál y dónde?

La siguiente carrera de Fórmula E es la llegada a España, el ePrix de Madrid en el circuito del Jarama con la carrera de este sábado 21 de marzo, como quinta ronda de la temporada 2026.

¿Cuándo es la próxima carrera del WEC, cuál y dónde?

La próxima carrera del WEC tras aplazar los 1812KM de Qatar por la guerra hasta octubre, será del 17 al 19 de abril con las 6 Horas de Imola, un circuito que también albergará el Shakedown el 14 de abril.

¿Cuándo es la próxima carrera del WSBK, cuál y dónde?

Trase empezar el mundial 2026 del WSBK en Phillip Island en febrero, la siguiente parada es en el circuito del Algarve, en Portugal, el 28 y 29 de marzo.

¿Cuándo es la próxima carrera de NASCAR, cuál y dónde?

La próxima cita de la NASCAR Cup será el 22 de marzo de 2026, como sexta ronda, en Darlington.

¿Cuándo es la próxima carrera del IMSA, cuál y dónde?

La siguiente cita del campeonato norteamericano de resistencia, el IMSA 2026, tras empezar con las 24 Horas de Daytona, serán este fin de semana del 21 de marzo en las 12 Horas de Sebring.

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1 Academy, cuál y dónde?

Después de empezar su temporada en China, y de ver cómo se cancelaba por la guerra la ronda en Arabia Saudí, la F1 Academy volverá con el GP de Canadá del 23 y 24 de mayo.

No todas las carreras de F1 tienen de apoyo a la F1 Academy pero sí que todas las carreras de la F1 Academy se disputan en fines de semana de gran premio de F1.

¿Cuándo es el próximo rally del W2RC (mundial), cuál y dónde?

Después de que el Rally Dakar, en Arabia Saudí, estrenara el mundial 2026, el campeonato sigue con el Rally Raid de Portugal, del 17 al 22 de marzo.