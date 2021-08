Sainz se gana Maranello: así fue su primera mitad de año en Ferrari

Carlos Sainz (Madrid, 1994) comenzó este 2021 con el gran reto de aterrizar en la Scuderia Ferrari, el equipo de los equipos en la historia de la Fórmula 1, pero haciéndolo en un momento delicado para los de Maranello, que no saben lo que es ganar un Mundial desde 2008... hace 13 años. Ni más, ni menos.

La responsabilidad y la complejidad de la nueva aventura del madrileño –que dejó encarrilado el renacer de McLaren en las dos últimas campañas– eran mayúsculos y el proceso de adaptación en un época en la que la F1 limita al máximo los test y los kilómetros de pruebas a los equipos, una auténtica odisea.

Aun así, Sainz cayó de pie en Maranello, ayudado por su conocimiento del italiano y sus buenas migas desde el comienzo con Charles Leclerc, actual líder del equipo y tres años más joven que él.

Después de una pretemporada de trabajo de adaptación e incertidumbres, el GP de Bahrein abrió la veda de la competición y allí Sainz se coló entre los 10 más rápidos el sábado, pese a un apagón en su SF21 durante la Q1 que a punto estuvo de dejarle sin opciones. En carrera, un último relevo de 20 vueltas sencillamente sensacional le hizo acabar 8º, pero en ritmo de top 5.

En Emilia Romagna, Sainz tuvo su primer sinsabor en la clasificación, donde no pudo pasar el corte por un suspiro y tuvo que arrancar 11º. Pero en carrera volvió a sacar lo máximo posible del monoplaza italiano en un domingo en el que la lluvia le quitó la ventaja de ser el primero en elegir neumático. Aun así, y pese a algún error en mojado, logró su primer top 5 con Ferrari... en su segunda carrera.

Aunque en Portugal fue "el mejor del resto" en clasificación, en la carrera un intento arriesgado de undercut le hizo acabar 11º, sumar su primero cero de rojo y ver cómo Leclerc le doblaba en puntos. En su carrera como local, en Barcelona, volvió a la senda de los puntos, tras un domingo a la contra desde la salida, pero lo mejor estaba por llegar.

Ferrari sorprendió a propios y extraños con un ritmo de podio en el fin de semana del GP de Mónaco. Aun así, Sainz acabó el sábado visiblemente cabreado por ocupar el cuarto lugar en parrilla, después de que un accidente de Leclerc al final de la Q3 le impidiera completar su segundo intento.

Pero el domingo, en la carrera de las carreras, Sainz tiró de calma y ritmo en un circuito único, aprovechándose de los problemas de sus rivales (Leclerc incluido, que no tomó la salida) para rodar en puestos de podio desde casi el comienzo. Su férrea defensa a Verstappen en las últimas vueltas le dio un segundo puesto histórico (el mejor en su carrera deportiva) y su primer podio de rosso. Tarde para la memoria.

Los resultados de Carlos Sainz en la primera mitad de temporada 2021 de Fórmula 1

Pos Piloto Puntos 6 Carlos Sainz Jr. 83 4 /8 10 /5 - 6 /7 18 /2 4 /8 - 8 /6 10 /5 - 8 /6 15 /3

En Bakú, otro circuito urbano, las cosas no fueron igual para los de Maranello, dado que las largas rectas de la capital de Azerbaiyán no eran ya tan favorables a su SF21. Allí, Sainz no pudo evitar el accidente inesperado de Tsunoda al final de la Q3 y se fue contra las protecciones de la escapatoria. No obstante, saldría quinto en una carrera que tuvo de todo y que acabó con un sprint final a dos vueltas tras el accidente de Verstappen. El español solo pudo ser octavo y se lamentó del error en la curva del castillo en las primeras vueltas.

Francia fue el segundo varapalo de la primera mitad del año para Sainz, después de haber clasificado como el mejor del resto detrás de Red Bull y Mercedes. Los problemas de gestión de neumáticos de Ferrari se evidenciaron más que nunca en Paul Ricard y solo pudo ser 11º. Otro cero.

Fuera del top 10 en clasificación, Sainz remontó de manera brillante en el GP de Estiria para acariciar el top 5 con una carrera estratégica y bien peleada.

El español extrajo el máximo posible del Ferrari en la segunda de las dos citas en Austria para ser top 5, tras beneficiarse de una sanción a Vettel y salir 10º, después de no pasar a Q3. El español aseguró que ya empezaba a encontrar las sensaciones que esperaba con el Ferrari en su novena carrera con ellos.

Puntos de Carlos Sainz por temporada en F1 antes de las vacaciones de verano

2015: Toro Rosso 2016: Toro Rosso 2017: Toro Rosso/Renault 2018: Renault 2019: McLaren 2020: McLaren 2021: Ferrari Carlos Sainz 9 30 35 30 58 41 83

Y en la penúltima cita de la primera mitad de año, en Silverstone, donde se probó el formato de carrera clasificatoria al sprint, Sainz solo pudo ser 11º tras un toque con Russell el sábado. Pero el domingo, en medio de la polémica Hamilton-Verstappen, estuvo a punto de colarse en el top 5, algo que le impidió un mal pitstop de Ferrari.

El madrileño no pudo irse con mejor sabor de boca de vacaciones a principios de agosto. En Hungría completó una carrera brillante tras arrancar 15º después de sufrir un accidente de 22 G en la Q2 del sábado. Pero en los primeros metros, con neumáticos intermedios, supo esquivar el caos que se desató por delante para colocarse quinto en la primera vuelta.

Su ritmo fue de puestos de podio en todo momento y, aunque Hamilton se lo arrebató a tres vueltas del final, la descalificación a Vettel ya entrada la noche le dio su segundo podio con Ferrari y un tercer puesto que le coloca sexto de la general del campeonato.

Sin duda alguna, y no solo porque aventaje a su compañero –protegido de Ferrari y apuesta de Maranello para el futuro desde que en 2018 le hicieron debutar en F1 con Sauber– en el Mundial de Pilotos tras las primeras 11 carreras, Sainz se está ganando al equipo más legendario de la F1. Su mentalidad y su dedicación completa en el día a día encajan perfectamente con lo que Ferrari necesita para volver a luchar por las victorias.

Se esperaba una adaptación complicada en un equipo que lleva años sin brillar, pero Sainz ha dado un golpe sobre la mesa en cuanto ha podido. Su primera mitad de año tiene pocos peros y muchos detalles de los que marcan. Y en 2022 el orden de la parrilla puede cambiar, ¡ojo!

Y aquí, el resumen del 2021 de Alonso: La primera mitad de año de Alonso: ¿volvió? No se fue

En detalle, los números de la primera mitad de temporada 2021 de Carlos Sainz

F1 2021 Grandes premios Carreras completadas Abandonos En los puntos Mejor resultado Q3 alcanzadas Puntos Posición Carlos Sainz 11 11 0 9 2º 7 83 6º

Haz click en el título o en la foto para disfrutarlas