Así será el calendario de F3 2027: Canadá, Turquía y Yeda entre las novedades

La Fórmula 3 ya conoce el recorrido que seguirá durante la temporada 2027. El campeonato volverá a contar con 10 rondas, todas ellas dentro del programa de la Fórmula 1 y compartiendo además fin de semana con la Fórmula 2.

El nuevo calendario presenta varios cambios importantes respecto a 2026. Regresan Bahrein y Arabia Saudí, que no pudieron celebrarse este año, mientras que Canadá y Turquía se incorporan al campeonato.

La temporada arrancará a mediados de marzo en Sakhir y terminará mucho antes que la Fórmula 2: la última ronda se disputará del 1 al 3 de octubre en Istanbul Park.

Calendario de Fórmula 3 2027: fechas y carreras

La F3 empezará el curso con uno de los bloques más exigentes de todo el año. Bahrein y Arabia Saudí se disputarán en fines de semana consecutivos, antes de que el campeonato viaje directamente a Australia para completar tres citas en apenas cuatro semanas.

Después llegará un largo parón hasta la ronda de Canadá, del 21 al 23 de mayo, una de las grandes novedades del calendario de 2027.

Desde Montreal, la categoría viajará a Mónaco antes de afrontar otro periodo sin carreras y regresar en julio para disputar Silverstone y Austria de manera consecutiva.

Tras el verano, la F3 completará su tramo decisivo con Monza, Madring y Turquía, tres citas en apenas un mes en las que previsiblemente se decidirá el campeonato.

Canadá y Turquía, las grandes novedades de la F3 en 2027

El calendario de Fórmula 3 incorpora dos destinos especialmente llamativos para 2027. El primero será Canadá, donde la categoría correrá por primera vez en el Circuit Gilles-Villeneuve. La F2 ya compitió allí en 2026, pero ahora la FIA ampliará también la presencia de la F3 en Norteamérica.

La otra incorporación será Istanbul Park, coincidiendo con el regreso de Turquía al calendario de Fórmula 1.

No será además una carrera cualquiera: Turquía cerrará la temporada de Fórmula 3, por lo que el campeonato podrá decidirse en un circuito especialmente exigente y muy diferente a los urbanos de Madrid o Mónaco.

La gira europea de la F3 se recorta en 2027

El calendario de Fórmula 3 de 2027 cambia bastante su fisonomía en comparación con el de esta temporada, especialmente en el tramo europeo.

Barcelona, Spa-Francorchamps y Hungaroring se caen del programa, por lo que la categoría perderá tres de las citas que en 2026 daban continuidad a la parte central del campeonato.

Eso hará que el paso de la F3 por Europa sea bastante más fragmentado. Después de Mónaco habrá que esperar hasta julio para volver a ver a la parrilla en acción en Silverstone y Austria, y tras ese doblete llegará otro largo parón antes de Monza y Madring.

El cambio también reduce la presencia de España. La F3 tuvo dos paradas españolas en 2026, con Barcelona y Madring, pero en 2027 el nuevo circuito de Madrid quedará como única prueba del campeonato en territorio español.

A cambio, el calendario gana dos destinos completamente distintos entre sí, Canadá y Turquía, además de recuperar Bahrein y Arabia Saudí en el arranque del curso.

Madring deja de ser el escenario de la final de la F3

Una de las diferencias más llamativas del calendario de 2027 estará precisamente en su desenlace. Madring ya no será la última parada de la temporada de Fórmula 3, como ocurrió en 2026.

Madrid seguirá ocupando una posición importante en el tramo decisivo del campeonato, con su ronda prevista del 10 al 12 de septiembre, inmediatamente después de Monza, pero esta vez todavía quedará una cita más.

La lucha por el título se trasladará a Istanbul Park, que albergará la décima y última ronda del año del 1 al 3 de octubre.

Eso modifica bastante la estructura del final de temporada. En 2026, Madring tuvo el añadido de ser el punto definitivo del campeonato, mientras que en 2027 pasará a convertirse en la penúltima prueba, con Turquía reservándose la posibilidad de decidir los títulos.

Y además hay un pequeño detalle que le da todavía más gancho: la F3 no sólo cambia de escenario para su final, sino que cerrará el campeonato en un circuito que se incorpora al calendario ese mismo año.

Un inicio muy intenso y largos parones en la F3 2027

La estructura del calendario presenta una combinación bastante peculiar entre periodos de mucha actividad y pausas prolongadas.

La temporada empezará con Bahrein-Arabia Saudí en fines de semana consecutivos, seguido inmediatamente por Australia dos semanas después.

Después llegará un parón de casi siete semanas hasta Canadá.

En verano se repetirá una estructura similar con el doblete Silverstone-Red Bull Ring, antes de que la categoría vuelva a detenerse durante casi dos meses.

El tramo final será más compacto: Monza y Madring se disputarán de forma consecutiva, y tres semanas después llegará Turquía para poner punto final al campeonato.

La F3 terminará dos meses antes que la Fórmula 2

Una de las principales diferencias entre los calendarios de las dos categorías será el momento en el que acabará cada campeonato.

La Fórmula 3 cerrará su temporada el 3 de octubre en Turquía, mientras que la Fórmula 2 todavía tendrá cuatro rondas más por delante.

Tras Istanbul Park, la F2 continuará en México, Qatar y Abu Dhabi, además de Bakú, una cita en la que tampoco estará presente la F3.

Eso significa que las 10 rondas de Fórmula 3 estarán también en el calendario de F2, pero la categoría intermedia tendrá cuatro fines de semana adicionales.

¿En qué carreras coincidirán la F2 y la F3 en 2027?

Fórmula 2 y Fórmula 3 compartirán las 10 citas que forman el campeonato de F3.

Ambas categorías competirán juntas en Bahrein, Arabia Saudí, Australia, Canadá, Mónaco, Silverstone, Austria, Monza, Madring y Turquía.

Será por tanto una temporada en la que ambas parrillas viajarán prácticamente de la mano hasta principios de octubre.

A partir de ahí, la F3 dará por terminado su campeonato, mientras que la F2 continuará su camino hasta diciembre.

Diez rondas para decidir al campeón de Fórmula 3 de 2027

El formato del campeonato mantendrá una temporada relativamente compacta, con 10 rondas repartidas entre marzo y octubre.

La combinación de circuitos urbanos como Mónaco y Madrid, trazados de alta velocidad como Silverstone y Monza y nuevas incorporaciones como Canadá y Turquía dará lugar a un calendario muy variado.

Además, el hecho de que Istanbul Park sea la última ronda añade un nuevo escenario a la lucha por el título, sustituyendo el cierre en Madrid que había tenido la categoría en 2026.

La Fórmula 3 afrontará así una temporada 2027 con un calendario renovado, dos incorporaciones importantes y una lucha por el campeonato que empezará en Bahrein y terminará siete meses después en Turquía.