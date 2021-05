Sainz, tras Portugal: "Todo ha salido mal, toca aprender"

El piloto español de Ferrari no tuvo recompensa este domingo en el GP de Portugal, después de haber clasificado mejor que su compañero de equipo por primera vez esa temporada el sábado.

Carlos Sainz completó una buena salida y aprovechó salir con neumáticos más blandos que Checo Pérez para robarle al mexicano el cuarto puesto en las primeras curvas. Pero la resalida después de que el Safety Car entrase en la vuelta 2 por el incidente de los Alfa Romeo y el abandono de Raikkonen, empezó a poner nubarrones en su jornada.

En el reinicio, en la vuelta 7, perdió posición con Pérez y con Lando Norris, y tuvo que defender la sexta plaza del ataque de su compañero, Charles Leclerc, que iba con medios.

Sainz fue el primero que entró a hacer su parada en la vuelta 22. El madrileño montó medios para llegar hasta el final e intentó el undercut sobre Norris, pero se encontró con el Williams de Russell. Pese a una lenta parada del McLaren, el británico mantuvo la posición.

El español aguantó el tipo, pero en la vuelta 37 Ferrari ordenó intercambiar posiciones y Leclerc empezó a escaparse. A partir de ahí, Sainz fue perdiendo posiciones paulatinamente a medida que el graining (ampollas en la superficie) empezaba a castigar sus neumáticos. El madrileño cedió el último puesto del top 10 a dos giros del final ante Pierre Gasly, claudicando ante el imposible.

"Bueno, sabíamos que la posibilidad de graining era alta y nada, la verdad que en cuanto he puesto el neumático medio he visto que no iba a durar mucho y que nos íbamos a ir para atrás. Ha sido ponerlo para intentar hacer un undercut a Lando, que para mí ha sido muy pronto, porque todavía quedaba mucha carrera por delante", apuntó Sainz en los micrófonos de DAZN F1.

"Me la he jugado a intentar hacer funcionar el undercut, hemos apretado mucho esas primeras vueltas y a partir de ahí hemos abierto el graining y nos hemos ido para atrás. La verdad es que no ha sido un buen día; todo ha salido bastante mal, así que a aprender de ello y forma parte de la curva de aprendizaje".

Cuando se le insistió si había sido un error la estrategia de montar el medio tan temprano, Sainz quito hierro al asunto, pero dejó claro que de estas cosas se aprende.

"Si hubiese salido el undercut, igual no estaríamos aquí ahora, pero también es verdad que quedaba mucha carrera por delante y he tenido que apretar mucho para intentar que funcionara y casi lo conseguimos", aseguró.

"Pero esas vueltas del principio del relevo apretando tan fuerte también han sido las que han provocado el graining. Así que a aprender de ello y ver cómo podemos hacer para que no vuelva a pasar", concluyó el español.

La próxima oportunidad de volver a la senda de los puntos con los de Maranello llegará la próxima semana, con el GP de España, donde Sainz correrá en casa, aunque sin público.

