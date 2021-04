Lo que desvela el último relevo de Sainz en el GP de Bahrein de F1 2021

Los ingenieros del Cavallino Rampante han analizado los datos del GP de Bahrein extrayendo consideraciones positivas sobre el comportamiento del coche rojo en determinadas condiciones: el último relevo del español con los duros mostró un ritmo de carrera muy interesante, al nivel del McLaren de Norris y también bastante cerca del Mercedes del ganador, Lewis Hamilton.

Un sexto puesto con Charles Leclerc y un octavo con Carlos Sainz en el GP de Bahrein que abrió la temporada 2021 no son resultados que hagan sonreír demasiado a Ferrari. Sin embargo, en el departamento de competición de Maranello se respira un clima de moderado optimismo, mirando al futuro.

La escudería del Cavallino Rampante, después de haber realizado algunas mejoras notables en el SF21, está decidiendo qué evoluciones llevará a cabo el equipo técnico dirigido por Enrico Cardile para las próximas rondas de la F1 2021, en una secuencia que incluye Imola, Portimao y Barcelona.

La atención de los ingenieros no se centra, por supuesto, en Mercedes y Red Bull, claramente más competitivos que ellos, sino en McLaren, que hoy en día parece la tercera potencia en el campeonato y, por tanto, es el objetivo que pretende alcanzar el director del equipo, Mattia Binotto.

El SF21 ha mostrado una actitud extraña: no es malo con el depósito lleno, se defiende con el depósito vacío y sufre más a media carga. Al garaje remoto del Cavallino, en particular, no se le ha escapado el último stint realizado por Carlos Sainz: el español se detuvo a cambiar sus neumáticos en la vuelta 37 y, tras montar un juego de duros en 2,7 segundos, inició una interesante cabalgada hacia la bandera a cuadros que le hizo imponer un ritmo igual, si no mejor, que el de Lando Norris, quinto y "mejor del resto (es decir, el de mitad de parrilla, que incluye también a AlphaTauri, Aston Martin y Alpine).

En la fase final de la carrera, Ferrari no desentonó en absoluto y también la diferencia con el Mercedes de Lewis Hamilton, siempre por encima del segundo, se redujo sensiblemente.

No hemos tenido en cuenta una fase del gran premio en la que los rivales del piloto madrileño tirasen la toalla, precisamente, porque Hamilton tuvo mucho trabajo para mantener a raya al fogoso Max Vestappen en la maravillosa lucha por la victoria, y Norris marcó su vuelta rápida 112 milésimas mejor que la de Sainz en el giro 38.

El último stint de Carlos Sainz en el GP de Bahrein de F1 2021

Carlos Sainz Lando Norris Lewis Hamilton 37 P 1:39.631 37 1:34.501 37 1:34.740 38 1:55.128 38 1:34.396 38 1:34.720 39 1:34.661 39 1:34.629 39 1:34.816 40 1:34.630 40 1:34.756 40 1:34.890 41 1:34.876 41 1:34.800 41 1:34.334 42 1:34.636 42 1:35.090 42 1:34.199 43 1:34.811 43 1:34.805 43 1:34.163 44 1:35.081 44 1:34.733 44 1:34.015 45 1:36.024 45 1:34.816 45 1:34.583 46 1:34.883 46 1:35.049 46 1:34.492 47 1:34.693 47 1:34.843 47 1:34.591 48 1:34.509 48 1:35.030 48 1:34.167 49 1:34.636 49 1:35.112 49 1:34.136 50 1:34.587 50 1:34.768 50 1:34.354 51 1:35.110 51 1:35.074 51 1:34.579 52 1:35.009 52 1:35.308 52 1:34.939 53 1:35.163 53 1:35.429 53 1:36.155 54 1:35.607 54 1:35.900 54 1:34.814 55 1:35.577 55 1:35.718 55 1:34.706 56 1:35.760 56 1:35.733 56 1:34.918

Los números nos dicen que el potencial del SF21 es mayor que el resultado obtenido por los dos pilotos, que no es nada emocionante dada la diferencia de un minuto con la flecha negra de Hamilton.

Si nos detuviéramos en los macrodatos habría poco que celebrar en Maranello, pero analizando lo que le ocurrió a Sainz en el último stint, se desprende que los ingenieros de Gestione Sportiva pueden extraer un potencial del monoplaza que claramente está ahí, pero los pilotos son incapaces de explotarlo.

Está claro que el coche se comporta de forma diferente con los distintos compuestos de Pirelli, pero parece ser un hecho que sobresale en la vuelta en seco (Charles Leclerc dio una brillante demostración de ello al clasificarse en la segunda fila de la parrilla de Sakhir, en cuarto lugar) y con el depósito vacío.

Para Imola llegarán las primeras actualizaciones del SF21: son cambios que ya estaban previstos, mientras que otros están en camino, fruto de las experiencias obtenidas en los test colectivos.

Detalle del difusor del McLaren MCL35M

En el túnel de viento, por ejemplo, se probaron los dos láminas verticales que la propia McLaren ha introducido inteligentemente bajo la parte central del difusor, donde no existe la limitación de 50 mm de altura respecto al plano de referencia.

No es seguro que las mismas soluciones funcionen correctamente en el difusor de Ferrari. La atención de los aerodinamistas se centra en la búsqueda de carga y se habla de cambios en la parte inferior: podría introducirse el avance de Aston Martin y Mercedes en el borde de salida, así como otros generadores de vórtices delante de las ruedas traseras.

Detalle del fondo plano del Aston Martin AMR21

Ni siquiera se excluye un morro con una integración diferente de la capa que tiene la tarea de dirigir el flujo hacia el fondo. Y en el motor 065/6 homologado, no se descarta que lleguen algunas pequeñas actualizaciones en las piezas no listadas para encontrar algo más de potencia.

El morro del Ferrari SF21

Se presta gran atención a la gestión de los neumáticos: es muy importante el papel de los conductos de los frenos y de los conductos de aire en el interior, que deben ayudar a disipar el calor de los mismos para mantener la llanta lo más fría posible, y no provocar el sobrecalentamiento de los neumáticos y una degradación mayor de lo esperada.

Los especialistas en motores dirigidos por Enrico Gualtieri decidieron introducir nuevos componentes después de haber superado un ciclo de tres carreras en lugar de las cinco previstas hasta ahora. Es una señal de que Maranello es consciente de que ha alcanzado un buen objetivo de fiabilidad con la unidad de potencia y está tratando de reducir el tiempo de desarrollo en las áreas permitidas.

En Sakhir, fue bastante evidente que McLaren se benefició del cambio al motor Mercedes en su MCL35M; es un innegable paso adelante respecto al de Renault. Si la intención de Ferrari es llegar a ser tercera fuerza, será imprescindible intentar recortar la distancia con respecto al monoplaza "papaya" en todos los ámbitos.