Horarios del GP de Singapur de F1 al sprint y cómo verlo

La Fórmula 1 va a completar su primer triplete de carreras del año con la 17ª ronda de la temporada, el GP de Singapur, que se disputa el fin de semana del 9 al 11 de octubre, ¡y con formato sprint!. Aquí puedes consultar el programa con los horarios de cada sesión, cómo verlo, cómo llega el campeonato, dónde se disputa y más. ¡Apunta y disfruta!

Horarios del GP de Singapur F1 2026 en España

Sesión Día Hora Entrenamientos Libres 1 Viernes 9 de octubre 10:30h - 11:30h Clasificación sprint (21 vueltas) Viernes 9 de octubre 14:30h Carrera sprint Sábado 10 de octubre 11:00h Clasificación de Singapur Sábado 10 de octubre 15:00h Carrera de Singapur (62 vueltas) Domingo 11 de octubre 14:00h

Como es un gran premio nocturno, se equilibran las seis horas de diferencia que hay entre España y Singapur, y de hecho ninguna sesión obligará a trasnochar ni a madrugar. El GP de Singapur de F1 2026 empezará el viernes con la única sesión de libres a las 10:30h de España y 18:00h locales.

La acción emocionante empezará con la clasificación sprint de Singapur el viernes 9 de octubre a las 14:30h de España, 20:30h locales, para formar la parrilla para la carrera sprint del sábado.

La carrera sprint del GP de Singapur de F1 será el sábado 10 de octubre a las 11:00h de España, 17:00h locales, y los ocho primeros puntuarán.

La clasificación del GP de Singapur es el sábado 10 de octubre a las 15:00h de España, las 21:00h locales ya de noche.

La carrera del GP de Singapur será el domingo 11 de octubre a las 14:00h de España, 20:00h locales.

Horarios del GP de Singapur de F1 en Latinoamérica

A qué hora es la clasificación sprint del GP de Singapur de F1 en Latam : viernes a las 06:30h en México, 07:30h en Colombia, 08:30h en Venezuela y 09:30h en Argentina

: viernes a las 06:30h en México, 07:30h en Colombia, 08:30h en Venezuela y 09:30h en Argentina A qué hora es la carrera sprint del GP de Singapur F1 en Latam : sábado a las 03:00h en México, 04:00h en Colombia, 05:00h en Venezuela y 06:00h en Argentina

: sábado a las 03:00h en México, 04:00h en Colombia, 05:00h en Venezuela y 06:00h en Argentina A qué hora es la clasificación del GP de Singapur de F1 en Latam : sábado a las 07:00h en México, 08:00h en Colombia, 09:00h en Venezuela y 10:00h en Argentina

: sábado a las 07:00h en México, 08:00h en Colombia, 09:00h en Venezuela y 10:00h en Argentina A qué hora es la carrera del GP de Singapur de F1 en Latam: domingo a las 06:00h en México, 07:00h en Colombia, 08:00h en Venezuela y 09:00h en Argentina

Hay 14 horas de diferencia entre Singapur y México, y 11 entre Singapur y Argentina, como hubo entre esos países y Malasia, pero al ser el GP de Singapur de noche, en Latam serán unos horarios algo menos duros que los del reciente GP de Bahrein en Sepang.

La clasificación sprint del GP de Singapur de F1 será a las 06:30h del viernes en México, cuando sean las 09:30h de la mañana en Argentina. La carrera sprint de F1 de Singapur será el sábado a las 03:00h de México, 06:00h de Argentina.

Luego, el sábado la clasificación del GP de Singapur será a las 07:00h de México, a las 10:00h de Argentina.

La carrera del GP de Singapur de F1 será a las 06:00h de México y 09:00h de Argentina, ya que se disputa a las 20:00h locales, cuando ya es de noche.

Cómo ver GP de Singapur de F1 en España y Latinoamérica por la TV

El GP de Singapur no será una excepción, y la única manera de verlo en España será en DAZN F1, en esa misma plataforma o bien en Vodafone TV o Movistar + con los paquetes que incluyen DAZN, que también el fin de semana que viene te permitirá ver el GP de Indonesia de MotoGP. En Latinoamérica, como siempre, el GP de Singapur lo podrás ver sobre todo en ESPN via Disney +, pudiendo contratar también Fox Sports en Argentina y siendo cliente de Izzi o Sky en México, además de F1 TV.

País o países Canal de tele donde ver el GP de Singapur España DAZN F1 (Clasificación 10:00h, carrera 09:00h) México Suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky (Qualy 02:00h, carrera 01:00h) Argentina Fox Sports Argentina o ESPN via Disney+ (Qualy 05:00h, carrera 04:00h) Todos los demás países de Latam ESPN via Disney+ Premium

En qué circuito es el GP de Singapur de F1: Marina Bay (historia y más)

Situado en pleno corazón de la Ciudad-Estado de Singapur, el circuito de Marina Bay es sinuoso y a veces muy estrecho, pero también cuenta con zonas más despejadas y rápidas, menos características de los trazados urbanos. El Marina Bay mide 4,940 km de longitud y está compuesto por 19 curvas. En carrera, hay que completar 62 vueltas, para una distancia total de 306,143 km, y la de este fin de semana será la edición 17ª del GP de Singapur.

El GP de Singapur se estrenó en el calendario de la Fórmula 1 en 2008 y fue la primera carrera nocturna de la historia del mundial. Aunque es relativamente reciente en la categoría reina, la carrera se hizo rápidamente un lugar destacado al combinar un marco particularmente impresionante con un circuito técnicamente difícil, largo y exigente, especialmente en el plano físico en unas condiciones de calor y humedad temibles.

Debido a la pandemia de COVID, la carrera no se organizó en 2020 y 2021. Sus 16 primeras ediciones estuvieron marcadas por momentos destacados: en 2008, Renault hizo que Nelson Piquet Jr. se accidentara voluntariamente, favoreciendo la victoria de Fernando Alonso, mientras que en 2013, Sebastian Vettel lograba allí con su Red Bull uno de los triunfos más impresionantes de su reinado.

En 2017, el toque entre los Ferrari y Max Verstappen marcaba el inicio de la caída a los infiernos para la Scuderia en la lucha contra Mercedes; en 2018, Lewis Hamilton lograba allí una pole position que ha quedado en el recuerdo; en 2019, ayudado por una estrategia que le favoreció, Vettel consiguió su última victoria en F1; en 2023, Singapur fue la única derrota de Red Bull al término de la temporada, con una victoria de Carlos Sainz para Ferrari. En 2024 fue la primera carrera del GP de Singapur sin intervención del Safety Car, algo que se repitió en 2025 con la tranquila victoria de Russell sobre Verstappen.

L'accrochage entre les Ferrari et Max Verstappen au départ en 2017. Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images

La pista fue modificada hace tres años por unas obras, que eliminaron las antiguas curvas 16 a 19, y seguirá siendo así este año.

Qué pilotos han ganado ya el GP de Singapur de F1, poles y más

En las 16 carreras de F1 disputadas en Singapur, el rey del circuito Marina Bay es Sebastian Vettel, con cinco victorias (2011, 2012, 2013, 2015 y 2019). Le sigue Lewis Hamilton, con cuatro (2009, 2014, 2017 y 2018). De la actual parrilla también han ganado allí Fernando Alonso (2008 y 2010), Sergio Pérez (2022), Carlos Sainz (2023), Lando Norris (2024) y George Russell (2025).

En poles en Singapur, empatan a cuatro Vettel y Hamilton, y les sigue con dos Charles Leclerc (que sin embargo no ha ganado allí pese a sus poles en 2019 y 2022). También hicieron pole en Singapur Alonso en 2010, Norris en 2024 y Russell en 2025.

Ocho veces subió al podio de Singapur Vettel, siete lleva Hamilton, cinco Alonso, cuatro Verstappen (como Ricciardo), tres Norris, dos Leclerc y Sainz (entre otros ya retirados) y uno, además de Timo Glock, pilotos en activo como Checo Pérez, Bottas, Piastri y Russell.

Los records de la F1 en el Marina Bay (versión desde 2023)

Record de la pole George Russell Mercedes 1:29.158 (velocidad media: 199.466 km/h) 2025 Vuelta rápida en carrera Lewis Hamilton

Ferrari 1:33.808 (velocidad media: 189.578 km/h) 2025

Últimos polemen y ganadores de la F1 en Singapur

Lando Norris a remporté le GP de Singapour en 2024. Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images

año Pole position Victoria 2025 George Russell George Russell 2024 Lando Norris Lando Norris 2023 Carlos Sainz Carlos Sainz 2022

Charles Leclerc Sergio Pérez 2019 Charles Leclerc Sebastian Vettel 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Sebastian Vettel Lewis Hamilton 2016 Nico Rosberg Nico Rosberg 2015 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2014 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2013 Sebastian Vettel Sebastian Vettel

Así está el mundial de Fórmula 1 antes del GP de Singapur

Andrea Kimi Antonelli llegó a Sepang con 66 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell, y llega ahora a Singapur con 84 después de su segundo puesto y el K0 del otro Mercedes (haz click aquí para ver las tablas completas)