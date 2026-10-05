Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Red Bull admite el temor que tenía antes de volver a ganar: "Pensábamos que podía pasar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Red Bull admite el temor que tenía antes de volver a ganar: "Pensábamos que podía pasar"

Sin radio y en pleno caos de la F1: Lawson revela cómo sobrevivió a Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Sin radio y en pleno caos de la F1: Lawson revela cómo sobrevivió a Sepang

La radio viral de Piastri al descubrir el 8º de Alonso: "El maestro del caos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
La radio viral de Piastri al descubrir el 8º de Alonso: "El maestro del caos"

Colapinto explica la apuesta que le costó caro en Sepang: "Era el momento de arriesgar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Colapinto explica la apuesta que le costó caro en Sepang: "Era el momento de arriesgar"

Así será el calendario de F3 2027: Canadá, Turquía y Yeda entre las novedades

FIA F3
FIA F3
Así será el calendario de F3 2027: Canadá, Turquía y Yeda entre las novedades

La Fórmula 2 presenta su calendario 2027: fechas, nuevos circuitos y cambios

FIA F2
FIA F2
La Fórmula 2 presenta su calendario 2027: fechas, nuevos circuitos y cambios

Audi llevará una decoración única en Singapur diseñada para cambiar con la luz

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Audi llevará una decoración única en Singapur diseñada para cambiar con la luz

¿Qué le ha pasado a McLaren? El extraño paso atrás del MCL40 en Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
¿Qué le ha pasado a McLaren? El extraño paso atrás del MCL40 en Sepang
Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

La radio viral de Piastri al descubrir el 8º de Alonso: "El maestro del caos"

Oscar Piastri reaccionó con sorpresa cuando McLaren le comunicó por radio la octava posición de Alonso en Sepang. Su respuesta espontánea se ha convertido en uno de los elogios más llamativos al español.

Pol Hermoso
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A veces no hace falta una larga entrevista, ni una reflexión preparada después de bajarse del coche, para saber cómo ven los pilotos a uno de sus rivales. A Oscar Piastri le bastaron unos segundos por radio.

Terminada la locura del Gran Premio de Bahrein en Malasia, el ingeniero del australiano comenzó a repasar la clasificación final. Piastri había cruzado la meta sexto después de una carrera complicada para McLaren y, unas posiciones más atrás, aparecía un nombre que llamó especialmente su atención.

Fernando Alonso, octavo.

La posición parecía lo suficientemente sorprendente como para que desde el muro de McLaren incluso se la confirmasen: "Sí, has oído bien. Alonso es P8".

La respuesta de Piastri llegó prácticamente de forma automática. "Wow. Siempre el maestro del caos".

 

Y probablemente pocas frases resumen mejor lo que había ocurrido durante las dos horas anteriores en Sepang.

Porque Alonso no tuvo el coche para ser octavo durante buena parte del gran premio. Tuvo, eso sí, una de esas carreras en las que el orden habitual desaparece y empiezan a pesar otras cosas: leer el asfalto, acertar cuándo atacar, entender cómo administrar la batería y, sobre todo, seguir vivo hasta que aparece una oportunidad.

Alonso hizo del caos su terreno

El español tuvo que reconstruir su carrera después de que la apuesta inicial por los neumáticos de seco de Aston Martin no funcionase. A partir de ahí fue recuperando terreno en una tarde marcada por la lluvia, los coches de seguridad, las estrategias cruzadas y una gestión energética especialmente delicada con los monoplazas de 2026.

Alonso explicó después que una de las claves estuvo precisamente ahí. Mientras algunos rivales agotaban rápidamente la batería y necesitaban vueltas para recuperarla, él intentó reservarla para los puntos donde su AMR26 estaba más expuesto: las largas rectas de Sepang.

Y acabó haciendo algo que seguramente ayudó a provocar todavía más la sorpresa de Piastri: mantener detrás al otro McLaren.

Lando Norris llegó hasta la parte trasera del Aston Martin en las últimas vueltas, pero Alonso convirtió su déficit de velocidad punta en una pelea de colocación, batería y defensa. Aguantó el octavo puesto hasta la bandera a cuadros y consiguió su mejor resultado de la temporada.

De ahí que la radio tenga incluso más valor que un elogio posterior ante los micrófonos. Piastri no tuvo tiempo para construir una respuesta ni para buscar una frase bonita.

Escuchó "Alonso P8" y le salió sola. El maestro del caos.

Mira:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Colapinto explica la apuesta que le costó caro en Sepang: "Era el momento de arriesgar"

Mejores comentarios
Más de
Pol Hermoso

Colapinto explica la apuesta que le costó caro en Sepang: "Era el momento de arriesgar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Colapinto explica la apuesta que le costó caro en Sepang: "Era el momento de arriesgar"

Así será el calendario de F3 2027: Canadá, Turquía y Yeda entre las novedades

FIA F3
FIA F3
Así será el calendario de F3 2027: Canadá, Turquía y Yeda entre las novedades

La Fórmula 2 presenta su calendario 2027: fechas, nuevos circuitos y cambios

FIA F2
FIA F2
La Fórmula 2 presenta su calendario 2027: fechas, nuevos circuitos y cambios
Más de
Fernando Alonso

Honda encuentra en Sepang otra clave para hacer evolucionar su motor de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Honda encuentra en Sepang otra clave para hacer evolucionar su motor de F1

Horarios del GP de Singapur de F1 al sprint y cómo verlo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Horarios del GP de Singapur de F1 al sprint y cómo verlo

Todos los pilotos que han ganado carreras en F1 y número de victorias

Fórmula 1
Fórmula 1
Todos los pilotos que han ganado carreras en F1 y número de victorias
Más de
McLaren

¿Qué le ha pasado a McLaren? El extraño paso atrás del MCL40 en Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
¿Qué le ha pasado a McLaren? El extraño paso atrás del MCL40 en Sepang

Pese al lío de Sepang, Stella cree que la F1 debe "aceptar pequeños contratiempos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Pese al lío de Sepang, Stella cree que la F1 debe "aceptar pequeños contratiempos"

Cuándo fue el último podio de cada piloto de F1: carrera, fecha y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Cuándo fue el último podio de cada piloto de F1: carrera, fecha y más

Últimas noticias

Red Bull admite el temor que tenía antes de volver a ganar: "Pensábamos que podía pasar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Red Bull admite el temor que tenía antes de volver a ganar: "Pensábamos que podía pasar"

Sin radio y en pleno caos de la F1: Lawson revela cómo sobrevivió a Sepang

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Sin radio y en pleno caos de la F1: Lawson revela cómo sobrevivió a Sepang

La radio viral de Piastri al descubrir el 8º de Alonso: "El maestro del caos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
La radio viral de Piastri al descubrir el 8º de Alonso: "El maestro del caos"

Colapinto explica la apuesta que le costó caro en Sepang: "Era el momento de arriesgar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Colapinto explica la apuesta que le costó caro en Sepang: "Era el momento de arriesgar"