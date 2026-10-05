Vasseur explica por qué Ferrari tuvo que salir en su defensa: "Era necesario"

Frédéric Vasseur no rehuyó las preguntas. Era inevitable que, en la rueda de prensa de los jefes de equipo en Sepang, volvieran a aparecer las informaciones sobre su futuro y el posicionamiento con el que Ferrari, en los últimos días, reiteró públicamente su plena confianza en su team principal.

Vasseur explicó, sobre todo, por qué aquella aclaración se había vuelto necesaria. "Cuando ves todo el ruido y todos los rumores que han aparecido en la prensa durante la semana, creo que, como equipo, necesitamos trabajar con tranquilidad, y no era así en absoluto. El comunicado era necesario para hacer algo, porque de lo contrario este fin de semana habría sido igual".

Es una idea en la que Vasseur lleva tiempo insistiendo. Más incluso que los rumores que afectan directamente a su puesto, lo que le preocupa son las consecuencias que el ruido externo puede tener en el trabajo diario de la Scuderia. "El gran tema ahora mismo es la estabilidad, la tranquilidad dentro del equipo y la concentración que necesitamos. No podemos responder a este tipo de preguntas durante todo el día".

En ese momento llegó una intervención bastante inusual. James Vowles, sentado junto a Vasseur, tomó la palabra sin que nadie le preguntara directamente para defender a su compañero. "Normalmente nos pegamos y nos clavamos cuchillos por la espalda", bromeó el jefe de equipo de Williams. "Pero Ferrari está en su mejor posición en el campeonato desde hace bastante tiempo. Este año han introducido innovaciones en el coche, como el alerón trasero y el soplado de los escapes, soluciones que después todos hemos copiado. Es un equipo que está haciendo un trabajo excelente. Personalmente, no tengo ninguna duda de que Fred es la persona adecuada".

"Gracias", respondió Vasseur. "Eres el abogado adecuado", añadió Flavio Briatore entre risas.

Fred Vasseur, Ferrari, Flavio Briatore, Alpine Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Más allá de la broma, la posterior intervención de Vowles puso de relieve un aspecto bien conocido por quienes ocupan ese cargo. La presión forma parte del trabajo, pero, según el responsable de Williams, la que rodea a Ferrari tiene una dimensión diferente.

"Todos sabemos que nuestro puesto está en juego si no hacemos un trabajo suficientemente bueno. Lo aceptas cuando asumes este cargo. Pero hay una diferencia en la manera en la que te celebran cuando tienes éxito y te castigan cuando pierdes. Por lo que veo desde fuera, con Fred todo esto se amplifica, como también ocurría con sus predecesores. Los momentos buenos son mucho más altos y los malos, mucho más bajos".

Una idea compartida por Briatore. "Sin duda es más difícil para Fred que para nosotros, también por la cantidad de artículos que se escriben. Desde el punto de vista mediático, la atención sobre Ferrari es muy elevada".

Vasseur no asegura que todo ello le haya sorprendido. Sabía cuál era el precio del cargo que asumió cuando llegó a Maranello. Sin embargo, sí marcó una línea cuando las críticas van más allá del ámbito profesional.

"Cuando aceptas este puesto conoces los aspectos positivos y los negativos. Esperaba algo así. Lo que a veces es un poco injusto es cuando se arroja a alguien debajo del autobús. Yo también estoy aquí para defender a mi equipo y a mi gente. Cuando ganamos, ganamos como equipo, y cuando estamos en dificultades, estoy aquí para defenderlos".

Después hizo una puntualización: "No me sorprende en absoluto, pero a veces los ataques se vuelven un poco personales. Y eso no está bien".

También hubo tiempo para volver sobre las declaraciones realizadas ayer por Lewis Hamilton, quien, después de expresar un respaldo muy claro a Vasseur, hizo referencia a la necesidad de evaluar en conjunto la estructura de Ferrari. Fred descartó que este sea el momento de buscar responsables individuales.

"Sería un error señalar con el dedo a alguien o a algo. En los buenos momentos ganamos como equipo y en los malos sufrimos como equipo. Sería un grave error empezar a dejar de estar unidos".

Vasseur no negó la necesidad de seguir evolucionando la estructura técnica. Al contrario, reiteró que ese proceso nunca puede darse por terminado. Ferrari ha incorporado nuevas figuras y seguirá buscando márgenes de mejora, pero el jefe de equipo separó claramente ese proceso de la cuestión de su autonomía dentro de la Scuderia.

"La relación que tengo con mis jefes, Benedetto y John, es muy buena. Estamos en contacto a diario y no puedo quejarme en absoluto de la organización. Evidentemente, siempre quieres tener más, hacer más y contratar a más gente, pero creo que eso se aplica tanto a mí como a todos los demás de la parrilla. Está en el ADN de lo que hacemos. Pero, sinceramente, esto no tiene nada que ver con la organización".

El mensaje que llega desde Sepang es, por tanto, el de un Vasseur que intenta cerrar el caso y devolver el foco al trabajo. Ferrari ha reiterado públicamente su confianza en él, los pilotos se han posicionado a su lado y, de una manera bastante menos previsible, también dos de sus compañeros han subrayado hasta qué punto es particular la presión que acompaña a quien dirige la Scuderia.

Para Vasseur, sin embargo, la cuestión principal sigue siendo una: devolver al equipo esa tranquilidad que considera indispensable para volver a concentrarse exclusivamente en la pista.