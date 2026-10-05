Colapinto explica la apuesta que le costó caro en Sepang: "Era el momento de arriesgar"

A veces, partir desde el fondo de la parrilla concede una extraña libertad. Hay poco que proteger y mucho que ganar. Franco Colapinto estaba precisamente en esa situación en Sepang, condenado al 21º tras un fin de semana condicionado por sus penalizaciones, y Alpine decidió lanzar los dados cuando la Fórmula 1 consiguió por fin ponerse en marcha sobre una pista todavía mojada.

La apuesta fueron los neumáticos blandos. Sobre el papel, agresiva; durante las primeras vueltas, desastrosa.

El asfalto de Sepang parecía preparado para secarse rápidamente entre el calor, su elevada rugosidad y la ausencia de una gran nube de spray. Pero una cosa es lo que parece desde el muro y otra lo que dicen cuatro neumáticos slick cuando tienen que agarrarse al asfalto. La pista simplemente se negó a secarse al ritmo que Alpine esperaba.

"Fue una pena. Creo que era el lugar adecuado para tomar una decisión así, una decisión arriesgada", explicó Colapinto después de terminar 13º. "Pensaba que la pista se iba a secar muy rápido, pero nunca lo hizo. Estuvo mojada durante muchísimo tiempo".

No había prácticamente spray, pero tampoco agarre. El argentino describió las sensaciones de una manera bastante gráfica: era como conducir sobre hielo.

"No quise tomar demasiados riesgos porque en ese momento era un poco absurdo salirse con los slicks. Simplemente deslizábamos muchísimo", reconoció.

Mientras quienes habían apostado por los intermedios escapaban, Colapinto perdió segundos y posiciones. Y cuando quedó claro que la elección correcta había sido la conservadora, buena parte de su carrera ya estaba comprometida. Alpine también sufrió con Pierre Gasly, ya que puso a sus dos pilotos inicialmente con blandos en una apuesta que nunca llegó a funcionar.

El ritmo que apareció demasiado tarde

Lo frustrante para Colapinto llegó después. Cuando Sepang finalmente estuvo preparado para los neumáticos de seco, el Alpine respondió. El argentino asegura que tanto con el medio como con el duro encontró un ritmo competitivo y pudo recuperar posiciones directamente en pista.

"Cuando montamos el otro juego de slicks fuimos muy rápidos. Tuvimos muy buen ritmo. Adelantamos a todos esos coches en pista y por ritmo", destacó.

Ahí está precisamente la sensación agridulce de su domingo. Colapinto había empezado prácticamente sin nada que perder, por lo que hacer exactamente lo mismo que quienes tenía delante tampoco prometía grandes recompensas. La apuesta tenía una lógica. Simplemente, Sepang eligió el día menos habitual para comportarse de forma distinta a lo esperado.

"Creo que teníamos una buena carrera por delante si hubiéramos ido con los intermedios", lamentó. "Ahora, con el resumen del lunes, obviamente es muy fácil decidirlo. En aquel momento, saliendo 21º, me parecía una buena jugada".

Y tampoco fue una diferencia de una o dos vueltas. Colapinto esperaba encontrar pronto el punto de cruce hacia los slicks, pero calcula que la pista no estuvo realmente preparada hasta alrededor de las vueltas 10 o 15, algo que le sorprendió por las propias características de Sepang.

La recompensa final fue un 13º puesto después de arrancar 21º, insuficiente para puntuar pero bastante mejor de lo que parecía posible durante aquellos primeros kilómetros sobre hielo. Alpine, sin embargo, volvió a marcharse sin puntos en una jornada caótica en la que la elección inicial de neumáticos le hizo perder una oportunidad importante.

Colapinto se quedó al menos con una lectura positiva: cuando dejó de luchar contra la pista y pudo empezar a luchar contra sus rivales, el ritmo estaba ahí.

"Estoy contento con el ritmo. Obviamente, muy decepcionado con el resultado, pero el ritmo con el medio y el duro fue muy fuerte".