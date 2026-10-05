Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Colapinto explica la apuesta que le costó caro en Sepang: "Era el momento de arriesgar"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Colapinto explica la apuesta que le costó caro en Sepang: "Era el momento de arriesgar"

Así será el calendario de F3 2027: Canadá, Turquía y Yeda entre las novedades

FIA F3
FIA F3
Así será el calendario de F3 2027: Canadá, Turquía y Yeda entre las novedades

La Fórmula 2 presenta su calendario 2027: fechas, nuevos circuitos y cambios

FIA F2
FIA F2
La Fórmula 2 presenta su calendario 2027: fechas, nuevos circuitos y cambios

Audi llevará una decoración única en Singapur diseñada para cambiar con la luz

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Audi llevará una decoración única en Singapur diseñada para cambiar con la luz

¿Qué le ha pasado a McLaren? El extraño paso atrás del MCL40 en Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
¿Qué le ha pasado a McLaren? El extraño paso atrás del MCL40 en Sepang

Honda encuentra en Sepang otra clave para hacer evolucionar su motor de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Honda encuentra en Sepang otra clave para hacer evolucionar su motor de F1

Sainz reivindica Sepang y carga contra los circuitos que "no gustaron a nadie"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Sainz reivindica Sepang y carga contra los circuitos que "no gustaron a nadie"

La consecuencia adicional del abandono de Russell en Malasia F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
La consecuencia adicional del abandono de Russell en Malasia F1
Noticias
Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Audi llevará una decoración única en Singapur diseñada para cambiar con la luz

Los R26 de Hülkenberg y Bortoleto lucirán en Marina Bay una nueva decoración diseñada para destacar tanto bajo la luz del sol como bajo la iluminación artificial en las sesiones nocturnas: la Clasificación Sprint, la clasificación y la carrera.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
La nueva decoración de Audi para Singapur

Veremos un Audi R26 diferente a lo habitual durante el Gran Premio de Singapur de este fin de semana.

El equipo alemán ha presentado hoy una decoración especial que utilizará desde la única sesión de entrenamientos libres en Marina Bay hasta la carrera del domingo.

Se trata de una combinación de colores denominada Titanium Silver Gray, un gris que evoca la plata y el titanio, concebido para adaptarse a la transición entre la luz del día, el crepúsculo y la noche iluminada por los focos del circuito.

Esta particular decoración se completa con tonalidades azules inspiradas en las luces y los reflejos de la ciudad. Una combinación de colores que debería ganar profundidad y cambiar de apariencia durante las sesiones nocturnas.

El Traditional Peranakan Pattern añade un elemento cultural y gráfico. Aplicado sobre el alerón trasero y los pontones, introduce una clara referencia al patrimonio cultural de Singapur, manteniendo al mismo tiempo las marcadas líneas geométricas de la decoración de competición que ya caracteriza al equipo.

Livrea Audi

Livrea Audi

Foto di: Audi

En conjunto, el color y el patrón trasladan las influencias de la ciudad anfitriona a un diseño de Audi concebido específicamente para la carrera nocturna. El mismo lenguaje visual se ha trasladado a los monos de competición diseñados expresamente para la ocasión y que Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto llevarán durante todo el fin de semana.

Stefano Battiston, Chief Brand and Commercial Officer del Audi Revolut F1 Team, explicó: "Acercar la Fórmula 1 a la gente significa ofrecer a los aficionados más oportunidades de sentirse parte del equipo, estén donde estén. Singapur demuestra cómo podemos hacerlo a través de una única idea coherente".

"La decoración especial de Audi expresa nuestra marca mediante un diseño moldeado por la ciudad, y los aficionados de todo el mundo pueden descubrirla personalmente a través de la presentación online".

"Con la colección de adidas y las experiencias organizadas por todo Singapur, esta historia va más allá del coche de carreras. 'The Art of Influence' invita a las personas a interactuar con el equipo de maneras que tengan significado para ellas, tanto si están aquí en la ciudad como si nos siguen desde casa".

Livrea Audi

Livrea Audi

Foto di: Audi

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior ¿Qué le ha pasado a McLaren? El extraño paso atrás del MCL40 en Sepang

Mejores comentarios
Más de
Giacomo Rauli

Vasseur defiende la elección de neumáticos de Ferrari: "Si estás convencido, debes hacerlo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Vasseur defiende la elección de neumáticos de Ferrari: "Si estás convencido, debes hacerlo"

Leclerc: "La clave será saber interpretar cómo evolucionará la pista"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Leclerc: "La clave será saber interpretar cómo evolucionará la pista"

Russell: "Imola me encanta, pero no para cerrar el mundial"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Russell: "Imola me encanta, pero no para cerrar el mundial"
Más de
Nico Hulkenberg

Horarios del GP de Singapur de F1 al sprint y cómo verlo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
Horarios del GP de Singapur de F1 al sprint y cómo verlo

Así os contamos la carrera del GP de Bahrein en Malasia (Sepang)

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Así os contamos la carrera del GP de Bahrein en Malasia (Sepang)

Bahrein F1 - Verstappen gana en el caos de Sepang; KO de Russell y Alonso hace magia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Bahrein F1 - Verstappen gana en el caos de Sepang; KO de Russell y Alonso hace magia
Más de
Audi

Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Bahrein en Malasia: puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Bahrein en Malasia: puntos y posiciones

A qué hora fue la carrera de F1 del GP de Bahrein en Malasia (Sepang)

Fórmula 1
Fórmula 1
A qué hora fue la carrera de F1 del GP de Bahrein en Malasia (Sepang)

F1 en DIRECTO: clasificación del GP de Barehin en Sepang con Live Timing

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
F1 en DIRECTO: clasificación del GP de Barehin en Sepang con Live Timing

Últimas noticias

Colapinto explica la apuesta que le costó caro en Sepang: "Era el momento de arriesgar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Colapinto explica la apuesta que le costó caro en Sepang: "Era el momento de arriesgar"

Así será el calendario de F3 2027: Canadá, Turquía y Yeda entre las novedades

FIA F3
F3 FIA F3
Así será el calendario de F3 2027: Canadá, Turquía y Yeda entre las novedades

La Fórmula 2 presenta su calendario 2027: fechas, nuevos circuitos y cambios

FIA F2
F2 FIA F2
La Fórmula 2 presenta su calendario 2027: fechas, nuevos circuitos y cambios

Audi llevará una decoración única en Singapur diseñada para cambiar con la luz

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Audi llevará una decoración única en Singapur diseñada para cambiar con la luz