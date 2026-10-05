Audi llevará una decoración única en Singapur diseñada para cambiar con la luz

Veremos un Audi R26 diferente a lo habitual durante el Gran Premio de Singapur de este fin de semana.

El equipo alemán ha presentado hoy una decoración especial que utilizará desde la única sesión de entrenamientos libres en Marina Bay hasta la carrera del domingo.

Se trata de una combinación de colores denominada Titanium Silver Gray, un gris que evoca la plata y el titanio, concebido para adaptarse a la transición entre la luz del día, el crepúsculo y la noche iluminada por los focos del circuito.

Esta particular decoración se completa con tonalidades azules inspiradas en las luces y los reflejos de la ciudad. Una combinación de colores que debería ganar profundidad y cambiar de apariencia durante las sesiones nocturnas.

El Traditional Peranakan Pattern añade un elemento cultural y gráfico. Aplicado sobre el alerón trasero y los pontones, introduce una clara referencia al patrimonio cultural de Singapur, manteniendo al mismo tiempo las marcadas líneas geométricas de la decoración de competición que ya caracteriza al equipo.

Livrea Audi Foto di: Audi

En conjunto, el color y el patrón trasladan las influencias de la ciudad anfitriona a un diseño de Audi concebido específicamente para la carrera nocturna. El mismo lenguaje visual se ha trasladado a los monos de competición diseñados expresamente para la ocasión y que Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto llevarán durante todo el fin de semana.

Stefano Battiston, Chief Brand and Commercial Officer del Audi Revolut F1 Team, explicó: "Acercar la Fórmula 1 a la gente significa ofrecer a los aficionados más oportunidades de sentirse parte del equipo, estén donde estén. Singapur demuestra cómo podemos hacerlo a través de una única idea coherente".

"La decoración especial de Audi expresa nuestra marca mediante un diseño moldeado por la ciudad, y los aficionados de todo el mundo pueden descubrirla personalmente a través de la presentación online".

"Con la colección de adidas y las experiencias organizadas por todo Singapur, esta historia va más allá del coche de carreras. 'The Art of Influence' invita a las personas a interactuar con el equipo de maneras que tengan significado para ellas, tanto si están aquí en la ciudad como si nos siguen desde casa".

Livrea Audi Foto di: Audi