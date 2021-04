Sainz, 5º: "Iba tan rápido, que pude enmendar los errores"

El piloto español se estrenó este fin de semana con Ferrari en tierras italianas y el resultado después de una carrera en Imola de auténtica locura difícilmente pudo haber sido mejor.

Sainz salió 11º tras un sábado en el que no pudo sacar el máximo del coche y quedó eliminado en la Q2. No obstante, su ventaja estratégica de ser el primero en elegir neumáticos se diluyó con la lluvia que comenzó a caer sobre el circuito italiano media hora antes de la carrera.

Con intermedios, Sainz completó una primera vuelta sensacional, pasando a ser 8º, antes de que el Safety Car entrase por el accidente de Mick Schumacher. En la resalida, el madrileño ganó otras dos posiciones más para ser sexto... pero rápidamente Norris y Gasly le superaron en recta.

Aunque recuperó la posición al francés, se salió de pista en la curva 7 y perdió contacto con los dos McLaren. No obstante, el ritmo de Sainz fue sobresaliente y pudo enmendar ese y otro error que llegaría en la vuelta 13.

Su cambio a los medios en la 28 le hizo mantener la séptima posición, tras haber pasado a Ricciardo unos giros antes. Después de la bandera roja provocada por el polémico accidente de Bottas y Russell, Sainz –ya 5º tras el error de Hamilton– optó por salir con los medios.

La remontada del inglés de Mercedes de nuevo hasta el segundo puesto dejó a Sainz cerrando el top 5 definitivo, después de que Checo Pérez sufriera con los blandos en su Red Bull y perdiera posiciones al final.

"Hoy tocaba atacar después de un día regular ayer. Hemos podido salir al ataque. He arriesgado mucho en la primera vuelta sin visibilidad, he podido pasar a 3-4 coches. Era la primera vuelta que daba en agua con el Ferrari, así que tampoco te creas que sabía muy bien lo que iba a pasar. Me ha salido bien la estrategia, he podido remontar y he ido muy rápido en el primer relevo. He cometido un par de errores que me han costado bastante tiempo, pero también era la primera vez en agua y tenía que encontrar el feeling con la frenada", comentó Sainz en los micrófonos de DAZN F1.

"Iba tan rápido que he podido recuperar los errores rápidamente. La verdad es que muy contento de remontar hasta el 5º saliendo 11º y sobre todo de ver que tenía buen ritmo en mojado y luego en seco, también".

Cuando se le preguntó por el duelo que Ferrari (4º y 5º) con McLaren (3º y 6º) tuvieron durante todo el GP de Emilia Romagna, Sainz dejó claro que aún les falta para ir mejor que los de Woking en recta.

"La estrategia la tenía bastante clara, luego quizás lo más complicado ha sido decidir el neumático con el que hacer la resalida después de la bandera roja. Hemos visto que McLaren ha arriesgado con el blando y ha tenido graining, pero con la velocidad en recta que tienen, les da igual. Era imposible adelantarles, tanto para Charles, como para mí. Todavía nos falta un poco para poder pasarles en recta. En seco el coche iba bien, pero sigue faltando un poco", añadió.

"Es verdad que del viernes al sábado pusimos más carga aerodinámica y perdimos velocidad punta; ellos la ganaron. Pero aun así llevamos menos carga que ellos y van más rápido en las rectas. Hay deberes, muchas cosas por aprender aún y hay que seguir trabajando como equipo, que vamos en la dirección correcta. No vamos por el mal camino".

A Sainz también se le preguntó en Sky F1 cómo se está adaptando al Ferrari y cómo valora sus dos primeras carreras. El español deja claro que está teniendo "destellos de velocidad", pero que aún le falta un plus de conocimiento del SF21.

"Me estoy adaptando muy bien, creo que tengo muy buenos destellos de velocidad y creo que cuando hago bien una curva o cuando hago una vuelta muy buena siento que estoy casi ahí, casi al límite. Solo es cuestión de hacerlo de forma consistente y tener ese conocimiento para reaccionar a las condiciones del viento, de la pista, de los nuevos neumáticos y de los diferentes compuestos. Eso es lo que me falta", apuntó.

"Estamos muy igualados en la pista con McLaren y también estamos en una situación similar, en la que Daniel [Ricciardo] y yo estamos tratando de ponernos al día con nuestros dos compañeros de equipo, que tienen más experiencia en el coche y estamos aprendiendo de ellos en cada carrera . Los coches tienen puntos fuertes completamente diferentes, el McLaren es súper rápido en las rectas. Pero nosotros somos más rápidos en las curvas de baja velocidad. En cada circuito cambiará, y me gustaría que pudiéramos tener unos cuantos caballos más detrás de nosotros para luchar un poco mejor en las rectas", concluyó.

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Emilia Romagna de la F1 en Imola

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, se reincorpora 1 / 56 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 56 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 3 / 56 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 4 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 5 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 6 / 56 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 7 / 56 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 8 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 9 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, y Mick Schumacher, Haas VF-21, practican la salida 10 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 11 / 56 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 12 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 13 / 56 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 14 / 56 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 15 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 16 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 17 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 18 / 56 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Nikita Mazepin, Haas VF-21 19 / 56 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 20 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 21 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 22 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 23 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 24 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 25 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 26 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 27 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 28 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 29 / 56 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 30 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 31 / 56 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 32 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 33 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 34 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 35 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari y Sergio Pérez, Red Bull Racing en la rueda de prensa 36 / 56 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari 37 / 56 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari in the Press Conference 38 / 56 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 39 / 56 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 40 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 41 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 42 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 43 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 44 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 45 / 56 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Valtteri Bottas, Mercedes W12 46 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 47 / 56 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Fernando Alonso, Alpine A521, mientras Nicholas Latifi, Williams FW43B hace un trompo 48 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, se reincorpora 49 / 56 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 50 / 56 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 51 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M 52 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 53 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 54 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 55 / 56 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 56 / 56 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images