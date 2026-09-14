Los pilotos con más carreras disputadas en F1... sin ganar

Un total de 116 pilotos saben lo que es ganar al menos una carrera de Fórmula 1, pero muchos más son los que no han podido nunca alcanzar la gloria de subir al escalón más alto en un gran premio de la máxima categoría.

Nombres como Giuseppe Farina (ganador de la primera carrera de la historia), Giancarlo Baghetti (un "anónimo" que solo disputó 21 pruebas) o Johnnie Parsons (que se favoreció de que en los años 50 las 500 Millas de Indianápolis fueran puntuables en F1 y que solo las disputaran pilotos americanos) están en la historia como pilotos que ganaron en su primera aparición en el mundial de F1.

Otros como Mark Webber (130 carreras antes de su primera victoria), Rubens Barrichello (124), Jarno Trulli (117) o Carlos Sainz (150, frenados por fin en el GP de Gran Bretaña 2022) tuvieron que esperar mucho hasta su primer triunfo.

Pero, y son los protagonistas de este artículo, hubo (y hay) muchos que disputaron multitud de grandes premios sin saber lo que era celebrar una victoria en F1. Y Nico Hulkenberg en el GP de Miami 2024, superó el récord histórico y sigue aumentándolo, ya va por 263 nada más y nada menos. Descubre quiénes son los demás de la lista. Kevin Magnussen también escaló en 2024 al top 3, con 185, pero volvió a caer a la cuarta plaza después de que Lance Stroll le superara y ya lleva 203.

De los pilotos en activo, Alex Albon ha entrado este año 2026 en el top 10, con 141.

También está Yuki Tsunoda, quién este 2026 no está en la parrilla como fijo, pero ha hecho 3 GP como sustituto de Hadjar y ha aumentado su número de GP sin ganar a 115 veces.

También cabe recalcar que el calendario de la Fórmula 1 es cada vez más extenso, por lo que es más fácil acumular carreras sin ganar en la actualidad en las primeras décadas de la máxima categoría del automovilismo.

Los 25 pilotos de Fórmula 1 con más carreras sin ganar

Los 25 pilotos con más carreras en Fórmula 1 sin victoria (¡y sus equipos, que es importante!):

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Equipos: Super Aguri BAR Jordan Equipos: Virgin Toyota Marussia Jordan Equipos: March Leyton House Ferrari Tyrrell AGS Jordan Equipos: Tyrrell Minardi Venturi Equipos: Ferrari Matra March Lotus Ensign Lola Tecno BRM Cooper Tyrrell Amon Equipos: Caterham Sauber Equipos: Arrows Sauber Fortu Ligier Equipos: Arrows Jaguar HRT BMW Sauber McLaren Sauber Equipos: Arrows Tyrrell Minardi Footwork Benetton Stewart Simtek Equipos: Lola RAM Ligier Larrousse McLaren Equipos: Toro Rosso Red Bull AlphaTauri Equipos: Tyrrell Toyota Arrows Sauber Ferrari BAR Lotus Equipos: AlphaTauri / RB /Racing Bulls Red Bull Equipos: Minardi Dallara Equipos: Midland Spyker Sauber Force India Equipos: Arrows Alfa Romeo Renault Tyrrell Ligier Osella Hesketh Lola Theodore Equipos: Shadow Tyrrell Osella Ligier March Penske ATS Lotus Equipos: Toro Rosso Red Bull Williams Equipos: Arrows Renault Toleman Lotus Footwork Brabham Equipos: Tyrrell Brabham Ligier Zakspeed Benetton McLaren Jordan Williams Equipos: Lotus Haas Renault Equipos: BMW Sauber Sauber Jordan Prost Williams Renault Equipos: McLaren Renault Haas Equipos: Williams Racing Point Aston Martin Equipos: Alfa Romeo Tyrrell Dallara Ligier Jordan Brabham Rial Minardi McLaren Sauber Equipos: Racing Point Force India Renault Williams Sauber Aston Martin Haas Audi 26

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