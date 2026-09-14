Los pilotos con más carreras disputadas en F1... sin ganar
Nico Hulkenberg tiene el récord de más carreras en F1 sin ganar. Mira quiénes son los pilotos que más carreras han disputado en la historia de la Fórmula 1 sin lograr la victoria en ninguna de ellas.
Un total de 116 pilotos saben lo que es ganar al menos una carrera de Fórmula 1, pero muchos más son los que no han podido nunca alcanzar la gloria de subir al escalón más alto en un gran premio de la máxima categoría.
Nombres como Giuseppe Farina (ganador de la primera carrera de la historia), Giancarlo Baghetti (un "anónimo" que solo disputó 21 pruebas) o Johnnie Parsons (que se favoreció de que en los años 50 las 500 Millas de Indianápolis fueran puntuables en F1 y que solo las disputaran pilotos americanos) están en la historia como pilotos que ganaron en su primera aparición en el mundial de F1.
Otros como Mark Webber (130 carreras antes de su primera victoria), Rubens Barrichello (124), Jarno Trulli (117) o Carlos Sainz (150, frenados por fin en el GP de Gran Bretaña 2022) tuvieron que esperar mucho hasta su primer triunfo.
Pero, y son los protagonistas de este artículo, hubo (y hay) muchos que disputaron multitud de grandes premios sin saber lo que era celebrar una victoria en F1. Y Nico Hulkenberg en el GP de Miami 2024, superó el récord histórico y sigue aumentándolo, ya va por 263 nada más y nada menos. Descubre quiénes son los demás de la lista. Kevin Magnussen también escaló en 2024 al top 3, con 185, pero volvió a caer a la cuarta plaza después de que Lance Stroll le superara y ya lleva 203.
De los pilotos en activo, Alex Albon ha entrado este año 2026 en el top 10, con 141.
También está Yuki Tsunoda, quién este 2026 no está en la parrilla como fijo, pero ha hecho 3 GP como sustituto de Hadjar y ha aumentado su número de GP sin ganar a 115 veces.
También cabe recalcar que el calendario de la Fórmula 1 es cada vez más extenso, por lo que es más fácil acumular carreras sin ganar en la actualidad en las primeras décadas de la máxima categoría del automovilismo.
Los 25 pilotos de Fórmula 1 con más carreras sin ganar
|Pos.
|Piloto
|Equipo
|Carreras sin victoria
|1
|Nico Hulkenberg
|
Racing Point
Force India
Renault
Sauber
Haas
|263
|2
|Andrea de Cesaris
|
Tyrrell
Dallara
Ligier
Jordan
Brabham
Rial
Minardi
Sauber
|208
|3
|Lance Stroll
|
Williams
Racing Point
Aston Martin
|203
|4
|Kevin Magnussen
|
McLaren
Renault
Haas
|185
|5
|
|
BMW Sauber
Sauber
Jordan
Prost
Williams
Renault
|183
|6
|
Lotus
Haas
Renault
|179
|7
|Martin Brundle
|
Tyrrell
Brabham
Ligier
Zakspeed
Benetton
McLaren
Jordan
Williams
|158
|8
|Derek Warwick
|
Arrows
Renault
Toleman
Lotus
Footwork
Brabham
|146
|9
|Alexander Albon
|
Toro Rosso
Williams
|141
|10
|Jean-Pierre Jarier
|
Shadow
Tyrrell
Osella
Ligier
March
Penske
ATS
Lotus
|134
|11
|Eddie Cheever
|
Arrows
Alfa Romeo
Renault
Tyrrell
Ligier
Osella
Hesketh
Lola
Theodore
|132
|12
|Adrian Sutil
|
Midland
Spyker
Sauber
Force India
|128
|13
|Pierluigi Martini
|
Minardi
Dallara
|118
|14
|Yuki Tsunoda
|
Alpha Tauri / RB /Racing Bulls
Red Bull
|115
|15
|Mika Salo
|
Tyrrell
Toyota
Arrows
Sauber
BAR
Lotus
|110
|16
|Daniil Kvyat
|
Toro Rosso
Red Bull
Alpha Tauri
|110
|17
|Philippe Alliot
|
Lola
RAM
Ligier
Larrousse
McLaren
|109
|18
|Jos Verstappen
|
Arrows
Tyrrell
Minardi
Footwork
Benetton
Stewart
Simtek
|107
|19
|
Arrows
Jaguar
HRT
BMW Sauber
McLaren
Sauber
|105
|20
|
Arrows
Sauber
Fortu
Ligier
|98
|21
|Marcus Ericsson
|
Caterham
Sauber
Alfa Romeo
|97
|22
|Chris Amon
|
Ferrari
Matra
March
Lotus
Ensign
Lola
Tecno
BRM
Cooper
Tyrrell
Amon
|96
|23
|
Tyrrell
Minardi
Venturi
|95
|24
|Ivan Capelli
|
March
Leyton House
Ferrari
Tyrrell
AGS
Jordan
|93
|25
|Timo Glock
|
Virgin
Toyota
Marussia
Jordan
|91
|26
|Takuma Sato
|
Super Aguri
BAR
Jordan
|90
Los 25 pilotos con más carreras en Fórmula 1 sin victoria (¡y sus equipos, que es importante!):
(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las fotos o su información)
Super Aguri
BAR
Jordan
Virgin
Toyota
Marussia
Jordan
March
Leyton House
Ferrari
Tyrrell
AGS
Jordan
Equipos:
Tyrrell
Minardi
Venturi
Ferrari
Matra
March
Lotus
Ensign
Lola
Tecno
BRM
Cooper
Tyrrell
Amon
Caterham
Sauber
Arrows
Sauber
Fortu
Ligier
Arrows
Jaguar
HRT
BMW Sauber
McLaren
Sauber
Arrows
Tyrrell
Minardi
Footwork
Benetton
Stewart
Simtek
Lola
RAM
Ligier
Larrousse
McLaren
Equipos:
Toro Rosso
Red Bull
AlphaTauri
Tyrrell
Toyota
Arrows
Sauber
Ferrari
BAR
Lotus
Minardi
Dallara
Midland
Spyker
Sauber
Force India
Arrows
Alfa Romeo
Renault
Tyrrell
Ligier
Osella
Hesketh
Lola
Theodore
Shadow
Tyrrell
Osella
Ligier
March
Penske
ATS
Lotus
Arrows
Renault
Toleman
Lotus
Footwork
Brabham
Tyrrell
Brabham
Ligier
Zakspeed
Benetton
McLaren
Jordan
Williams
Lotus
Haas
Renault
BMW Sauber
Sauber
Jordan
Prost
Williams
Renault
Equipos:
McLaren
Renault
Haas
Williams
Racing Point
Aston Martin
Alfa Romeo
Tyrrell
Dallara
Ligier
Jordan
Brabham
Rial
Minardi
McLaren
Sauber
Equipos:
Racing Point
Force India
Renault
Williams
Sauber
Aston Martin
Haas
Audi
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