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Fórmula 1

Los pilotos con más carreras disputadas en F1... sin ganar

Nico Hulkenberg tiene el récord de más carreras en F1 sin ganar. Mira quiénes son los pilotos que más carreras han disputado en la historia de la Fórmula 1 sin lograr la victoria en ninguna de ellas.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Andrea de Cesaris, Alfa Romeo 182B

Un total de 116 pilotos saben lo que es ganar al menos una carrera de Fórmula 1, pero muchos más son los que no han podido nunca alcanzar la gloria de subir al escalón más alto en un gran premio de la máxima categoría.

Nombres como Giuseppe Farina (ganador de la primera carrera de la historia), Giancarlo Baghetti (un "anónimo" que solo disputó 21 pruebas) o Johnnie Parsons (que se favoreció de que en los años 50 las 500 Millas de Indianápolis fueran puntuables en F1 y que solo las disputaran pilotos americanos) están en la historia como pilotos que ganaron en su primera aparición en el mundial de F1.

Otros como Mark Webber (130 carreras antes de su primera victoria), Rubens Barrichello (124), Jarno Trulli (117) o Carlos Sainz (150, frenados por fin en el GP de Gran Bretaña 2022) tuvieron que esperar mucho hasta su primer triunfo.

Pero, y son los protagonistas de este artículo, hubo (y hay) muchos que disputaron multitud de grandes premios sin saber lo que era celebrar una victoria en F1. Y Nico Hulkenberg en el GP de Miami 2024, superó el récord histórico y sigue aumentándolo, ya va por 263 nada más y nada menos. Descubre quiénes son los demás de la lista. Kevin Magnussen también escaló en 2024 al top 3, con 185, pero volvió a caer a la cuarta plaza después de que Lance Stroll le superara y ya lleva 203.

De los pilotos en activo, Alex Albon ha entrado este año 2026 en el top 10, con 141.

También está Yuki Tsunoda, quién este 2026 no está en la parrilla como fijo, pero ha hecho 3 GP como sustituto de Hadjar y ha aumentado su número de GP sin ganar a 115 veces.

También cabe recalcar que el calendario de la Fórmula 1 es cada vez más extenso, por lo que es más fácil acumular carreras sin ganar en la actualidad en las primeras décadas de la máxima categoría del automovilismo.

Los 25 pilotos de Fórmula 1 con más carreras sin ganar

Pos. Piloto Equipo Carreras sin victoria
1 Nico Hulkenberg

Racing Point

Force India

Renault

Williams

Sauber

Aston Martin

Haas

 263
2 Andrea de Cesaris

Alfa Romeo

Tyrrell

Dallara

Ligier

Jordan

Brabham

Rial

Minardi

McLaren

Sauber

 208
3 Lance Stroll

Williams

Racing Point

Aston Martin

 203
4 Kevin Magnussen

McLaren

Renault

Haas

 185
5

 

Nick Heidfeld

 

BMW Sauber

Sauber

Jordan

Prost

Williams

Renault

 183
6

Romain Grosjean

 

Lotus

Haas

Renault

 179
7 Martin Brundle 

Tyrrell

Brabham

Ligier

Zakspeed

Benetton

McLaren

Jordan

Williams

 158
8 Derek Warwick

Arrows

Renault

Toleman

Lotus

Footwork

Brabham

 146
9 Alexander Albon

Toro Rosso

Red Bull

Williams

 141
10 Jean-Pierre Jarier

Shadow

Tyrrell

Osella

Ligier

March

Penske

ATS

Lotus

 134
11 Eddie Cheever

Arrows

Alfa Romeo

Renault

Tyrrell

Ligier

Osella

Hesketh

Lola

Theodore

 132
12 Adrian Sutil

Midland

Spyker

Sauber

Force India

 128
13 Pierluigi Martini

Minardi

Dallara

 118
14 Yuki Tsunoda

Alpha Tauri / RB /Racing Bulls

Red Bull

 115
15 Mika Salo

Tyrrell

Toyota

Arrows

Sauber

Ferrari

BAR

Lotus

 110
16 Daniil Kvyat

Toro Rosso

Red Bull

Alpha Tauri

 110
17 Philippe Alliot

Lola

RAM

Ligier

Larrousse

McLaren

 109
18 Jos Verstappen

Arrows

Tyrrell

Minardi

Footwork

Benetton

Stewart

Simtek

 107
19

Pedro de la Rosa

Arrows

Jaguar

HRT

BMW Sauber

McLaren

Sauber

 105
20

Pedro Diniz

Arrows

Sauber

Fortu

Ligier

 98
21 Marcus Ericsson

Caterham

Sauber

Alfa Romeo

 97
22 Chris Amon

Ferrari

Matra

March

Lotus

Ensign

Lola

Tecno

BRM

Cooper

Tyrrell

Amon

 96
23

Ukyo Katayama

Tyrrell

Minardi

Venturi

 95
24 Ivan Capelli

March

Leyton House

Ferrari

Tyrrell

AGS

Jordan

 93
25 Timo Glock

Virgin

Toyota

Marussia

Jordan

 91
26 Takuma Sato

Super Aguri

BAR

Jordan

 90

Los 25 pilotos con más carreras en Fórmula 1 sin victoria (¡y sus equipos, que es importante!):

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las fotos o su información)

26. Takuma Sato (90 Grandes Premios)
Equipos:

Super Aguri

BAR

Jordan

25. Timo Glock (91 Grandes Premios)
Equipos:

Virgin

Toyota

Marussia

Jordan

24. Ivan Capelli (93 Grandes Premios)
Equipos:

March

Leyton House

Ferrari

Tyrrell

AGS

Jordan

23. Ukyo Katayama (95 Grandes Premios)

Equipos:

Tyrrell

Minardi

Venturi

22. Chris Amon (96 Grandes Premios)
Equipos:

Ferrari

Matra

March

Lotus

Ensign

Lola

Tecno

BRM

Cooper

Tyrrell

Amon

21. Marcus Ericsson (97 Grandes Premios)
Equipos:

Caterham

Sauber

20. Pedro Diniz (98 Grandes Premios)
Equipos:

Arrows

Sauber

Fortu

Ligier

19. Pedro de la Rosa (105 Grandes Premios)
Equipos:

Arrows

Jaguar

HRT

BMW Sauber

McLaren

Sauber

18. Jos Verstappen (107 Grandes Premios)
Equipos:

Arrows

Tyrrell

Minardi

Footwork

Benetton

Stewart

Simtek

17. Philippe Alliot (109 Grandes Premios)
Equipos:

Lola

RAM

Ligier

Larrousse

McLaren

15. Daniil Kvyat (110 grandes premios)

Equipos:

Toro Rosso

Red Bull

AlphaTauri

14. Mika Salo (110 Grandes Premios)
Equipos:

Tyrrell

Toyota

Arrows

Sauber

Ferrari

BAR

Lotus

16. Yuki Tsunoda (115 grandes premios)
Equipos: AlphaTauri / RB /Racing Bulls Red Bull
13. Pierluigi Martini (118 Grandes Premios)
Equipos:

Minardi

Dallara

12. Adrian Sutil (128 Grandes Premios)
Equipos:

Midland

Spyker

Sauber

Force India

11. Eddie Cheever dentro del coche (132 Grandes Premios)
Equipos:

Arrows

Alfa Romeo

Renault

Tyrrell

Ligier

Osella

Hesketh

Lola

Theodore

9. Jean-Pierre Jarier (134 Grandes Premios)
Equipos:

Shadow

Tyrrell

Osella

Ligier

March

Penske

ATS

Lotus

10. Alex Albon (141 Grandes Premios)
Equipos: Toro Rosso Red Bull Williams
8. Derek Warwick (146 Grandes Premios)
Equipos:

Arrows

Renault

Toleman

Lotus

Footwork

Brabham

7. Martin Brundle (158 Grandes Premios)
Equipos:

Tyrrell

Brabham

Ligier

Zakspeed

Benetton

McLaren

Jordan

Williams

6. Romain Grosjean (179 Grandes Premios)
Equipos:

Lotus

Haas

Renault

5. Nick Heidfeld (183 Grandes Premios)
Equipos:

BMW Sauber

Sauber

Jordan

Prost

Williams

Renault

4. Kevin Magnussen (185 Grandes Premios)

Equipos:

McLaren

Renault

Haas

3. Lance Stroll (203 grandes premios)
Equipos:

Williams

Racing Point

Aston Martin

2. Andrea de Cesaris (208 Grandes Premios)
Equipos:

Alfa Romeo

Tyrrell

Dallara

Ligier

Jordan

Brabham

Rial

Minardi

McLaren

Sauber

1. Nico Hulkenberg (263 Grandes Premios)

Equipos:

Racing Point

Force India

Renault

Williams

Sauber

Aston Martin

Haas

Audi

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