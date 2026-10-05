Sainz reivindica Sepang y carga contra los circuitos que "no gustaron a nadie"

A veces, que un circuito no sea perfecto es precisamente lo que lo hace perfecto para la Fórmula 1. Sepang regresó nueve años después con un asfalto abrasivo, mucha degradación, algún quebradero de cabeza para equipos y pilotos y, finalmente, una carrera difícil de olvidar. Y para Carlos Sainz, ahí está precisamente la gracia.

El trazado malasio entró a última hora en el calendario para albergar el Gran Premio de Bahrein y recordó rápidamente por qué dejó un vacío cuando desapareció después de 2017. El domingo hubo de todo, empezando por un esperpéntico procedimiento de salida condicionado por los problemas de software de los nuevos monoplazas y por el diluvio que cayó sobre Sepang, pero nada de aquello tuvo que ver con la calidad del circuito.

Una vez pudo correr la Fórmula 1, Sepang hizo el resto.

Y eso pese a que durante el viernes una de las grandes quejas había sido precisamente su asfalto. La superficie extremadamente abrasiva generó una degradación muy elevada e incluso comenzó a levantarse en algunos puntos, obligando a los equipos a enfrentarse a algo cada vez menos habitual: un circuito que no se dejaba domesticar fácilmente.

Sainz, sin embargo, no lo considera necesariamente un problema. "Creo que el asfalto le da carácter al circuito, creo que le da un toque de degradación, de hacerle un circuito un poco más especial que los demás, que son asfaltos nuevos con mucho grip", explicó el madrileño después de la carrera.

Y remató sin demasiadas dudas: "Es un circuitazo, un circuitazo de Fórmula 1".

Sainz reivindica una generación de circuitos

La reflexión de Sainz fue más allá de Sepang. El español echó la vista atrás para comparar distintas generaciones de trazados y recordó una época en la que aparecieron circuitos permanentes como el propio Sepang, Shanghai o Istanbul Park, pistas modernas para su tiempo pero con personalidad propia.

"La Fórmula 1 tuvo una época muy buena", aseguró antes de mencionar Sepang, Estambul y China como ejemplos de aquella hornada de circuitos que disfrutaba pilotando.

Después, según Sainz, llegó una etapa bastante menos inspirada.

"Luego de repente salieron los Sochi, los Abu Dhabi, que no nos gustaron a nadie", afirmó, antes de colocar a Austin como una de las excepciones posteriores: "Luego se hizo Austin, que es un circuitazo".

Sepang fue precisamente uno de los primeros grandes proyectos de Hermann Tilke y acogió la Fórmula 1 entre 1999 y 2017 antes de este inesperado regreso de 2026.

Y después de un fin de semana en el que su asfalto, su climatología, su degradación y sus curvas volvieron a complicarle la vida a todo el mundo, Sainz resumió el debate en cinco palabras:

"Sepang es de los buenos".