La Fórmula 2 presenta su calendario 2027: fechas, nuevos circuitos y cambios

La Fórmula 2 ya tiene hoja de ruta para 2027. La principal categoría de promoción hacia la Fórmula 1 ha presentado un calendario que volverá a contar con 14 rondas, como en 2026, aunque con bastantes cambios tanto al inicio como durante la segunda mitad de la temporada.

El campeonato arrancará el fin de semana del 12 al 14 de marzo en Bahrein y concluirá nueve meses después, del 10 al 12 de diciembre en Abu Dhabi, recuperando así dos citas que tuvieron que desaparecer de manera excepcional del calendario de 2026.

Pero no son las únicas novedades. México y Turquía se incorporan al campeonato, Canadá mantiene su sitio después de estrenarse en 2026 y, por contra, desaparecen Miami, Barcelona, Spa-Francorchamps y Hungría.

Será además una temporada especialmente importante para la Fórmula 2, ya que los pilotos estrenarán la nueva evolución del monoplaza de la categoría para el ciclo 2027-2029.

Calendario de Fórmula 2 2027: fechas y circuitos

Después de una temporada 2026 completamente alterada por la cancelación de las primeras pruebas en Oriente Medio, la Fórmula 2 recuperará en 2027 un comienzo mucho más reconocible.

Sakhir abrirá el campeonato del 12 al 14 de marzo y Yeda llegará inmediatamente después, una semana más tarde. Tras ese primer doblete, la parrilla viajará hasta Melbourne, que será la tercera ronda del campeonato del 2 al 4 de abril.

Ahí llegará uno de los primeros grandes parones del curso, ya que la F2 no volverá a competir hasta el 21-23 de mayo en Montreal. Canadá conserva así su sitio después de haberse incorporado de emergencia al campeonato en 2026 junto a Miami para sustituir las carreras canceladas de Bahrein y Arabia Saudí.

Mónaco será la siguiente parada, del 4 al 6 de junio, antes de otro mes sin competición. El bloque previo al verano lo formarán Silverstone y el Red Bull Ring en dos fines de semana consecutivos, el 2-4 y el 9-11 de julio respectivamente.

Después llegará el gran parón veraniego. La competición regresará casi dos meses más tarde con otro doblete, Monza-Madring, los fines de semana del 3-5 y 10-12 de septiembre.

Bakú abrirá la siguiente secuencia el 24-26 de septiembre y, apenas cinco días después de abandonar Azerbaiyán, los equipos tendrán que estar preparados para una de las principales novedades del año: Istanbul Park, del 1 al 3 de octubre.

México llegará a finales de octubre antes de otro largo descanso y, como ya es habitual, Qatar y Abu Dhabi cerrarán la temporada en fines de semana consecutivos en diciembre.

¿Qué nuevos circuitos habrá en la F2 en 2027?

Dos incorporaciones destacan especialmente en el calendario de la Fórmula 2 para 2027: Istanbul Park y el Autódromo Hermanos Rodríguez de México.

Turquía se incorpora coincidiendo con el regreso del Gran Premio turco al calendario de la Fórmula 1 y situará a la F2 en Istanbul Park justo después de Bakú.

Más significativa todavía será la llegada a Ciudad de México, ya que supondrá la primera visita de la Fórmula 2 a Latinoamérica.

Después de que la categoría cruzara el Atlántico en 2026 para correr en Miami y Canadá, el éxito de la cita de Montreal ha permitido que Canadá permanezca en el calendario, mientras que México ocupará ahora el otro hueco americano.

"La incorporación de Ciudad de México a nuestro calendario de FIA Fórmula 2 de 2027 acercará la categoría a nuevos públicos y reforzará su posición como plataforma global para la próxima generación de talentos de Fórmula 1", explicó Bruno Michel, CEO de Fórmula 2 y Fórmula 3.

"Estoy deseando que los aficionados mexicanos que asistan al GP de México puedan disfrutar de nuestras carreras en directo en este gran circuito", añadió.

¿Qué carreras desaparecen del calendario de F2 en 2027?

Para que el campeonato siga teniendo 14 rondas, cuatro circuitos presentes en 2026 desaparecerán de la programación: Miami, Barcelona, Spa-Francorchamps y Hungaroring.

Bahrein y Arabia Saudí recuperan los huecos que perdieron en 2026, mientras que Turquía y México completan las cuatro incorporaciones.

La ausencia de Barcelona provoca además que Madring sea la única ronda española de Fórmula 2 en 2027, después de que en 2026 España contara con dos citas, en el Circuit de Barcelona-Catalunya y Madrid.

Miami, por su parte, no continúa después de haber entrado como solución excepcional por las cancelaciones de Oriente Medio. Canadá sí ha logrado consolidarse en el calendario.

También llaman especialmente la atención las salidas de Spa-Francorchamps y Hungaroring, dos circuitos tradicionales de la gira europea de la categoría.

¿En qué carreras coincidirán la F2 y la F3 en 2027?

La Fórmula 2 y la Fórmula 3 volverán a compartir buena parte de su calendario en 2027. De hecho, las 10 rondas que forman la temporada de F3 coincidirán también con fines de semana de Fórmula 2, siempre como categorías soporte de la Fórmula 1.

Ambos campeonatos arrancarán juntos con un intenso bloque de tres citas consecutivas en Bahrein, Arabia Saudí y Australia. Después volverán a encontrarse en Canadá y Mónaco, antes de compartir también las rondas de Silverstone y Austria en julio.

Tras el parón veraniego, F2 y F3 coincidirán nuevamente en Monza y Madring, antes de disputar juntos en Istanbul Park su última cita compartida del curso.

Por lo tanto, estas serán las 10 carreras en las que coincidirán F2 y F3 en 2027:

Fecha Gran Premio Circuito 12-14 de marzo Bahrein Sakhir 19-21 de marzo Arabia Saudí Yeda 2-4 de abril Australia Albert Park 21-23 de mayo Canadá Circuit Gilles-Villeneuve 4-6 de junio Mónaco Montecarlo 2-4 de julio Gran Bretaña Silverstone 9-11 de julio Austria Red Bull Ring 3-5 de septiembre Italia Monza 10-12 de septiembre España Madring 1-3 de octubre Turquía Istanbul Park

A partir de ahí, los caminos se separarán. La temporada de Fórmula 3 terminará en Turquía, mientras que a la F2 todavía le quedarán cuatro rondas: Bakú, Ciudad de México, Qatar y Abu Dhabi.

Esto hace que la F2 dispute 14 rondas frente a las 10 de la F3, con cuatro fines de semana en los que será la única de las dos categorías de promoción presentes junto a la Fórmula 1.

Cinco dobletes y ningún triplete en el calendario de F2 2027

La distribución de las 14 rondas dejará cinco parejas de fines de semana consecutivos, pero ningún triplete.

El primero llegará nada más empezar con Bahrein-Arabia Saudí. En julio se disputará el doblete Silverstone-Red Bull Ring, mientras que septiembre tendrá dos secuencias especialmente intensas: primero Monza-Madring y posteriormente Bakú-Istanbul Park.

El quinto y último será el tradicional cierre de temporada entre Losail y Yas Marina.

Entre esos bloques habrá, sin embargo, varios parones importantes. La F2 estará casi siete semanas sin competir entre Australia y Canadá y volverá a afrontar una pausa cercana a los dos meses entre Austria y Monza.

Un calendario nuevo para estrenar también el F2 de 2027

Los cambios de circuitos no serán la única novedad de la próxima temporada. La Fórmula 2 estrenará en 2027 la evolución de su monoplaza para el ciclo que abarcará también 2028 y 2029.

La categoría ha apostado por mantener la base del actual chasis Dallara para contener costes, pero introducirá unos alerones delantero y trasero completamente rediseñados, con el objetivo de facilitar que los coches puedan seguirse más de cerca y favorecer los adelantamientos.

También llegará una importante novedad con el sistema de arranque a bordo, que permitirá a un piloto volver a poner en marcha su coche después de un trompo o un calado sin necesitar asistencia exterior.

Se mantiene el motor Mecachrome turboalimentado de 3,4 litros y también continuará el combustible sostenible de Aramco, mientras que Pirelli seguirá como suministrador único de neumáticos.

El nuevo coche y un calendario profundamente renovado abrirán así una nueva etapa para la Fórmula 2 en 2027, con 14 rondas repartidas entre marzo y diciembre y dos nuevos destinos en Turquía y México.