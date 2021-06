Sainz lamenta no tener rebufo y que "siempre se choque el de delante"

Fue, probablemente, la sesión de clasificación más loca de los últimos tiempos. Con nada menos que cuatro banderas rojas y cinco accidentes, la lucha por la pole position en Azerbaiyán duró casi hora y media y al final, la Diosa Fortuna jugó su papel.

Carlos Sainz no tuvo rebufo en su primer intento en la Q3, donde su compañero Charles Leclerc aprovechó ir detrás de Lewis Hamilton para sumar su segunda pole position consecutiva y luego, cuando intentaba mejorar, se topó con un accidentado Yuki Tsunoda y se salió de pista.

El madrileño, evitando impactar contra el japonés, no trazó la curva 3 y trompeó en la escapatoria, dañando el alerón delantero de su Ferrari. La bandera roja que sacaron los comisarios puso fin a la clasificación y en la mañana del domingo su equipo podrá arreglar su monoplaza para salir a la carrera.

"Obviamente no es lo ideal ver a alguien tener una bloqueada tan grande y chocarse delante tuyo", comenzó Sainz a los micrófonos de DAZN tras bajarse del coche. "Por supuesto que mi intención no era chocarme yo mismo, pero al final estás en tu vuelta buena de clasificación, vas a frenar tarde y de repente ves que el otro se ha chocado y dudas si hacer la curva e intentar que no haya una bandera roja".

"Pero rápidamente la iba a haber de todos modos, así que... Es lo que hay, son dos situaciones consecutivas muy comprometidas, muy difíciles de aceptar. Esto muy cansado de que siempre el coche que va delante de mí se choque, pero es lo que hay y hay que intentar pasar página y ver qué podemos hacer para mañana".

Tras un GP de Mónaco donde prácticamente acababas en la posición que salías, el circuito urbano de Bakú permite adelantar. Sainz partirá en tercera fila, junto a Pierre Gasly, pero no se mostró muy optimista: "Se pude adelantar, pero para nosotros es difícil. El viernes intenté seguir a un par de coches y en el long run no les pude pasar, así que tampoco espero que en la carrera sea una fiesta de adelantamientos".

Por segundo sábado de clasificación consecutivo, Carlos ha visto cómo su vecino de box se llevaba la pole y él no podía mejorar por un accidente de un tercero. "Me da rabia que otra vez iba mejorando en las dos primeras curvas, antes de la curva que es donde hubo el accidente, y que hoy había la posibilidad de luchar la pole y luchar por esa posición... Pero en el fondo de un poco igual, porque cuando Yuki se salió, habría tenido que levantar al pasar esa curva".

Los rebufos fueron clave este sábado. Leclerc se impuso al rodar detrás de Hamilton y el británico fue segundo gracias a ir detrás de Bottas.

"En el primer intento de la Q3 me ha faltado el rebufo, que es lo que ha tenido Charles y lo que le ha dado la pole, pero es lo que hay".

Ante la pregunta de si en el segundo intento iba a poder disfrutar él de esa ventaja, explicó: "Ahí se hace trenecito. Lo que no esperábamos es que Bottas casi se frenara en medio del circuito. Creíamos que eso estaba prohibido, porque la FIA nos había avisado de que teníamos que hacer un tiempo reglamentario en el outlap y creo que hay bastantes coches que no lo han cumplido".

"Se ha creado un atasco tremendo en las últimas tres curvas del outlap y a partir de ahí yo he tenido que ir frenando en casi toda la recta para no empezar la vuelta demasiado cerca de Yuki. Íbamos todos preparando la vuelta y en la recta iba yo frenando para abrir hueco con Tsunoda. Y empecé la vuelta demasiado cerca de ese coche. Pero bueno, es lo que hay y hay que intentar aprender de ello".

Por último, de cara a la carrera, Sainz pide que haya acción para poder aprovechar el buen ritmo del Ferrari SF21: "Esperemos que pasen cosas, porque creo que tenemos ritmo para podio. Los dos Red Bull son los que mas rápido van sobre todo en ritmo de carrera. Pero creo que si jugamos bien nuestras cartas podemos intentar una remontada".

Las mejores fotos de Carlos Sainz en el GP de Azerbaiyán 2021 de F1

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, en pits en la FP3 2 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21,en pits en la FP3 3 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 4 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 5 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 6 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 7 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 8 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF21 9 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 10 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari, Sebastian Vettel, Aston Martin 11 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 12 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 13 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 14 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 15 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 16 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 17 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 18 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 19 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 20 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 21 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 22 / 31 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Mick Schumacher, Haas VF-21, y Esteban Ocon, Alpine A521 23 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1, Daniel Ricciardo, McLaren y Carlos Sainz Jr., Ferrari 24 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren y Carlos Sainz Jr., Ferrari 25 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren y Carlos Sainz Jr., Ferrari 26 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 27 / 31 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari 28 / 31 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari 29 / 31 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari y Lance Stroll, Aston Martin 30 / 31 Foto de: FIA Pool Sergio Perez, Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari y Lando Norris, McLaren 31 / 31 Foto de: FIA Pool