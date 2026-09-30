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La última victoria de Michael Schumacher en F1

Michael Schumacher logró un 1 de octubre su última victoria en la Fórmula 1 en el GP de China, con Ferrari y por delante de los Renault de Alonso y Fisichella.

Sergio Lillo
Sergio Lillo
Editado:
Shanghai 2006

El Gran Premio de China de antes no es el de ahora. Ni el de ahora el de antes. La cita con Shanghai tenía lugar a finales de temporada, cuando los títulos suelen decidirse. Y el 1 de octubre de 2006, dos gigantes de la Fórmula 1 se jugaban la corona. El señor de las estadísticas y un joven asturiano.

Aquel fin de semana Michael Schumacher llegaba con dos puntos de desventaja frente a Fernando Alonso y su R26. Su sexto puesto en parrilla después de una clasificación bajo mojado no auguraba más que el aumento de la ventaja del asturiano con Japón y Brasil solo por delante, pero del alemán siempre se podía esperar algo más. Y esta vez las esperanzas no defraudaron.

Schumacher aguantó sexto bajo condiciones de intermedios hasta que en la vuelta siete superó al Honda de Barrichello, hasta hacía unos meses su compañero de equipo. Cinco vueltas más tarde haría lo mismo con el otro Honda de Jenson Button. Pero por delante Fernando Alonso abría vuelta tras vuelta un hueco que llegó a ser de 20 segundos respecto a su compañero Giancarlo Fisichella.

Alonso y Renault decidieron mantener las ruedas traseras, que se habían convertido en slicks después del desgaste inicial a medida que se secó el circuito, en su primera parada en boxes, lo que dio lugar al adelantamiento de Schumacher en la vuelta 30.

El alemán no cometió ni un solo error. La estrategia de Ferrari funcionó a la perfección y el carril seco del circuito de Shanghai comenzó a ver pasar una mancha roja imparable vuelta tras vuelta. La misma que se encontró Giancarlo Fisichella a 15 del final tras salirse en la curva 1. Schumacher se lanzó al interior de la complicada sucesión de vértices y dejó atrás al italiano, que finalmente perdería la posición con un Alonso que buscó la épica o el fallo del alemán en los últimos compases.

La del Gran Premio de China 2006 fue la última de la leyenda. Fue la recta final del segundo título de Fernando Alonso con Renault y la lucha a todo o nada con solo dos carreras por delante y los mismos puntos [116] en el casillero. China fue la victoria 91 del siete veces campeón del mundo. Una era llegaba a su fin.

Más de Schumacher:

Revive el Gran Premio de China de 2006 de Fórmula 1 en imágenes: 

Parrilla de salida esperando la luz verde
Acción de la arrancada
Inicio: Rubens Barrichello y Michael Schumacher
Michael Schumacher
Fernando Alonso
Fernando Alonso delante de Giancarlo Fisichella y Michael Schumacher
Fernando Alonso delante de Michael Schumacher y Giancarlo Fisichella
Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella
Fernando Alonso y Michael Schumacher
Giancarlo Fisichella delante de Michael Schumacher
Giancarlo Fisichella delante de Fernando Alonso y Michael Schumacher
Michael Schumacher supera a Fernando Alonso
Rubens Barrichello y Michael Schumacher
Un comisario recoge algunos restos en el circuito
Miembros del equipo Ferrari listos para una parada en boxes
Michael Schumacher bajo la bandera a cuadros
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Michael Schumacher
Michael Schumacher
Michael Schumacher, Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella
Podio: El ganador de la carrera, Michael Schumacher, lo celebra con Chris Dyer
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