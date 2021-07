Sainz, top 5 en Austria "Esto empieza a ser lo que quiero en F1"

Carlos Sainz completó un domingo sensacional en el GP de Austria, su novena carrera como piloto Ferrari, después de haber arrancado 10º en parrilla tras la sanción a Sebastian Vettel en la tarde del sábado.

El español optó por montar el duro (blanco), algo que solo Kimi Raikkonen (16º) repitió en los primeros compases de la carrera, a 71 vueltas. Como era de esperar, Sainz perdió varias posiciones en la salida y cayó al 13º puesto tras la primera vuelta, tras perder posición con Vettel, Leclerc y Ricciardo.

A partir de ahí, todo se estabilizó, hasta que en la vuelta 12 Sainz adelantó a Russell para colocarse 12º. Pero el español y Ferrari confiaban en su ritmo y poco a poco fue ganando posiciones cuando el resto paró, llegando a colocarse quinto cuando Norris, Ricciardo y Leclerc pararon.

Finalmente, el español cambió a los medios (amarillos) en la vuelta 49 y salió noveno por detrás de Tsunoda, pero adelantó pronto al japonés para recuperar el octavo lugar. A cinco vueltas del final adelantó a Leclerc y luego se lanzó a por Ricciardo, al que consiguió pasar en la última vuelta con una brillante maniobra para ser sexto.

"Ha sido una carrera luchada, bastante más sufrida de lo que me esperaba con el neumático duro, sobre todo al principio. En la salida, la verdad es que tenía cero agarre en comparación con los demás que iban con el blando y el medio. Pero he conseguido mantener la calma y con ello he logrado alargar mucho el primer relevo y me ha dado la opción de montar el medio e ir a por todas", aseguró el español en los micrófonos de DAZN F1.

"La verdad es que en la segunda mitad de carrera me he divertido, porque en la primera pensaba que no estábamos haciendo mucho, pero al final ha funcionado".

Sainz reconoce que su arriesgada estrategia funcionó, aunque no las tenía todas consigo en los momentos previos a la parada en boxes.

"Ha funcionado. La verdad es que cuando estaba aún en la 48 todavía sin haber parado, pensaba que a ver si salía un Safety Car, porque no veía que fuera a funcionar. Luego puse la media y aunque era usada he encontrado un muy buen ritmo y tirarme a por Charles, Daniel y Checo y he podido pasarles. Ha sido divertido, sobre todo ver que la estrategia y el ritmo van mejorando carrera a carrera y que poco a poco empiezo a ser más el Carlos que es capaz de hacer esto los domingos", reflexionó.

Sobre su batalla final con Ricciardo, al que pasó en la penúltima vuelta, Sainz profundizó en Sky F1: "Sí, no es un coche fácil de adelantar ese McLaren. Es muy rápido en la aceleración, vi a Charles antes que yo sufriendo para pasar. Es muy difícil para nosotros alcanzarlos en la recta, pero me las arreglé para arriesgar mucho en la tercera curva por el interior, conseguí un poco de aire limpio y conseguí una buena tracción".



Vídeo: el adelantamiento final de Sainz a Ricciardo en Austria

Cuando se le sugirió si es ahora cuando realmente empieza sentirse a gusto con el mono rojo de Maranello, Sainz dejó claro que la tendencia es positiva y que empieza a estar donde quiere en este 2021.

"No me hubiese gustado sufrir tanto en la salida. Buah... no sabía que la dura iba a costar tanto, pero a parte de eso hemos conseguido mantener la calma y ya son dos careras consecutivas sacando el máximo del coche y esto empieza a ser ya más lo que voy esperando hacer", concluyó.

(Mira cómo fue el intercambio de posiciones durante toda la carrera del GP de Austria 2021 de F1)

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Austria 2021 de F1

