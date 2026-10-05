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Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Sin radio y en pleno caos de la F1: Lawson revela cómo sobrevivió a Sepang

Liam Lawson vivió la caótica vuelta de formación en Malasia sin radio: "Nunca había estado tan solo" y se mostró "muy satisfecho" con su séptima posición

Sönke Brederlow Jake Boxall-Legge
Publicado:
Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La alocada vuelta de formación previa al Gran Premio de Bahrein en Malasia, en la que varios pilotos de Fórmula 1 se quedaron sin potencia debido a un problema de software, provocó un auténtico caos. Y precisamente en ese momento, la radio del piloto de Racing Bulls Liam Lawson dejó de funcionar.

"La verdad es que no tenía radio, y ya sabía antes de la vuelta de formación que no funcionaba", reveló el neozelandés sobre la falta de comunicación con su equipo. "Así que estaba muy estresado, porque especialmente con el coche de este año hay muchísimos procedimientos que tienes que seguir".

Que justo en ese momento, cuando la radio no funcionaba, apareciera además el extraño problema de software fue una coincidencia especialmente desafortunada. "Literalmente no tenía ni idea de lo que estaba pasando", describió Lawson. "No sabía qué modo tenía que seleccionar".

El piloto de Racing Bulls arrancó desde la undécima posición y rápidamente se dio cuenta de que algo no iba bien. "Tuve que mirar el panel de mi equipo al pasar por delante del muro para saber qué cambio concreto tenía que hacer en los interruptores", explicó el piloto de 24 años. "Fue muy estresante y creo que nunca me había sentido tan solo".

"Y, por supuesto, fue muy confuso cuando todos los coches empezaron a ir más despacio, pero yo no podía hablar con el equipo", recordó Lawson. "No sabía si podía adelantar o lo que fuera. Simplemente reinaba una enorme confusión".

Liam Lawson, "muy feliz y orgulloso" en Malasia

Por suerte para el piloto de Racing Bulls, el procedimiento de salida fue abortado y todos los coches regresaron inicialmente al pit lane. Allí también pudieron solucionar definitivamente el problema de radio y, a partir de entonces, el inicio de la carrera fue de ensueño para Lawson.

El piloto de 24 años remontó desde la undécima posición de la parrilla hasta colocarse cuarto y llegó a luchar con Max Verstappen, de Red Bull. "Saliendo desde donde salía, no esperaba estar luchando con Max en la curva 1, pero el coche funcionó genial", afirmó Lawson.

"Estoy muy feliz y orgulloso del equipo", añadió el neozelandés, que tomó la salida con neumáticos intermedios. "Hoy tomamos exactamente las decisiones correctas con los neumáticos, aunque, sinceramente, hubo momentos en los que dudé de ellas".

"También teníamos un coche bastante rápido; especialmente nuestro segundo stint fue muy fuerte". Aunque durante el transcurso de la carrera los dos pilotos de Ferrari, Isack Hadjar (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren) terminaron adelantándole, Lawson logró sacar el máximo partido posible con la séptima posición.

"Al final, obviamente, también tuvimos bastante suerte", reconoció el piloto de Racing Bulls, en referencia especialmente al abandono del Mercedes de George Russell y al error del campeón del mundo Lando Norris con el McLaren. Poco antes del final, Lawson ocupaba todavía la novena posición.

El único adelantamiento que el piloto de 24 años lamentó fue el de Piastri. "Realmente no me defendí con demasiada dureza antes de la curva 4; simplemente frené un poco antes porque esperaba que fueran bastante más rápidos", explicó. "Pero al final tampoco consiguieron alejarse tanto de nosotros".

Aun así, Lawson se mostró "satisfecho" con la séptima posición, especialmente porque Alpine volvió a quedarse sin puntos en Malasia. "Ya son dos fines de semana de carrera en los que ellos han sido algo más rápidos que nosotros, pero aun así hemos conseguido sumar más puntos", recordó el piloto de Racing Bulls. "Así que, en ese sentido, estoy realmente muy satisfecho".

 

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