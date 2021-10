Sainz: "Ya son varios errores en boxes muy seguidos..."

El domingo de Carlos Sainz en Austin volvió a estar condicionado por una mala parada en boxes de Ferrari, que le impidió luchar por el quinto puesto final ante el McLaren de Daniel Ricciardo. El español mantuvo un intenso duelo con el australiano desde la salida, de hecho llegaron a tocarse, pero finalmente tuvo que claudicar ante él y ante el Mercedes de Bottas para acabar 7º.

El español no completó su mejor arrancada y se las tuvo tiesas con Ricciardo en las primeras curvas, e incluso tuvo que hacer frente a un doble ataque de los McLaren en la curva 12. Ahí, tras una maniobra agresiva de Norris, se tuvo que ir por fuera y dejó pasar al australiano cuatro curvas más tarde, siendo sexto en el primer paso por meta.

Luego, en la vuelta 10, su ingeniero le dijo por radio que tenía que dejar pasar a Norris por ese ataque del inicio de la carrera, a lo que el piloto respondió que no, que ya había dejado pasar a Ricciardo en el primer giro.

Sainz hizo su primera parada en la vuelta 12, y pronto empezó a pegarse al australiano de McLaren, al que sin embargo no logró adelantar. Así, en la vuelta 30 paró de nuevo para intentar el undercut, pero Ferrari volvió a fallar con un pitstop de 6,5 segundos por un problema para sacar la rueda trasera derecha.

La crónica: Verstappen y Red Bull hacen hincar la rodilla a Hamilton en su segunda casa

"Ha sido una mala carrera, desde la salida se ha complicado todo. Cuando tenía que ir al ataque con el blando al final me he tenido que ir defendiendo de los McLaren porque he tenido mucho patinaje, quizás he querido salir demasiado bien y me ha costado la salida. Luego ha habido un malentendido con ellos, he dejado pasar a uno después de haberles aguantado toda la primera vuelta, pero claro tampoco iba a dejar pasar a los dos. Un poco confuso todo eso", comentó en los micrófonos de DAZN F1.

"Después le he podido volver a adelantar, he logrado hacer durar el blando bastante, igual que el medio, así que en ese sentido iba contento. Pero otro pitstop malo no nos ha permitido hacer el undercut a Ricciardo y a partir de ahí, toda la carrera detrás de él. Conseguía apretar una vuelta, pero con el calor que hace, la rueda se sobrecalentaba y no podía seguir apretando".

Precisamente, con el de McLaren llegó a tocarse en las últimas vueltas, cuando intentó pasarle por fuera y el australiano alargó su trazada, golpeándose rueda con rueda. Esto provocó daños en el alerón delantero del Ferrari y Sainz perdió ritmo, llegando a ceder la sexta plaza ante Bottas en la penúltima vuelta.

El toque con Ricciardo

"Claramente el que va por fuera tiene todas las de perder y yo iba por fuera. Él aposta me ha tocado, me ha sacado, pero es lo que vemos mucho hoy en día en carrera y se lo hago yo a los demás de vez en cuando, así que tampoco pasa nada. Hemos dicho que esto más o menos está permitido, aunque al límite de la legalidad, así que nada que decir", opinó sobre el incidente.

"Lo que nos ha costado ha sido el pitstop malo, que no hemos podido completar un undercut que estaba prácticamente hecho con uno decente. El caso es que ya son dos o tres muy seguidos, pero bueno, es lo que hay", concluyó.

Atento a cómo está el campeonato 2021 a falta de cinco carreras Así queda el mundial 2021 tras el GP de Estados Unidos

(Mira las mejores fotos de Carlos Sainz en el GP de Estados Unidos antes de seguir leyendo)

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, and Valtteri Bottas, Mercedes W12 1 / 32 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, y Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari, y Fernando Alonso, Alpine F1 3 / 32 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 4 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 5 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 6 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 7 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 8 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, en boxes durante los entrenamientos 9 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 10 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 11 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 12 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 13 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 14 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 15 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alerón trasero del coche de Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 16 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 17 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 18 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 19 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 20 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 21 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 22 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 23 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 24 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 25 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 26 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 27 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 28 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr, Ferrari 29 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 30 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 31 / 32 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 32 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images