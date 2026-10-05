Red Bull admite el temor que tenía antes de volver a ganar: "Pensábamos que podía pasar"

La victoria de Sepang quedará marcada como una fecha especial en la historia de Red Bull. No solo porque Max Verstappen devolvió al equipo a lo más alto del podio, sino porque, por primera vez, el triunfo llegó con una unidad de potencia diseñada y fabricada en Milton Keynes.

Es la culminación de un desafío que comenzó hace cinco años, cuando Red Bull decidió dar un paso que muchos en el paddock consideraron casi una locura: pasar de ser cliente de un motorista a convertirse en un fabricante completo, creando prácticamente desde cero una estructura capaz de competir contra compañías que llevan más de medio siglo diseñando motores.

Laurent Mekies no ocultó la importancia del hito alcanzado en Malasia. "Lo de ayer es el premio a cinco años de un trabajo fenomenal. Sentimos que el motor es una parte fuerte de nuestro paquete y, sin duda, nos ayuda en circuitos como Bakú o Malasia".

Sin embargo, el jefe de equipo de Red Bull quiso destacar un aspecto importante. En la Fórmula 1 actual, separar la contribución de la unidad de potencia de la del monoplaza se ha vuelto prácticamente imposible.

Foto de: Ashwith S Pai

"Hoy en día todo está muy integrado entre el chasis y el motor. Ganamos y perdemos juntos. Hemos visto muchos progresos en ambos frentes y hay mucho más que la simple potencia o la carga aerodinámica. Se trata de integración, de conseguir extraer todo del paquete en cualquier condición, tanto en seco como en mojado".

Probablemente, este sea el pasaje que mejor refleja la magnitud del proyecto de Red Bull. El RB22 que ganó en Sepang no dispone simplemente de un motor fabricado en casa: es el resultado de una estructura que ha ido acercando progresivamente las dos áreas técnicas del equipo, la del chasis y la de la unidad de potencia.

"Me quito el sombrero ante todos los que están en Milton Keynes —continuó Mekies—. Es increíble que, después de solo cinco años de trabajo entre bastidores, hayamos conseguido ganar. Deben estar muy orgullosos de la enorme contribución que han hecho a esta victoria".

El triunfo en Malasia adquiere todavía más valor teniendo en cuenta desde dónde partió Red Bull al comienzo de la temporada. Mekies recordó que inicialmente estaban a más de un segundo y que la fase más complicada de la remontada parecía ser precisamente la última.

"Empezamos con mal pie, pero obviamente nadie iba a esperarnos. Haber comenzado a más de un segundo y haber llegado hasta donde estamos hoy creo que está muy en el ADN de Red Bull: tener un desarrollo muy fuerte durante la temporada".

En un momento determinado, dentro del equipo existía la convicción de que recuperar las últimas tres décimas sería especialmente complicado.

Foto de: Srinivasa Krishnan

"Pensábamos que existía la posibilidad de quedarnos estancados a unas tres décimas de los mejores coches. Sin embargo, los chicos han hecho un trabajo increíble, tanto en el chasis como en la unidad de potencia, y han conseguido recuperar precisamente esas últimas tres décimas que considerábamos las más difíciles".

La actualización introducida en Bakú contribuyó al salto de calidad, pero Mekies no quiere señalarla como el momento exacto del punto de inflexión. Fue, más bien, otra pieza de un proceso que había comenzado mucho antes.

"No estábamos esperando una actualización mágica que de repente fuera a darnos rendimiento. Sabíamos que teníamos desarrollos en camino y que Bakú sería el último. Era simplemente la continuación del proceso de desarrollo del coche".

Hay, además, otro aspecto interesante en el trabajo realizado sobre la unidad de potencia. Red Bull había cuestionado las evaluaciones iniciales de la FIA relativas al ADUO, al considerar que la metodología utilizada no representaba correctamente el panorama de rendimiento. Las conversaciones con la Federación continúan de cara a 2027, pero Mekies explicó que en Milton Keynes decidieron rápidamente centrar sus esfuerzos en aquello que sí podían controlar.

"Hemos presentado nuestros argumentos y explicado por qué, en nuestra opinión, esas evaluaciones no reflejaban correctamente la situación. Estamos hablando con la FIA sobre cómo mejorar la metodología para el próximo año. Pero, llegado cierto punto, preferimos reducir el ruido y concentrarnos en las carreras".

Una frase resume bien la filosofía adoptada por Red Bull: "Preferimos encontrarnos en la situación de tener un motor fuerte sin ADUO que tener un motor débil y poder reclamar el ADUO".

La congelación del hardware no significa, de hecho, que el desarrollo de la unidad de potencia se haya detenido. Al contrario, especialmente para un fabricante en su primer año de actividad, siguen existiendo numerosas áreas en las que trabajar.

Red Bull Ford Powertrains Foto di: Red Bull Content Pool

"El ADUO intenta, de alguna manera, estimar la potencia máxima del motor de combustión, pero existe una enorme cantidad de otros factores de rendimiento que pueden desarrollarse y mejorarse. Los chicos han hecho un trabajo enorme con el paquete, la manejabilidad, las ventanas de funcionamiento y muchos otros aspectos".

"Hay una enorme labor de desarrollo entre bastidores incluso cuando no puedes modificar el hardware. Y creo que eso es especialmente cierto en nuestro caso, al estar en nuestro primer año".

Sepang, por tanto, no representa únicamente el momento en el que Red Bull Powertrains pudo inscribir su nombre entre los ganadores de la Fórmula 1. También confirma una progresión que Mekies considera evidente desde hace varias carreras.

"La tendencia ya estaba clara antes de la primera victoria, con Monza, Madrid y Bakú. Ahora sabemos igualmente bien cuántos pasos nos quedan todavía por dar para poder aspirar a ganar con mayor regularidad".

El primer objetivo, sin embargo, ya se ha cumplido. Y probablemente mucho antes de lo que habría sido razonable exigir a una estructura que, hace cinco años, ni siquiera existía.

Red Bull construyó su departamento de motores partiendo desde cero, afrontó el primer año de la nueva era técnica contra fabricantes con décadas de experiencia y, en apenas la decimosexta carrera de su historia como motorista, ya ha ganado un Gran Premio.