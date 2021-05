Sainz, enfadado con el 4º en Mónaco: "Os podéis imaginar la rabia que tengo"

Durante todo el fin de semana Carlos Sainz y Ferrari habían mostrado poder luchar por la pole con Mercedes y Red Bull, y en la clasificación no dieron un paso atrás.

El madrileño y su compañero Leclerc fueron rápidos al instante en cada salida a pista, y llegaron sin problemas a la definitiva Q3. Ahí, el monegasco fue el más rápido en el primer intento, y Sainz se quedó a dos décimas después de un mejorable tercer sector.

Aún quedaba tiempo para un intento definitivo, y Sainz y Verstappen iban con todo a por la pole. El español no mejoró en el primer sector, pero ni siquiera pudo completar vuelta porque Leclerc sufrió un accidente en la zona de la Piscina, provocando una bandera roja que dio por terminada la sesión y arruinó cualquier intento final.

"No ha habido esa posibilidad, y por eso os podéis imaginar la rabia que tengo", decía, visiblemente molesto, a los micrófonos de DAZN F1. "En la primera oportunidad que tengo de hacer la pole en toda mi carrera, ni siquiera poder intentarlo...".

El mejor puesto de Sainz en parrilla en la Fórmula 1 fue el tercero en el GP de Italia y el GP de Estiria 2020. Sin la vuelta definitiva, no pudo ni igualarlo, ya que Valtteri Bottas le robó la tercera plaza y tendrá que salir cuarto.

"Tenía ritmo hoy de sobra para hacer un 1:10.1 o a 1:10.2, no lo he podido hacer", aseguraba Sainz. La pole de Leclerc en el GP de Mónaco fue en 1:10.346. El #55 explicó lo que falló en las primeras vueltas de la ronda final: "En la primera tanda de la Q3 había mucho tráfico con la gente de delante y no he podido calentar bien el neumático y el último sector quizás no ha sido el mejor".

"Pero sabía que tenía dos o tres décimas en el bolsillo para el último intento y no lo hemos podido sacar".

Es cierto que el circuito urbano de Montecarlo no es el mejor lugar para adelantar, pero saliendo cuarto, Sainz está cerca del podio. Cuando se le recordó que no parece lejano su primer podio de rojo, concluyó: "Sí, pero no me importa, estoy muy cabreado, como os podéis imaginar".

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Mónaco 2021 de F1

