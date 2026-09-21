Los coches de Fórmula 1 han cambiado radicalmente a lo largo de la historia, y una de las mejores maneras de comprobarlo está en la báscula. De los monoplazas de apenas 450 kg de los años 60 se pasó a alcanzar un récord de 800 kg en 2025, antes de que el nuevo reglamento de 2026 intentase invertir la tendencia y devolver a la parrilla coches más pequeños y ligeros.

En 2025, el peso mínimo de los coches de F1 alcanzó precisamente esos 800 kg sin combustible, dos más que entre 2022 y 2024. El aumento estuvo relacionado con el peso mínimo correspondiente al piloto, su asiento y elementos asociados, que pasó de 80 a 82 kg en busca de un mayor bienestar para los pilotos.

Para 2026, la Fórmula 1 ha cambiado considerablemente sus reglas y también la manera de establecer el peso mínimo.

Cuando la FIA presentó inicialmente el nuevo reglamento, anunció un objetivo de 768 kg, 30 menos que los 798 kg de la generación anterior. Aquella cifra estaba formada por 722 kg correspondientes al coche y al piloto y una estimación de 46 kg para los neumáticos.

Sin embargo, el reglamento técnico definitivo de 2026 expresa ahora el límite de otra manera: el peso mínimo es de 724 kg más la masa nominal de los neumáticos durante entrenamientos y carrera, y de 726 kg más la masa nominal de los neumáticos durante la clasificación y la clasificación sprint.

En todos los casos, el peso se calcula sin combustible. Además, si cuando la FIA realiza una comprobación el monoplaza no lleva instalados neumáticos de seco, su masa se determina utilizando un juego seleccionado por el delegado técnico.

El cambio de 2026 rompe, al menos parcialmente, con décadas en las que los Fórmula 1 no habían dejado prácticamente de ganar peso.

Pero... ¿cómo queda esta nueva generación respecto a los coches que han competido desde el nacimiento del Mundial?

Así evolucionó el peso en los coches de F1 en la historia de la F1

Los modelos de aquellos años rondaban los 600-700 kg. En la foto, 1 José Froilán González en el GP de Gran Bretaña de 1951. En la foto, Giancarlo Baghetti lidera el GP de Francia con el Ferrari 156, mientras que Innes Ireland se sale de pista con el Lotus 21. En la foto, Richie Ginther, Honda, Jochen Rindt, Cooper, Jack Brabham, Brabham, Denny Hulme, Brabham, John Surtees, Cooper en el GP de México de aquel año. En la imagen, Roger Williamson con el March-Ford 731 en el GP de Holanda de aquel año. En la imagen, Alan Jones con el Williams. En la imagen, Michael Schumacher con Benetton en 1995. En la imagen, Damon Hill con el Williams FW17. En la foto, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, y Sebastian Vettel, Red Bull Racing. En la imagen, Fernando Alonso con el Ferrari F138. En la foto, Kevin Magnussen, McLaren MP4-29 Mercedes, y Jenson Button, McLaren MP4-29 Mercedes En la imagen, la parrilla en el GP de México. En la imagen, Daniel Ricciardo, con el Red Bull RB13. En la imagen, varios coches en el GP de España de aquel año. En la imagen, Carlos Sainz con el McLaren MCL34. 18

De 1950 a 1960 no hubo ninguna restricción en el peso máximo ni mínimo de los monoplazas de la Fórmula 1. Los modelos de aquellos años rondaban los 600-700 kg.

no hubo ninguna restricción en el peso máximo ni mínimo de los monoplazas de la Fórmula 1. Los modelos de aquellos años rondaban los 600-700 kg. En 1961 se estableció que los coches de F1 no podían pesar menos de 450 kg en vacío con los motores de 1,5 litros.

se estableció que los coches de F1 no podían pesar menos de 450 kg en vacío con los motores de 1,5 litros. En 1966 se introdujeron los motores de 3 litros y el peso mínimo de los coches de F1 aumentó a 500 kg.

se introdujeron los motores de 3 litros y el peso mínimo de los coches de F1 aumentó a 500 kg. En 1973 , la F1 elevó hasta los 575 kg la cifra de peso mínimo de sus coches.

, la F1 elevó hasta los 575 kg la cifra de peso mínimo de sus coches. El peso mínimo se mantuvo prácticamente invariable hasta que en 1981 se incrementó hasta los 585 kg.

se incrementó hasta los 585 kg. Las reglas posteriores y la utilización de materiales cada vez más ligeros volvieron a reducir el peso de los coches durante los años 80. A comienzos de los 90, el mínimo se situaba alrededor de los 500 kg.

En 1995 volvió a producirse un gran aumento, hasta los 595 kg, en una etapa marcada por el endurecimiento de las exigencias de seguridad.

volvió a producirse un gran aumento, hasta los 595 kg, en una etapa marcada por el endurecimiento de las exigencias de seguridad. En 2009 , los coches de F1 debían pesar al menos 605 kg.

, los coches de F1 debían pesar al menos 605 kg. En 2013 , último año de los motores V8, el peso mínimo estaba situado en 642 kg.

, último año de los motores V8, el peso mínimo estaba situado en 642 kg. Con la llegada de la nueva era turbo híbrida en 2014 , el peso mínimo aumentó de manera espectacular hasta los 691 kg.

, el peso mínimo aumentó de manera espectacular hasta los 691 kg. Solo un año después, en 2015 , un nuevo ajuste lo elevó hasta los 702 kg.

, un nuevo ajuste lo elevó hasta los 702 kg. En 2017 , la nueva normativa y la llegada de coches y neumáticos más anchos elevaron la cifra hasta los 728 kg.

, la nueva normativa y la llegada de coches y neumáticos más anchos elevaron la cifra hasta los 728 kg. En 2018 se introdujo obligatoriamente el Halo y el peso mínimo pasó a ser de 734 kg.

se introdujo obligatoriamente el Halo y el peso mínimo pasó a ser de 734 kg. Debido a la presión que sufrían los pilotos para reducir su peso, en 2019 la FIA introdujo un mínimo específico de 80 kg para el piloto y los elementos asociados. El peso mínimo total pasó a 743 kg.

la FIA introdujo un mínimo específico de 80 kg para el piloto y los elementos asociados. El peso mínimo total pasó a 743 kg. En 2020 , tras la incorporación de un segundo medidor de flujo de combustible, el peso mínimo aumentó hasta los 746 kg.

, tras la incorporación de un segundo medidor de flujo de combustible, el peso mínimo aumentó hasta los 746 kg. En 2021 , el último año de aquella generación de coches, el mínimo quedó situado en 752 kg.

, el último año de aquella generación de coches, el mínimo quedó situado en 752 kg. Para 2022 , con el nuevo reglamento técnico, las llantas de 18 pulgadas, coches más grandes y numerosas piezas más pesadas, inicialmente se fijó un mínimo de 795 kg. Era ya la cifra más elevada en la historia de la categoría.

, con el nuevo reglamento técnico, las llantas de 18 pulgadas, coches más grandes y numerosas piezas más pesadas, inicialmente se fijó un mínimo de 795 kg. Era ya la cifra más elevada en la historia de la categoría. Antes de comenzar la temporada 2022, el límite aumentó otros tres kilos, hasta los 798 kg , porque la mayoría de equipos habían construido coches por encima del peso previsto y estaban teniendo enormes dificultades para aligerarlos. Algunos llegaron incluso a retirar pintura de determinadas zonas para ahorrar unos gramos.

, porque la mayoría de equipos habían construido coches por encima del peso previsto y estaban teniendo enormes dificultades para aligerarlos. Algunos llegaron incluso a retirar pintura de determinadas zonas para ahorrar unos gramos. Para 2023 estaba previsto que los monoplazas bajasen a 796 kg, pero finalmente el peso mínimo se mantuvo en 798 kg , cifra que continuó también durante 2024.

estaba previsto que los monoplazas bajasen a 796 kg, pero finalmente el peso mínimo se mantuvo en , cifra que continuó también durante 2024. En 2025 , el mínimo aumentó hasta los 800 kg , récord histórico. El incremento estuvo relacionado con la subida de 80 a 82 kg del mínimo establecido para el piloto y los elementos asociados.

, el mínimo aumentó hasta los , récord histórico. El incremento estuvo relacionado con la subida de 80 a 82 kg del mínimo establecido para el piloto y los elementos asociados. En 2026, la Fórmula 1 ha intentado invertir la tendencia con una generación de coches más pequeños y ligeros. Aunque inicialmente la FIA presentó un objetivo de 768 kg, el reglamento definitivo establece un mínimo de 724 kg más la masa nominal de los neumáticos, o 726 kg más los neumáticos en clasificación y clasificación sprint, siempre sin combustible.