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Así cambió el peso de los coches de F1 en la historia: 200kg más en 30 años

Los monoplazas de F1 han sufrido numerosos cambios a lo largo del tiempo, a veces por imposición del reglamento. Os mostramos cómo ha variado el peso de los coches desde los inicios del campeonato hasta la actualidad.

Sergio Lillo Jose Carlos de Celis
Editado:
Los mecánicos llevan a Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, a la parrilla de salida

Los coches de Fórmula 1 han cambiado radicalmente a lo largo de la historia, y una de las mejores maneras de comprobarlo está en la báscula. De los monoplazas de apenas 450 kg de los años 60 se pasó a alcanzar un récord de 800 kg en 2025, antes de que el nuevo reglamento de 2026 intentase invertir la tendencia y devolver a la parrilla coches más pequeños y ligeros.

En 2025, el peso mínimo de los coches de F1 alcanzó precisamente esos 800 kg sin combustible, dos más que entre 2022 y 2024. El aumento estuvo relacionado con el peso mínimo correspondiente al piloto, su asiento y elementos asociados, que pasó de 80 a 82 kg en busca de un mayor bienestar para los pilotos.

Para 2026, la Fórmula 1 ha cambiado considerablemente sus reglas y también la manera de establecer el peso mínimo.

Cuando la FIA presentó inicialmente el nuevo reglamento, anunció un objetivo de 768 kg, 30 menos que los 798 kg de la generación anterior. Aquella cifra estaba formada por 722 kg correspondientes al coche y al piloto y una estimación de 46 kg para los neumáticos.

Sin embargo, el reglamento técnico definitivo de 2026 expresa ahora el límite de otra manera: el peso mínimo es de 724 kg más la masa nominal de los neumáticos durante entrenamientos y carrera, y de 726 kg más la masa nominal de los neumáticos durante la clasificación y la clasificación sprint.

En todos los casos, el peso se calcula sin combustible. Además, si cuando la FIA realiza una comprobación el monoplaza no lleva instalados neumáticos de seco, su masa se determina utilizando un juego seleccionado por el delegado técnico.

El cambio de 2026 rompe, al menos parcialmente, con décadas en las que los Fórmula 1 no habían dejado prácticamente de ganar peso.

Pero... ¿cómo queda esta nueva generación respecto a los coches que han competido desde el nacimiento del Mundial?

Para leer después:

Así evolucionó el peso en los coches de F1 en la historia de la F1

De 1950 a 1960 no hubo ninguna restricción en el peso máximo ni mínimo de los monoplazas de la Fórmula 1
Los modelos de aquellos años rondaban los 600-700 kg. En la foto, 1 José Froilán González en el GP de Gran Bretaña de 1951.
En 1961 se estableció que los coches no podían pesar menos de 450 kg en vacío con los motores de 1.5 litros
En la foto, Giancarlo Baghetti lidera el GP de Francia con el Ferrari 156, mientras que Innes Ireland se sale de pista con el Lotus 21.
En 1966 se introdujeron los motores de 3 litros y el peso mínimo aumentó a 500 kg
En la foto, Richie Ginther, Honda, Jochen Rindt, Cooper, Jack Brabham, Brabham, Denny Hulme, Brabham, John Surtees, Cooper en el GP de México de aquel año.
La F1 elevó a 575 kg la cifra en 1973
En la imagen, Roger Williamson con el March-Ford 731 en el GP de Holanda de aquel año.
El peso mínimo se mantuvo invariable, hasta que en 1981 se incrementó hasta los 585 kg
En la imagen, Alan Jones con el Williams.
Las reglas posteriores, con los motores de cuatro tiempos, llevaron a una reducción del peso mínimo. En 1994 los monoplazas debían pesar al menos 505 kg
En la imagen, Michael Schumacher con Benetton en 1995.
En 1995 se volvió a elevar esta cifra, situándola en 595 kg
En la imagen, Damon Hill con el Williams FW17.
En 2009, los monoplazas de F1 debían pesar, al menos, 605 kg
En la foto, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, y Sebastian Vettel, Red Bull Racing.
El último año de los motores V8, en 2013, el peso mínimo estaba en 642 kg
En la imagen, Fernando Alonso con el Ferrari F138.
En el primer año de la nueva era turbo híbrida, 2014, el peso mínimo aumentó a 691 kg
En la foto, Kevin Magnussen, McLaren MP4-29 Mercedes, y Jenson Button, McLaren MP4-29 Mercedes
Al año siguiente se realizó un nuevo ajuste que lo elevó a 702 kg
En la imagen, la parrilla en el GP de México.
Dos años después, en 2017, se volvió a cambiar la normativa, debido a las Pirelli más anchas. 728 kg fue la cifra aquella temporada
En la imagen, Daniel Ricciardo, con el Red Bull RB13.
En 2018 se introdujo el Halo y la cifra pasó a ser de 734 kg
En la imagen, varios coches en el GP de España de aquel año.
Debido a la excesiva presión sobre los pilotos para bajar de peso, la FIA introdujo en 2019 un mínimo de 80 kg para piloto+asiento y un mínimo total de 743 kg
En la imagen, Carlos Sainz con el McLaren MCL34.
En 2020, tras la adición de un segundo medidor de flujo de combustible, el peso mínimo fue de 795 kg
... y para 2022, con la nueva normativa, con piezas estándar más pesadas, el peso mínimo pasó a ser de 792, la cifra más elevada de la historia
En marzo de 2022, se aumentó el peso mínimo de 795 kg a 798 kg, ya que casi todas las escuderías habían fabricado coches con 'sobrepeso' y tenían dificultades para quitar kilos. Tal fueron los problemas, que muchos equipos quitaron pintura para poder estar cerca del límite de peso. Ese peso se mantuvo hasta la actualidad
En 2026, la Fórmula 1 ha intentado invertir la tendencia con una generación de coches más pequeños y ligeros. Aunque inicialmente la FIA presentó un objetivo de 768 kg, el reglamento definitivo establece un mínimo de 724 kg más la masa nominal de los neumáticos, o 726 kg más los neumáticos en clasificación y clasificación sprint
18
  • De 1950 a 1960 no hubo ninguna restricción en el peso máximo ni mínimo de los monoplazas de la Fórmula 1. Los modelos de aquellos años rondaban los 600-700 kg.
  • En 1961 se estableció que los coches de F1 no podían pesar menos de 450 kg en vacío con los motores de 1,5 litros.
  • En 1966 se introdujeron los motores de 3 litros y el peso mínimo de los coches de F1 aumentó a 500 kg.
  • En 1973, la F1 elevó hasta los 575 kg la cifra de peso mínimo de sus coches.
  • El peso mínimo se mantuvo prácticamente invariable hasta que en 1981 se incrementó hasta los 585 kg.
  • Las reglas posteriores y la utilización de materiales cada vez más ligeros volvieron a reducir el peso de los coches durante los años 80. A comienzos de los 90, el mínimo se situaba alrededor de los 500 kg.
  • En 1995 volvió a producirse un gran aumento, hasta los 595 kg, en una etapa marcada por el endurecimiento de las exigencias de seguridad.
  • En 2009, los coches de F1 debían pesar al menos 605 kg.
  • En 2013, último año de los motores V8, el peso mínimo estaba situado en 642 kg.
  • Con la llegada de la nueva era turbo híbrida en 2014, el peso mínimo aumentó de manera espectacular hasta los 691 kg.
  • Solo un año después, en 2015, un nuevo ajuste lo elevó hasta los 702 kg.
  • En 2017, la nueva normativa y la llegada de coches y neumáticos más anchos elevaron la cifra hasta los 728 kg.
  • En 2018 se introdujo obligatoriamente el Halo y el peso mínimo pasó a ser de 734 kg.
  • Debido a la presión que sufrían los pilotos para reducir su peso, en 2019 la FIA introdujo un mínimo específico de 80 kg para el piloto y los elementos asociados. El peso mínimo total pasó a 743 kg.
  • En 2020, tras la incorporación de un segundo medidor de flujo de combustible, el peso mínimo aumentó hasta los 746 kg.
  • En 2021, el último año de aquella generación de coches, el mínimo quedó situado en 752 kg.
  • Para 2022, con el nuevo reglamento técnico, las llantas de 18 pulgadas, coches más grandes y numerosas piezas más pesadas, inicialmente se fijó un mínimo de 795 kg. Era ya la cifra más elevada en la historia de la categoría.
  • Antes de comenzar la temporada 2022, el límite aumentó otros tres kilos, hasta los 798 kg, porque la mayoría de equipos habían construido coches por encima del peso previsto y estaban teniendo enormes dificultades para aligerarlos. Algunos llegaron incluso a retirar pintura de determinadas zonas para ahorrar unos gramos.
  • Para 2023 estaba previsto que los monoplazas bajasen a 796 kg, pero finalmente el peso mínimo se mantuvo en 798 kg, cifra que continuó también durante 2024.
  • En 2025, el mínimo aumentó hasta los 800 kg, récord histórico. El incremento estuvo relacionado con la subida de 80 a 82 kg del mínimo establecido para el piloto y los elementos asociados.
  • En 2026, la Fórmula 1 ha intentado invertir la tendencia con una generación de coches más pequeños y ligeros. Aunque inicialmente la FIA presentó un objetivo de 768 kg, el reglamento definitivo establece un mínimo de 724 kg más la masa nominal de los neumáticos, o 726 kg más los neumáticos en clasificación y clasificación sprint, siempre sin combustible.
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