Cuándo fue el último podio de cada piloto de F1: carrera, fecha y más

Si buscas antes de la próxima carrera cuándo fue el último podio de cada piloto de la actual parrilla de Fórmula 1, aquí tienes el caso, con fechas, de cada uno de ellos.

Cuándo fue el último podio de Lando Norris en F1

El último podio de Norris fue en la antepenúltima carrera, el 9 de noviembre en el GP de Las Vegas 2025 gracias a su 2º puesto. Norris lleva 43 podios en Fórmula 1. Su primer podio fue en Australia 2020. En Las Vegas logró subirse al podio, pero fue descalificado.

Cuándo fue el último podio de Oscar Piastri en F1

El último podio de Piastri fue el 30 de noviembre en el GP de Qatar 2025 (con un segundo puesto). Piastri rompió una racha de seis carreras sin haber logrado un podio. Piastri acumula 25 podios en total en la Fórmula 1 .Su primer podio fue en Japón 2023.

Cuándo fue el último podio de Max Verstappen en F1

El último podio de Verstappen en F1 fue en el pasado GP de Qatar 2025 el 23 de noviembre tras una victoria incontestable que le mantiene vivo en el Mundial de 2025. Verstappen lleva un total de 126 podios y ya es el tercer piloto con más podios de la historia en la F1. Su primer podio fue en España 2016 (también su primera victoria).

Cuándo fue el último podio de Lewis Hamilton en F1

El último podio de Hamilton en F1 fue hace ya más de un año, el 23 de noviembre en el GP de Las Vegas 2024, aún con Mercedes. Hamilton lleva más de un año sin subir al podio (y no tiene ninguno con Ferrari) pero tiene el récord de piloto con más podios en F1, un total de 202. Su primer podio fue en el GP de Australia en la temporada 2007, en su debut en F1.

Cuándo fue el último podio de Fernando Alonso en F1

El último podio de Alonso en F1 fue en el GP de Sao Paulo 2023 en Interlagos, hace más de casi dos años y 47 carreras. Alonso lleva 103 podios en F1, siendo su primero en Malasia 2003.

Cuándo fue el último podio de Charles Leclerc en F1

El último podio de Leclerc fue el 26 de octubre, en el GP de México, por lo que sólo lleva una carrera sin acabar en el top 3. Leclerc lleva 50 podios en Fórmula 1. Su primer podio fue en Bahrein 2019.

Cuándo fue el último podio de Carlos Sainz en F1

El último podio de Sainz fue el 30 de noviembre de 2025 en el GP de Qatar 2025, su segundo top 3 (sin contar el podio en la Sprint de Austin) como piloto del equipo Williams. Sainz lleva 29 podios en la Fórmula 1. Su primer podio fue en Brasil 2019.

Cuándo fue el último podio de George Russell en F1

El último podio de Russell fue en el GP de Las Vegas 2025 el día 23 de noviembre, donde quedó en la 2ª posición. El piloto británico de Mercedes lleva 24 podios en F1. Su primer podio fue en Bélgica 2021.

Cuándo fue el último podio de Lance Stroll en F1

El último podio de Stroll fue el 6 de diciembre en el GP de Sakhir 2020, hace más de cinco años. Stroll tiene tres podios, otro en 2020 y el primero en junio de 2017 (en Bakú).

Cuándo fue el último podio de Alex Albon en F1

Albon hizo su último podio en el GP de Bahrein 2020, el 29 de noviembre de ese año, hace ya más de cinco años. Solo tiene dos podios, el otro también le hizo en septiembre de 2020 (en el GP de la Toscana).

Cuándo fue el último podio de Pierre Gasly en F1

El último podio de Gasly fue el 3 de noviembre de 2024, en el GP de Sao Paulo (3º). El francés tiene cinco podios en Fórmula 1, todos conseguidos entre 2019 y 2024. Su primer podio fue en Brasil 2019.

Cuándo fue el último podio de Esteban Ocon en F1

El último podio de Ocon fue el 3 de noviembre de 2024, en el GP de Sao Paulo (2º). Ocon tiene cuatro podios en Fórmula 1, entre 2020 y 2024. Su primer podio fue en Sakhir 2020.

Cuándo fue el último podio de Andrea Kimi Antonelli en F1

Antonelli logró su segundo podio en la Fórmula 1 en el pasado GP de Las Vegas 2025, el 23 de noviembre, tras una gran remontada en la carrera que le vio conseguir su tercer podio en la F1 y su 2ª consecutivamente.

Cuándo fue el último podio de Nico Hulkenberg en F1

Hulkenberg hizo su último (y único) podio en el GP de Gran Bretaña 2025, el 6 de julio.

Cuándo fue el último podio de Isack Hadjar en F1

Hadjar hizo su último (y único) podio en el GP de Países Bajos 2025, el 31 de agosto, hace ocho carreras.

De la actual parrilla de F1, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda, Oliver Bearman y Liam Lawson todavía no saben lo que es subir al podio

¿Cuánto hace del último podio de los pilotos de la F1 2025?

PILOTO ÚLTIMO PODIO ¿CUÁNTOS GP HACE?* Max Verstappen GP de Qatar 2025 0 GP Oscar Piastri GP de Qatar 2025 0 GP Carlos Sainz GP de Qatar 2025 0 GP George Russell GP de Las Vegas 2025 1 GP Kimi Antonelli GP de Las Vegas 2025 1 GP Lando Norris GP de Brasil 2025 2 GP Charles Leclerc GP de México 2025 3 GP Isack Hadjar GP de Países Bajos 2025 8 GP Nico Hulkenberg GP de Gran Bretaña 2025 10 GP Lewis Hamilton GP de Las Vegas 2024 25 GP Pierre Gasly GP de Sao Paulo 2024 26 GP Esteban Ocon GP de Sao Paulo 2024 26 GP Sergio Pérez GP de Miami 2023 41 GP Fernando Alonso GP de Sao Paulo 2023 49 GP Valtteri Bottas GP de Sao Paulo 2021 71 GP Alex Albon GP de Bahrein 2020 91 GP Lance Stroll GP de Sakhir 2020 111 GP

*Se refiere a las carreras que ha disputado ese piloto desde su último podio, no a las carreras que ha disputado la F1 desde su último podio