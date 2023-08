Las conclusiones de la primer mitad de temporada 2023 de F1

Un desarrollo constante de Red Bull para alejarse más en F1 2023

Antes de las pruebas invernales en Bahrein, la principal pregunta en el paddock era si los perseguidores de Red Bull se acercarían, y si es así, por cuánto. Unos meses antes, en Abu Dhabi, Max Verstappen ya dijo que esperaba tener cerca a Mercedes, aunque, por supuesto y por educación, tampoco pudo dar otra respuesta.

En la práctica ha sucedido todo lo contrario, puesto que la parrilla no se ha aproximado, sino que se he alejado, sobre todo, si se tiene en cuenta que Ferrari tuvo el mejor monoplaza a principios de 2022. Este año, los de Milton Keynes han dado un paso más, y eso se puede ver mejor en el suelo del coche.

Los elementos del fondo del vehículo llaman mucho la atención, aunque es la altura una de las claves, puesto que los de Brackley usaron una configuración muy alta que le perjudicó al tratar de evitar el porpoising, aunque a partir del Gran Premio de Mónaco, los germanos copiaron a sus máximos rivales con su renovado W14.

De las imágenes de aquella cita se puede extraer esa conclusión, aunque Adrian Newey no solo trabajó con una idea simple en el coche, sino que había una conexión compleja que hacía elevar gradualmente el suelo, y todo ello demuestra que quienes copian siempre están por detrás en la batalla en la Fórmula 1.

Además, el peso ha sido otro de los factores clave. A principios de la pasada temporada, el RB18 seguía siendo demasiado pesado, pero ahora es todo lo contrario, y eso es más importante por la sanción que le impusieron al saltarse el límite presupuestario. Red Bull tenía algo claro, perder peso, porque eso daba dos ventajas, la de ir más rápido en la pista, y aunque siempre hay que ver la correlación en el túnel de viento, bajar de kilos siempre es más sencillo de analizar que introducir piezas aerodinámicas nuevas.

Todo eso ha hecho que el RB19 sea una de las mejores armas para salir a la guerra, y lo que ha aumentado la ventaja de los austriacos en la temporada 2023.

Miami, con lecciones de Bakú, fue un punto de inflexión tanto para Max Verstappen como para Sergio Pérez

La combinación del Gran Premio de Azerbaiyán y de Miami fue el punto de inflexión de la primera mitad de la campaña. En el trazado estadounidense, gracias a una bandera roja provocada por Charles Leclerc, Max Verstappen se vio obligado a salir noveno, mientras que Sergio Pérez partía desde la pole position, y ambos llegaban igualados en la clasificación general.

El mexicano podía oler el título mundial, pero el neerlandés se recuperó para batir a su compañero en carrera, y eso tuvo un efecto mental en ambos sentidos. No por nada el vigente campeón del mundo calificó esa victoria de su favorita, y tampoco es coincidencia que el mal estado de forma del de Guadalajara comenzara tras eso.

Antes, Sergio Pérez demostró que podía igualar a Max Verstappen con un fin de semana de ensueño en Bakú, pero eso no se ha podido repetir en ninguna de las siguientes citas del curso hasta la pausa de verano, dejando muchas dudas en torno a su futuro.

Ferrari y Mercedes decepcionan tras persistir con su propia filosofía

Siguiendo con el primer punto, la gran ventaja de Red Bull también tiene que ver con lo que hace el resto. El asesor de los de las bebidas energéticas, Helmut Marko, declaró que estaba sorprendido por la falta de progresos de Ferrari y Mercedes: "Esperábamos que dieran un paso mayor".

En realidad, ambas escuderías seguían sus filosofías, con sus 'cero pontones' en Brackley y los pontones inwash en Maranello, pero el director de los germanos, Toto Wolff fue muy claro al respecto en la presentación de su W14: "Creemos en la ciencia y nuestras simulaciones demuestran que este tiene que ser el concepto más rápido".

Mercedes no pudo sacar todo su potencial a la pista el curso pasado debido al porpoising, entre otras razones, y por ello quiso apostar por esa filosofía de no tener unos pontones demasiado voluminosos. Sin embargo, como resultado, tuvieron que cambiar de idea durante el transcurso de la temporada, como pasó con Ferrari.

En Mónaco, los teutones presentaron su nuevo diseño, mientras que los italianos ya intervinieron en el Gran Premio de España, pero hace eso durante el año en lugar de en invierno, es muy complicado por diferentes motivos. Por un lado, la sucesión de los fines de semana de carreras exige dividir el enfoque, el límite presupuestario sigue siendo un adversario y esa limitación también desempeña un papel especialmente importante desde el punto de vista técnico.

Eso es evidente en la estructura de impacto lateral. Con Mercedes, el elemento superior de dicha zona estaba totalmente ajustado con los 'cero pontones' como una especie de carenado para dirigir el flujo del aire, y ahora que el equipo tiene unos elementos más convencionales y han cambiado al diseño downwash, el SIS se interpone en su camino.

Por lo tanto, en realidad, se quiere dar una forma más agresiva a la carrocería para conseguir el efecto, pero la estructura de impacto lateral no se puede manipular. De hecho, eso solo se permite si se homologa un nuevo chasis, y hacer eso es muy caro en una era en donde es vital el límite de costes.

En consecuencia, sigue siendo una solución provisional en 2023, y todos pueden ver que pasa lo mismo con Ferrari, aunque en menor medida. Allí, bajo el logotipo de Shell, hay una protuberancia bastante extraña, y una vez más, en realidad, no se desea para el flujo del aire, y se debe tener en cuenta con el SIS, que no se puede simplemente reajustar como deseen.

Aston Martin y McLaren demuestran que se puede dar un gran paso por debajo del límite presupuestario

Cuando le preguntaron a Max Verstappen en Bahrein si a él también le sorprendía que Mercedes siguiera con su concepto de 'cero pontones', respondió: "No, la verdad es que no". El neerlandés indicó que no era tan sencillo cambiar de concepto en un invierno y dar un giro importante, aunque eso parece no ser así en el caso de Aston Martin y McLaren, quienes han demostrado que sí es posible dar un gran paso en relativamente poco tiempo.

El vigente campeón del mundo calificó el progreso de los de verde, subrayando la importancia de contar con las personas adecuadas. Los de Silverstone lo han hecho, entre otros, con Dan Fallows, quien reveló en la presentación del monoplaza que cambiaron hasta el 95% para la temporada 2023 de Fórmula 1.

Por supuesto, es una pena que el proyecto haya caído bastante en rendimiento, aunque sigue siendo algo atractivo. Quizá eso se pueda aplicar en Woking, quienes dieron un paso de gigante durante el año, aunque hay que decir que la semilla para ello se plantó antes del inicio de la campaña, así que pudieron descubrir en qué fallaban para tomar una dirección diferente.

El equipo hizo el cambio, pero dijeron de manera sincera que no llegaban al inicio de las carreras con el monoplaza como querían, pero Lando Norris y Oscar Piastri han podido disfrutar del material competitivo para demostrar, con varias actualizaciones de por medio, que sí es posible salir adelante a pesar de las limitaciones en el presupuesto.

AlphaTauri decepciona, solo queda un neerlandés en la parrilla de Fórmula 1

No se puede ignorar el paso de Nyck de Vries por AlphaTauri. En realidad, son dos conclusiones por el precio de una, porque un equipo vuelve a decepcionar después de no satisfacer las exigencias de Oliver Mintzlaff y Helmut Marko con una novena posición en 2022.

El director de la escudería, Franz Tost, aseguró que su objetivo era llegar a la sexta plaza en el campeonato de constructores, pero los de Faenza están a años luz de eso. El coche es peor de los esperado, lo que también explica que las palabras del austriaco, que indicaba que ya no tenía confianza en sus ingenieros y el porqué de la profunda reestructuración que sufrirán de cara al próximo curso, con cambios en la dirección y vínculos más estrechos con Red Bull y un patrocinador principal que aporte más dinero.

Nyck de Vries es una víctima de todo ello, y el campeón de la Fórmula E tuvo que subirse a un coche que no le permitía sacar todo su potencial. Según el ingeniero de los italianos, Jonathan Eddolls, era difícil para los novatos hacerse con el manejo del monoplaza, y eso fue un factor primordial en el despido del neerlandés.

La progresión de Yuki Tsunoda fue un paso en firme, y el holandés lo pasó bastante mal, además de que las expectativas sobre él eran muy altas, tanto para Helmut Marko como para Franz Tost. Eso indica que todo se centraba en suplir la marcha de Pierre Gasly, y el nuevo miembro de AlphaTauri no pudo con ello.

