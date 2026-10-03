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Verstappen responde a Russell: "¡Quizá debería llevarle a la sauna!"

Max Verstappen no está de acuerdo con George Russell y cree que el chaleco refrigerante nunca debería ser obligatorio. En cambio, sostiene que el calor es exactamente para lo que entrenan los pilotos de F1 y que no deberían "montar un drama".

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El debate sobre los chalecos refrigerantes ha vuelto a surgir durante el fin de semana de Fórmula 1 en Malasia. Hace dos años, hubo conversaciones entre bastidores sobre hacer obligatorio el chaleco refrigerante, algo a lo que la FIA estaba abierta, pero tras una fuerte oposición de varios pilotos, esa idea acabó siendo abandonada.

Max Verstappen ya era entonces uno de los pilotos que se oponía firmemente a ello. El neerlandés calificó el chaleco refrigerante de incómodo al volante y subrayó que siempre debería seguir siendo una elección libre, aunque eso signifique llevar medio kilo de lastre para quienes no quieran usarlo.

La FIA acabó aceptando la idea de dejarlo como una elección libre, aunque George Russell ha vuelto a sacar el tema en Sepang. El piloto de Mercedes dijo que le gustaría llevar el chaleco, pero explicó que Mercedes no ha desarrollado el sistema lo suficiente, simplemente porque se han tomado otras decisiones bajo el límite presupuestario.

Mira:

Russell cree que la FIA haría bien en dar a todos los equipos más presupuesto para ello, pero Verstappen descarta esa sugerencia. El tetracampeón del mundo sigue sin estar a favor del chaleco refrigerante y sostiene que el calor es precisamente el tipo de condiciones duras para las que entrenan los pilotos de F1.

"No necesito ese chaleco refrigerante y no lo voy a usar. Quizá sufro menos con el calor, supongo", respondió Verstappen durante su sesión con los medios neerlandeses en el paddock.

"Una vez estás en el coche, sí, hace calor, pero eso forma parte de ello. Para eso entrenas, tienes que asegurarte de estar lo bastante en forma para ello. Cuando sales del coche después de la carrera, por supuesto necesitas beber mucho y también comer algo rápidamente".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

Sin embargo, al margen de la preparación y la recuperación habituales, Verstappen cree que una intervención de la FIA iría demasiado lejos. Russell describió correr en condiciones como las de Malasia como correr en una sauna, pero Verstappen cree que eso también es un poco exagerado.

"¡Creo que una sauna finlandesa de verdad a 85 o 100 grados es bastante caliente! Tampoco se debería montar tanto lío", respondió Verstappen.

"Hace calor, pero todo eso forma parte del juego. Tienes que entrenar para eso. Por supuesto es incómodo, pero en todos los deportes tienes que llevarte al límite. No puedes simplemente pasearte".

Además, según Verstappen, es algo para lo que todos los pilotos pueden entrenar. El neerlandés dice que él mismo ha trabajado en ello con entrenamiento extra, lo que significa que ahora puede lidiar con las condiciones de Sepang mejor que en 2017, cuando ganó el que sigue siendo el GP de Malasia más reciente.

"Sí, creo que ahora estoy un poco más en forma y más fuerte que entonces", confirmó Verstappen.

"Cuando tenía 18 años, a veces también sufría un poco más con el calor. Pero al final, simplemente tienes que entrenar más con calor entonces, quizá en la sauna, para sentirte más cómodo con ello".

"Se trata de poder estar sentado ahí dentro durante más tiempo, de ser capaz de lidiar con la sudoración, con que la cabeza se te caliente mucho, todas esas cosas. Así que quizá debería llevarle [a Russell] a la sauna alguna vez".

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