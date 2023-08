Rosberg: "Pérez no debería mirar sus redes y los memes en su contra"

El piloto mexicano ha tenido una primera mitad de año paradójica, en la que venció en Yeda y Bakú, pero que se ha ido desinflando con el paso de las carreras hasta el punto de incluso estar a punto de perder la segunda posición en la clasificación general. Por su parte, su compañero Max Verstappen, domina a placer para encaminarse hacia el tercer título mundial, pero Sergio Pérez ya no piensa en ser un contendiente a ello.

La presión crece sobre sus hombros, y aunque tiene asegurado su puesto para la temporada 2024, el peligro de otros nombres sobre su asiento está presente, como el de Daniel Ricciardo. Todo eso no le hace la vida fácil al de Guadalajara, y alguien que sabe lo que es sufrir en el Gran Circo es Nico Rosberg, quien le dio una serie de consejos.

El alemán aseguró que el piloto de Red Bull no debería fijarse en los comentarios que se hacen en las redes sociales, y que debería ignorarlos: "Le recomendaría a Sergio Pérez que apague todos los medios [de comunicación], que no mire las redes sociales, porque ver tantos memes y comentarios en su contra, periodistas haciendo preguntas contra él [no es bueno], debes separarte de eso".

"Cuando estaba luchando por el título, me desconecté completamente de las redes sociales, de los correos electrónicos y del mundo de la información", dijo en el podcast de Sky Sports F1. "El único problema que todavía tiene es que debe ir al circuito y ponerse delante de 50 periodistas y le vuelven a preguntar que si está pasando por el peor momento de su carrera y que si saldrá de esa".

"Siempre duele, porque tienes que escuchar, no puedes ignorarlo, debes responder a las preguntas de si Daniel Ricciardo amenaza su asiento, y siguen y siguen, por lo que es muy duro porque te afecta", continuó el campeón del mundo de 2016. "Es una de las partes más difíciles del fin de semana para Sergio [Pérez] en este momento, así que se trata de desconectar, de centrarse".

El RB19 ha sido el dominador absoluto de la temporada 2023, y ahora es turno de que le toque al mexicano demostrar que puede rendir al nivel esperado: "Estaba muy centrado en decir que quería ganar a Max [Verstappen] y en ser campeón del mundo, como siempre asegura en invierno, pero es hora de olvidarse de eso y, fin de semana tras fin de semana, sesión tras sesión, hacer un buen trabajo. Hay que prepararse lo mejor posible, gestionar los riesgos y reponerse, de eso se trata, eso es lo que debe intentar".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!