Honda quiere independencia a pesar de su unión con Aston Martin F1

La estructura japonesa comunicó su salida de la Fórmula 1 incluso antes de hacerse con el título de Max Verstappen en la temporada 2021, y aunque ya no tenía su sello oficial con los triunfos del equipo de las bebidas energéticas, Honda seguía muy presente. Sin embargo, con el cambio de la reglamentación técnica de los motores para 2026, Red Bull decidió apostar por una asociación con Ford, dejando a los nipones sin ninguna escudería en la parrilla.

Después de tantear las opciones, se decidieron por una colaboración con un proyecto en auge, el de Aston Martin Racing de la mano de Lawrence Stroll, y aunque se espera que trabajen muy estrechamente, el motorista ha dejado claro que quiere una independencia que les resulte rentable para permanecer en la máxima categoría del automovilismo.

En una entrevista reciente del presidente de HRC, Koji Watanabe, explicaba lo que pretenden hacer en el futuro: "Se ha creado una nueva organización corporativa para llevar a cabo las actividades de la Fórmula 1, lo cual es muy significativo. Hasta ahora, nuestras actividades han sido proyectos, reunir gente y dinero, disolvernos cuando el proyecto terminaba y repetir".

"Sin embargo, a partir de ahora, nosotros [HRC] seremos responsables de las actividades de la empresa de carreras. Al ser una compañía, por supuesto, tenemos un presupuesto que incluye gastos para el desarrollo tecnológico con vistas al futuro, como combustibles sostenibles neutros en carbono, motores de alto rendimiento, baterías, etc", dijo el máximo responsable de los japoneses. "Incluso en nuestra asociación con Aston Martin, nuestro objetivo no es solo apoyar a la empresa matriz, sino también hacer que HRC esté lo más cerca posible de la rentabilidad independiente".

"Eso nos permitirá continuar con nuestras actividades en la Fórmula 1. ¿Cuántos beneficios generaremos en el futuro? Aunque lo mejor sería ser rentables solo con nuestras actividades en las carreras, esta realidad no es probable", reveló Watanabe. "Por lo tanto, nos gustaría aumentar el valor de marca de HRC logrando primero resultados sólidos en nuestras actividades de carreras, y luego crear mercancías y servicios propios y exclusivos de HRC para lograr una rentabilidad independiente en el futuro".

El presidente de la compañía también hizo un repaso de cómo fue su trayectoria en Honda hasta la actualidad, y no fue un camino sencillo hasta comandar todas las operaciones, incluso apostó por salir fuera de su Japón natal: "Me incorporé a Honda en 1987, cuando la influencia de la Fórmula 1 era muy fuerte, y me sentí inspirado por ella, mis sentimientos eran que si trabajaba para una empresa, debería ser Honda. También quería trabajar en el extranjero para tener una visión más global".

"La política de Honda de 'vete al extranjero todo lo que puedas mientras seas joven' fue otra de las razones por las que decidí unirme a la empresa", comentó Watanabe. "Yo era ese tipo de persona que a menudo se plantea 'cómo ganarse el corazón de la gente' y 'qué debo hacer exactamente para ello'. Cuando entré en Honda era evidente que mi gran deseo era dedicarme a los deportes de motor, los negocios en el extranjero y las comunicaciones, de hecho, cuando tenía entre 20 y 30 años, me destinaron al Departamento de Relaciones Públicas de Deportes de Motor y estuve destinado en el extranjero durante 18 años".

"Después me destinaron a dirigir el Departamento de Comunicación de Marca de Honda, luego a la función ejecutiva de deportes de motor, y ahora soy el presidente de una empresa de carreras", recordó. "Creo que mi carrera ha cumplido mis tres sueños. Sin embargo, este no es el final de la historia, hubo muchas cosas que aprendí y quise realizar mientras trabajaba en estas tres áreas".

"Por ejemplo, me gustaría combinar mis experiencias en los deportes de motor, los negocios en el extranjero y las comunicaciones para mejorar todavía más el poder de la marca Honda, sentar las bases para que HRC sea rentable de forma independiente, crear una organización fuerte, formar a las generaciones futuras y muchas cosas más", concluyó el presidente de los nipones.

