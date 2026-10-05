Por qué la victoria de Verstappen en Sepang significa tanto para Red Bull F1

"¡72, tío! ¡72!", exclamó Max Verstappen por la radio del equipo nada más cruzar la línea de meta en el Circuito Internacional de Sepang. Lógicamente, se refería al número de victorias que lleva en la Fórmula 1, pero este triunfo le provocó más emoción que muchos de los 71 anteriores. Por supuesto, el neerlandés ha vivido momentos mucho más especiales en su carrera, y su anterior victoria en Malasia, en 2017, también fue emotiva, pero esta sin duda cuenta.

En cierto modo, hay una similitud entre la victoria de Verstappen hace nueve años y la de esta temporada. Por aquel entonces, también se avecinaba una campaña sin victorias, y el holandés logró evitar ese escenario. Lo mismo ha vuelto a ocurrir ahora, aunque también hay tres diferencias cruciales.

La primera es que Verstappen ha vivido muchas experiencias en estos nueve años, entre las que destaca haber ganado cuatro títulos mundiales. Esto le ha moldeado como persona y como piloto y le ha aportado mayor tranquilidad, tal y como reconoció cuando le preguntó Motorsport.com.

"Ahora es diferente en comparación con antes de 2021. Por supuesto, ya he ganado el campeonato cuatro veces y he conseguido muchas victorias. Creo que eso hace que abordes las cosas de forma ligeramente diferente. Cuando surge la oportunidad de ganar, por supuesto que siempre vas a por ella a fondo, pero con un poco menos de riesgo que entonces. Ahora puedo ponerlo todo un poco más en perspectiva", admitió.

De China a Malasia: Red Bull ha salido de un bache profundo

No obstante, la victoria en Sepang significó visiblemente mucho para él y para el equipo. Esto está relacionado con el segundo factor que ha sido diferente este año: Red Bull se encontró en un profundo bache al inicio del nuevo reglamento.

Aunque la unidad de potencia —especialmente el motor de combustión interna— fue competitiva desde el primer momento, el paquete inicial en cuanto al chasis estaba por debajo del nivel esperado. ¿Quién recuerda aún las carreras de China y Japón, donde Red Bull quedó relegado a ser un equipo de la zona media de la parrilla, luchando contra equipos como Alpine y Haas?

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Liam Fabre

Lógicamente, esa no era la forma en que uno de los cuatro grandes equipos de la F1 quería comenzar una nueva era, y eso hizo que los primeros meses de este año fueran difíciles —junto con la frustración de Verstappen por la normativa—. Y eso es precisamente lo que no ha olvidado ahora que, por fin, tiene en el bolsillo su primer éxito del curso.

"Hemos tenido un comienzo de año muy complicado y duro, con todo tipo de problemas y sin ser lo suficientemente competitivos. Pero a lo largo del año, el equipo ha trabajado muy duro para entender nuestros problemas e introducir mejoras de rendimiento en el coche que lo hicieran más fácil de pilotar".

La reciente actualización de Bakú —la última gran mejora de la escudería de Milton Keynes en 2026— ha sido importante en ese sentido. No solo ha aportado un rendimiento indiscutible, sino que también ha hecho que Verstappen se sienta de nuevo más cómodo en el coche, lo que le ayuda a explorar más el límite, algo que se pudo ver claramente en las imágenes on board de su vuelta de pole en Sepang.

"Paso a paso, nos hemos ido acercando cada vez más y, sobre todo este fin de semana, hemos estado realmente en buena forma. Así que, sí, es increíble". Recuperarse tras un periodo tan difícil también hace que la victoria fuera especial a nivel personal, reconoció Max.

"Supongo que el comienzo de la temporada no fue agradable de ver, y para mí, desde dentro del coche, tampoco fue agradable de cara a pilotar. Pero luego, ver cómo progresó el equipo y cómo, básicamente, nunca dejó de trabajar para intentar solucionar los problemas que teníamos, para luego conseguir algo así, es increíble".

"Además, en cuanto a la gente que forma parte del equipo, sinceramente el ambiente es muy bueno. Todos estamos en la misma onda y nos entendemos muy bien. Es un placer trabajar en este equipo y por eso creo que todos estamos muy contentos de haber conseguido por fin un resultado como este".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Sin embargo, es importante señalar que la insatisfacción del propio Verstappen con el reglamento técnico sigue siendo la misma. Afirmó en varias ocasiones a principios de este año que no tenía que ver con no ganar carreras, y eso sigue siendo así ahora que vuelve a luchar en las primeras posiciones: "Sí, eso no tiene nada que ver con si quedo primero, sexto o décimo. Son dos cosas distintas", aclaró.

La primera victoria de Red Bull como fabricante de motores

La última razón por la que la victoria en Malasia tiene un significado especial es, lógicamente, que se trata de la primera de Red Bull con su propia unidad de potencia, la DM01, desarrollada en colaboración con Ford.

"Por supuesto, ganar una carrera en el primer año como nuevo fabricante de unidades de potencia es, sinceramente, increíble, y algo de lo que todos deberíamos estar muy orgullosos", afirmó Verstappen.

"Sabíamos desde el principio que Red Bull Ford Powertrains había construido un motor potente, pero también conocíamos sus limitaciones. Aunque a veces fue duro y en ocasiones no creíamos que pudiéramos conseguir esta victoria, seguimos esforzándonos".

Para Red Bull, se trata de la primera recompensa de un proyecto en el que Christian Horner y Helmut Marko desempeñaron un papel clave durante años. Tras el fracaso del acuerdo inicialmente previsto con Porsche, Ford se incorporó como socio financiero y técnico, lo que significa que la casa del óvalo puede ahora celebrar su primera victoria en el Gran Circo desde Brasil 2003, y su 177.ª como proveedor de motores —junto con Cosworth—.