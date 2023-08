Nyck de Vries revela su curioso plan tras salir de AlphaTauri F1

A mediados de la temporada 2022, Nyck de Vries se confirmó como uno de los candidatos a ocupar un asiento en la parrilla actual con su impresionante actuación en el Gran Premio de Italia. En el mítico trazado de Monza, el neerlandés sustituyó al lesionado Alexander Albon para terminar dentro de la zona de puntos en su estreno en la máxima categoría del automovilismo, y eso fue suficiente para la familia Red Bull.

Los de las bebidas energéticas, tras ver que fue campeón en la Fórmula E y que cumplía a la perfección con sus labores de simulación y desarrollo del coche en Mercedes como reserva, decidieron firmarle para ser compañero de Yuki Tsunoda en AlphaTauri para el año 2023. Sin embargo, el holandés no cuajó en la escudería de Faenza, y antes incluso de llegar a la mitad de la campaña, optaron por prescindir de él y hacer regresar al conjunto a Daniel Ricciardo una década después.

Tras todo lo que le sucedió, tardó una semana en romper su silencio, y aunque se sentía muy apenado por no poder continuar con su sueño en la Fórmula 1, no se detendría y trabajaría al máximo para hacerse con un volante en un campeonato destacado. No obstante, sigue esperando, y en el estreno de la película de Gran Turismo actualizó su situación con una sorpresa que casi nadie se habría ocurrido.

Nyck de Vries dijo que dedicaría los próximos meses a los estudios en un lugar muy prestigioso, y bromeó con su pasado entre los libros de educación: "Nunca estudié en mi vida. ¡En realidad ni siquiera terminé la escuela secundaria! Sin embargo, asistiré a un curso en Harvard en septiembre, aprenderé sobre negociación y liderazgo".

"Principalmente porque me gusta que ahora tengo algo de tiempo e interés para aprender otras cosas", explicó a RacingNews365 sobre lo que le deparará su futuro fuera de la Fórmula 1 ahora que tuvo que salir de manera obligatoria de AlphaTauri.

Nyck de Vries no es el único piloto que se pasará a los estudios: OFICIAL: Nicholas Latifi, expiloto de F1, se retira "por ahora"

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!