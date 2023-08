Cuando asciendes pasar ser el nuevo director de un equipo de Fórmula 1 que busca una reconstrucción, has de saber que puede ser un proceso muy complejo y lento, y que también puede haber momentos de dudas por no salir del pozo en el que estás sumido. Algo así vivió Andrea Stella, quien pasó a ser el máximo responsable de McLaren a principios de la temporada 2023, y aseguró que no tenían un monoplaza tan competitivo como esperaban.

Sin embargo, su plan de trabajo incluía unas mejoras que se introducirían con el paso de las carreras y una serie de fichajes procedentes de equipos muy potentes, como el de David Sánchez de Ferrari o el de Rob Marshall de Red Bull. Todo eso les ha reportado muchos beneficios en la gira europea, además de subir al podio con Lando Norris en dos ocasiones los domingos y una con Oscar Piastri en la cita al sprint de Spa-Francorchamps.

En medio de la pausa veraniega, el italiano hizo balance y explicó en una entrevista con el portal del propio conjunto inglés como esas contrataciones técnicas de escuderías que están por delante beneficiaron a los de Woking: "El principal objetivo que identificamos Zak [Brown, CEO de McLaren Racing] y yo era mejorar nuestra competitividad en pista añadiendo prestaciones al coche. Una de mis tareas iniciales como director del equipo fue identificar qué tipo de organización y modelo funcional necesitábamos en McLaren para poder cumplir este objetivo en el menor tiempo posible".

"Me centré especialmente en el área técnica donde se diseña el coche. Pronto se nos hizo muy evidente que Peter Prodromou era la persona que necesitaba liderar [el área de] aerodinámica", dijo Andrea Stella. "El liderazgo de Peter [Prodromou] ha sido excepcional desde que se le ha dado autoridad sobre el desarrollo aerodinámico y la reorganización del departamento. No solo hemos abordado las áreas adecuadas del monoplaza con claridad desde el punto de vista del desarrollo, sino que también hemos reestructurado el departamento, establecido un nuevo espíritu y potenciado el talento, del que somos muy ricos en McLaren".

"Cuando se camina por el departamento de aerodinámica ahora, se puede percibir la energía de ese grupo, que es algo que no habíamos experimentado durante mucho tiempo. Tenemos que reconocer el mérito de Peter, porque esto lo ha hecho él, apoyado por Giuseppe Pesce, el Director de Aerodinámica, y el resto del equipo directivo de Aerodinámica", comentó el director de los ingleses antes de destacar sus fichajes. "Del mismo modo, en el departamento de Diseño e Ingeniería hemos trabajado para que el dinamismo y la competencia guíen nuestra forma de abordar el diseño de coches en colaboración".

"Diseño e Ingeniería es un grupo muy maduro y sobresaliente de individuos, y estoy muy satisfecho de ver la calidad del trabajo que han podido producir, trabajando prácticamente bajo la presión constante del tiempo y los retos técnicos. Neil Houldey, Mark Ingham y su estructura directiva han dirigido el departamento con su experiencia única, y esta área se reforzará todavía más cuando Rob Marshall se incorpore al equipo".

"También hemos estudiado una organización racional y a medida del recién creado grupo de Dirección de Prestaciones y Concepto, que dirigirá David Sánchez una vez que se incorpore", explicó Stella. "Mientras tanto, Jonathan Marshall y Mark Temple han dado un paso más en la dirección de Rendimiento del Vehículo y Análisis de la Competencia, con vistas a extraer el máximo partido del MCL60 y orientar el desarrollo conceptual del coche de 2024, en colaboración con otros departamentos".

"La descripción del proceso en el área técnica es solo un ejemplo visible de lo que ha sucedido en McLaren recientemente a medida que evolucionamos el equipo y lo dotamos de los estándares necesarios para luchar en primera línea en la Fórmula 1", continuó. "Sin embargo, la realidad es que en todo el equipo, todo el mundo está dando un paso adelante y está dispuesto a desempeñar su papel".

"Hemos demostrado de lo que somos capaces en McLaren, pero esto no es motivo para la autocomplacencia. Por el contrario, esto nos dará una determinación adicional para mantener los pies en el suelo y trabajar para llevar a nuestro equipo al éxito que McLaren se merece", concluyó Andrea Stella sobre su grupo técnico y los objetivos para el futuro en la Fórmula 1.

