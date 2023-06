Como parte de la actualización del Ferrari en el Gran Premio de España 2023 de Fórmula 1, la escudería italiana abandonó el diseño de los pontones con bañera in-wash que estaba utilizando desde el inicio de la pasada campaña. En su lugar, el equipo cambió a una solución más al estilo Red Bull, buscando el efecto downwash, cuyo objetivo es modificar la forma en la que el flujo de aire interactúa con el suelo.

Después de un difícil comienzo de año, ese cambio de los pontones parece ser una respuesta de los de Maranello por no ser capaces de igualar a sus rivales de Milton Keynes. Sin embargo, el preparador de pilotos del conjunto, Jock Clear, afirmó que las modificaciones son resultado de meses de trabajo en la fábrica para sacar más rendimiento al SF-23, aunque Ferrari solo dio luz verde a los pontones.

Cuando Motorsport.com preguntó sobre por qué la escudería cambió el concepto de esa región del monoplaza después de haberse aferrado a esa idea, respondió: "Cuando la gente presenta su coche, todos están convencidos de ello, así que nadie dice que pone esos pontones sin estar seguro".

"Todo estamos convencidos de lo que teníamos, pero luego todos debemos aprender de lo que hacen los demás, y también de lo que hacemos nosotros", dijo Clear. "No estamos copiando a nadie, nos fijmos en lo que hicieron ellos [Red Bull], volvimos a nuestro túnel de viento para intentar averiguar si funcionaba".

"Ahora aparece en el coche porque funciona. En última instancia, solo seguimos la ciencia y todo acerca de la aerodinámica, y es lo bueno del deporte, la razón por la que lo hacemos, en mi caso, durante treinta años, es porque cada día es diferente, cada monoplaza es distinto", continuó. "Seguimos aprendiendo, hay un millón de maneras de resolver los contratiempos, y nunca van a cubrirlos todos".

Clear también aseguró que sería demasiado fácil para un equipo precipitarse con un cambio de concepto de un rival, pero eso supondría arriesgarse a tener algo en el coche que no funcione: "En cuanto ves lo que otro está haciendo bien y lo tienes en tu túnel, eres lo suficientemente disciplinado como para no precipitarte y ponerlo en tu monoplaza, porque no funcionará".

"Debes darte un par de meses para ponerlo a punto y hacer que funcione, entonces es cuando dices que ya sabes por dónde van", comentó. "Lo que ves es el resultado de eso, y va a conducir a un mayor desarrollo por esa vía, hemos empezado a investigar una nueva".

Además de ello, el preparador de los pilotos de Ferrari dijo que la escudería estuvo considerando los pontones de Red Bull desde las pruebas de pretemporada, pero que solo decidieron cambiarlo pasados unos meses: "Es uno de esos desarrollos orgánicos, ¿no? Estoy seguro de que lo vimos desde el primer día de test, en el que miras los diferentes coches y observar la solución de cada uno, así que piensas que quizá hay otras formas en las que se podría haber resuelto".

"Tan pronto como el dominio de los Red Bull se hizo evidente, obviamente tienes que mirar muy, muy de cerca lo que están haciendo", explicó Clear. "Así que, en un proceso normal, diría que probablemente hace dos meses tuviste que elegir esa vía".

