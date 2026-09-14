Los pilotos con más podios en Fórmula 1 y cuántos
Recordamos a los pilotos que más veces han subido al podio en una carrera de Fórmula 1. Los pilotos con mayor número de resultados entre los tres primeros.
Aunque el título es la meta mayor y la victoria el premio que todo piloto quiere lograr en Fórmula 1, el podio es la primera aspiración, y 219 personas (las últimas Andrea Kimi Antonelli en Canadá 2025, Nico Hulkenberg en Silverstone 2025 e Isack Hadjar en Zandvoort 2025) han logrado subir a uno de los tres gloriosos escalones.
Con su victoria en el GP de España 2020, Lewis Hamilton se convirtió en el piloto con más podios en la F1, nada menos que 156, superando el récord de Michael Schumacher, y desde entonces ha ido acumulando más hasta dejar el listón en los 207 actuales tras romper su mala racha en el GP de China 2026.
En el GP de Australia 2023, tras una polémica resalida, Fernando Alonso llegó a los 106 podios, algo que solo habían logrado (además de Schumacher y Hamilton) Alain Prost y Sebastian Vettel, y luego en Brasil llegaría a los 106 de Prost.
Max Verstappen sigue entrando cada vez más en los libros de la historia y está en camino de batir más récords. Con la 3ª posición en México 2025, el neerlandés alcanzó la cifra de 123 podios en la F1 y entró en el top 3 de pilotos con más podios de la historia de la competición superando a Sebastian Vettel. Ya lleva 133.
Aquí hemos querido recordar a los 25 que más podios acumulan en la historia de la F1.
Como en otras clasificaciones históricas, es justo recordar que actualmente los campeonatos tienen más de 21 carreras (de hecho 24) y que ha habido épocas con menos de 15 e incluso menos de 10 pruebas, lo que reducía las posibilidades de muchos expilotos de sumar grandes números.
Los pilotos con más podios en la historia de la F1
Tras ver las fotos, aquí te dejamos la tabla.
Los pilotos con más podios en la historia de la Fórmula 1
|Posición
|Piloto
|Podios
|1º
|Lewis Hamilton
|207
|2º
|Michael Schumacher
|155
|3º
|Max Verstappen
|133
|4º
|Sebastian Vettel
|122
|5º
|Alain Prost
|106
|6º
|
Fernando Alonso
|106
|7º
|Kimi Raikkonen
|103
|8º
|Ayrton Senna
|80
|9º
|Rubens Barrichello
|68
|10º
|Valtteri Bottas
|67
|11º
|David Coulthard
|62
|12º
|Nelson Piquet
|60
|13º
|Nigel Mansell
|59
|14º
|Nico Rosberg
|57
|15º
|Niki Lauda
|54
|16º
|Charles Leclerc
|54
|17º
|Mika Hakkineen
|51
|18º
|Jenson Button
|50
|19º
|Lando Norris
|49
|20º
|Gerhard Berger
|48
|21º
|Carlos Reutemann
|45
|22º
|Jackie Stewart
|43
|23º
|Damon Hill
|42
|24º
|Mark Webber
|42
|25º
|Felipe Massa
|41
Los pilotos en activo que más cercan al top 25 son Sergio Pérez con 39, George Russell con 31, Carlos Sainz con 29 y Oscar Piastri con 28 y ya más lejos está Andrea Kimi Antonelli con 15.
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