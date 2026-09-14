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Los pilotos con más podios en Fórmula 1 y cuántos

Recordamos a los pilotos que más veces han subido al podio en una carrera de Fórmula 1. Los pilotos con mayor número de resultados entre los tres primeros.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Podio: Kimi Raikkonen, McLaren, Fernando Alonso, Renault F1 Team, Michael Schumacher, Ferrari y Jonathan Wheatley

Aunque el título es la meta mayor y la victoria el premio que todo piloto quiere lograr en Fórmula 1, el podio es la primera aspiración, y 219 personas (las últimas Andrea Kimi Antonelli en Canadá 2025, Nico Hulkenberg en Silverstone 2025 e Isack Hadjar en Zandvoort 2025) han logrado subir a uno de los tres gloriosos escalones.

Con su victoria en el GP de España 2020, Lewis Hamilton se convirtió en el piloto con más podios en la F1, nada menos que 156, superando el récord de Michael Schumacher, y desde entonces ha ido acumulando más hasta dejar el listón en los 207 actuales tras romper su mala racha en el GP de China 2026.

En el GP de Australia 2023, tras una polémica resalida, Fernando Alonso llegó a los 106 podios, algo que solo habían logrado (además de Schumacher y Hamilton) Alain Prost y Sebastian Vettel, y luego en Brasil llegaría a los 106 de Prost.

Max Verstappen sigue entrando cada vez más en los libros de la historia y está en camino de batir más récords. Con la 3ª posición en México 2025, el neerlandés alcanzó la cifra de 123 podios en la F1 y entró en el top 3 de pilotos con más podios de la historia de la competición superando a Sebastian Vettel. Ya lleva 133.

Aquí hemos querido recordar a los 25 que más podios acumulan en la historia de la F1.

Como en otras clasificaciones históricas, es justo recordar que actualmente los campeonatos tienen más de 21 carreras (de hecho 24) y que ha habido épocas con menos de 15 e incluso menos de 10 pruebas, lo que reducía las posibilidades de muchos expilotos de sumar grandes números.

Los pilotos con más podios en la historia de la F1

22º Jackie Stewart, 43 podios
21º Carlos Reutemann, 46 podios
19º Gerhard Berger, 48 podios
20º Lando Norris, 49 podios
18º Jenson Button: 50 podios
17º Mika Hakkinen: 51 podios
16º Charles Leclerc: 54 podios
15º Niki Lauda: 54 podios
14º Nico Rosberg: 57 podios
13º Nigel Mansell: 59 podios
12º Nelson Piquet: 60 podios
11º David Coulthard: 62 podios
10º Valtteri Bottas: 67 podios
9º Rubens Barrichello: 68 podios
8º Ayrton Senna: 80 podios
7º Kimi Raikkonen: 103 podios
6º Fernando Alonso: 106 podios
5º Alain Prost: 106 podios
4º Sebastian Vettel: 122 podios
3º Max Verstappen: 133 podios
2º Michael Schumacher: 155 podios
1º Lewis Hamilton: 207 podios
22

Tras ver las fotos, aquí te dejamos la tabla.

Los pilotos con más podios en la historia de la Fórmula 1

Posición Piloto Podios
Lewis Hamilton 207
Michael Schumacher 155
Max Verstappen 133
Sebastian Vettel 122
Alain Prost 106

Fernando Alonso

 106
Kimi Raikkonen 103
Ayrton Senna 80
Rubens Barrichello 68
10º Valtteri Bottas 67
11º David Coulthard 62
12º Nelson Piquet  60
13º Nigel Mansell 59
14º Nico Rosberg 57
15º Niki Lauda 54
16º Charles Leclerc 54
17º Mika Hakkineen 51
18º Jenson Button 50
19º Lando Norris 49
20º Gerhard Berger  48
21º Carlos Reutemann 45
22º Jackie Stewart 43
23º Damon Hill 42
24º Mark Webber 42
25º Felipe Massa 41

Los pilotos en activo que más cercan al top 25 son Sergio Pérez con 39, George Russell con 31, Carlos Sainz con 29 y Oscar Piastri con 28 y ya más lejos está Andrea Kimi Antonelli con 15.

Mira los de Alonso:

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