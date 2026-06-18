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A qué hora es MotoGP el viernes: Práctica y FP1 de Brno, República Checa

Mira a qué hora es este viernes la Práctica de MotoGP (y la FP1) en Brno, la del GP de República Checa 2026, y cómo verlo.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Acción en pista en Brno

Acción en pista en Brno

Foto de: Dorna

La novena ronda del curso 2026 se celebra este fin de semana Brno, y MotoGP disputa este viernes la Práctica para lograr las primeras plazas de clasificación directa a la Q1 y antes, la primera sesión de entrenamientos libres. Apunta aquí a qué hora es cada sesión del viernes de MotoGP en República Checa, cómo verlo y mucho más.

(Y si todavía no hiciste esto... porfa, elígenos aquí y será bueno para ti y para nosotros. ¡Te prometemos que no es nada relacionado con publicidad ni nada!)

A qué hora es la Práctica de MotoGP en Brno, GP de República Checa

  • A qué hora es la Práctica de MotoGP de Brno en España: a las 15:00h

Aunque antes va la FP1, la sesión más importante de este viernes de MotoGP en Brno será la Práctica del GP de República Checa, que empezará a las 15:00h, para decidir qué diez pilotos pasan directamente a la Q2 de la clasificación del sábado. Los diez más rápidos lo conseguirán, mientras que el resto tendrán que pasar primero por la Q1 en la clasificación del sábado, donde estarán en juego las dos últimas posiciones para la Q2.

No hay ningún piloto que haya logrado el pase a todas las Q2 desde la Práctica esta temporada, pero hay matices. Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio han pasado en siete de las ocho rondas, fallando solo en una, mientras que Alex Márquez ha pasado a la Q2 desde la Práctica en el 100% de las disputadas: en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Montmeló, faltando solo en Mugello y Balaton, donde no estuvo por lesión. Si te lo preguntas, Marc Márquez no pasó a la Q2 en la Práctica de Le Mans, donde luego se cayó el sábado y no pudo correr en Barcelona.

A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 del GP de República Cecha de MotoGP en Brno

  • A qué hora es la FP1 del GP de República Checa de MotoGP de Brno en España: de 10:45h a 11:30h

Después de las FP1 de Moto3 y Moto2, la primera sesión del fin de semana de MotoGP, los Entrenamientos Libres 1 del GP de República Checa en Brno, empezarán a las 10:45h, como primera sesión de 45 minutos de ensayos más un cuarto de hora para practicar salidas.

Horarios de Moto2 y Moto3 este viernes en Brno

Antes de MotoGP, las categorías de apoyo serán las protagonistas de las dos primeras sesiones del viernes en Brno, con los Libres 1 de Moto3 a las 09:00h abriendo la jornada y los Libres 1 de Moto2 a las 09:50h, para luego dejar paso a la FP1 de MotoGP a las 10:45h.

Luego, las tres categorías tendrán la Práctica también este viernes: la de Moto3 a las 13:15h, la de Moto2 a las 14:05 y la de MotoGP, a las 15:00.

Cómo se puede ver en directo el viernes de MotoGP en Brno

Una vez mas, DAZN será la única opción legal de ver la jornada del viernes de Brno de MotoGP en español en nuestro país, con la suscripción en la propia plataforma al Plan Motor o mediante el Paquete Motor de Movistar + o el paquete de DAZN en Vodafone TV. Ahí también podrás ver las sesiones de Moto2 y Moto3, por cierto.

También tienes la opción de, previo pago y con comentarios en inglés, contratar el VideoPass de la propia MotoGP, y por supuesto en Motorsport.com estamos presentes en Brno para contarte todo desde el propio circuito.

Qué pilotos disputan el GP de República Checa de MotoGP 2026

Alex Márquez podría suponer el gran regreso este fin de semana, y de hecho está en Brno buscando el 'apto' para subirse a la moto y regresar después de su terrible caída en Barcelona. Si no lo lograse, Iker Lecuona sería su sustituto.

Por otra parte, en la Honda del LCR Cal Crutchlow volverá a sustituir a Johann Zarco, que aún no puede reaparecer tras su lesión.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Spain Maverick Viñales

Italy Enea Bastianini
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda RC213V 2026

Spain Joan Mir

Italy Luca Marini
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Fermín Aldeguer

¿Spain Alex Márquez o Iker Lecuona?
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

Brazil Diogo Moreira

United Kingdom Cal Crutchlow

Así llega el campeonato 2026 de MotoGP a Brno

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos
1 ItalyM. BezzecchiAprilia 180
2 SpainJ. MartínAprilia 160
3 ItalyF. Di GiannantonioVR46 138
4 SpainP. AcostaKTM 132
5 SpainM. MárquezDucati 108
6 JapanA. OguraTrackhouse 105
7 ItalyP. BagnaiaDucati 99
8 SpainR. FernándezTrackhouse 93
9 SpainA. MárquezGresini 67
10 SpainF. AldeguerGresini 64

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